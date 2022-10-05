Воспитанник «Челси» идеально вписался в «Милан» Пиоли. Все достоинства Фикайо Томори не поместятся в этот заголовок

Фикайо Томори приходил в «Милан» не суперзвездой, но уже два сезона он постоянно прогрессирует и переживает расцвет.

В среду «Милан» встречается с «Челси» в Лиге чемпионов – и для Томори этот матч станет особенным. Именно в лондонском клубе Фикайо дебютировал на высоком уровне и провел 1367 минут в АПЛ (в основном – при Лэмпарде). Зимой 2021 года «Милан» взял в его в аренду, а летом выкупил за 28 миллионов евро. Возможно, в «Челси» уже жалеют.

Уже сейчас 24-летний Фикайо стал одним из лидеров команды и добавил надежности в обороне. «Томори удивил меня. Когда я увидел его в «Челси», то не думал, что он может настолько качественно действовать внутри штрафной и держать концентрацию весь матч. Он – один из ключевых факторов чемпионства «Милана», – заявил недавно Джорджо Кьеллини в интервью The Times.

В «Челси» Томори так и не смог закрепиться в основе. В своем единственном полноценном сезоне Фикайо провел 37,7% от максимально возможного игрового времени в лиге, а за полгода перед арендой он сыграл всего 45 минут.

В Серии А все изменилось. В прошлом сезоне больше него (79,5%) в команде выходил только вратарь Меньян (84,2%). «Милан» допустил с игры 28,03 xG (3-е место после «Торино» и «Ювентуса») и пропустил 19 мячей (меньше всех). Томори стал одним из гарантов стабильности системы.

Разберемся в сильных качествах Томори и его влиянии на «Милан» Пиоли.

Адаптация к новой лиге изменила мышление Томори. Помогли Пиоли и Мальдини (научили осознавать свои действия)

Томори был готов к новому этапу в карьере. «Я представлял свою жизнь в другой стране. Мне всегда хотелось выучить новый язык», – поделился он в интервью The Guardian после перехода.

Принципиальные отличия нового чемпионата от предыдущего он понял почти сразу. Томори видел их в построении структуры в обороне: «В Италии работаешь иначе, чем в Англии. Здесь мы защищаемся как команда, двигаемся вместе. В Англии гораздо меньше таких эпизодов».

Работа с Пиоли перевернула его сознание и заставила по-новому взглянуть на типичные ситуации в игре: «Я научился разным способам обороны и стал осознавать свои действия. Важно понимать мое расположение на поле, где находятся партнеры и где сейчас мяч».

В процессе адаптации Томори участвовал не только Пиоли и его штаб. Фикайо особо отмечал помощь технического директора Паоло Мальдини.

«В марте 2021 года, когда я еще был в аренде, мы говорили с ним о том, как я себя чувствую, что, по его мнению, могу улучшить», – рассказывал Томори. Его впечатлило внимание легенды клуба: «То, что он проявлял ко мне интерес, говорил мне, что я мог бы сделать лучше… Из его слов это совсем другая история».

Черпал новые знания и умения он не только от людей из клуба. Томори внимательно следил за действиями Бонуччи и Кьеллини и старался сопоставлять со своими качествами. Они стали для него источником вдохновения: «Наблюдая за такими защитниками, понимаешь, как они мудры. Когда я смотрю за ними, хочу попытаться внедрить что-то в свою игру».

Прошлогоднее чемпионство закрепило эмоциональную связь Томори с «Миланом». Счастье болельщиков стало для него ярким воспоминанием на всю жизнь.

«Когда я приехал сюда в январе 2021 года, из-за ограничений мне было трудно представить атмосферу на трибунах. Я слышал от людей, играющих в Италии, что это безумие. Теперь мне удалось увидеть все в полную силу. Я никогда этого не забуду», – делился он эмоциями.

После всех этих событий ментальная связь Томори и Италии стала намного прочнее.

Томори идеально подходит для интенсивного прессинга «Милана». Он грамотно выдвигается из линии и агрессивно встречает соперников

«Милан» – одна из самых интенсивных команд лиги без мяча. При Пиоли они стабильно находятся высоко по PPDA (3-е место в прошлом сезоне).

Прессинг был для них эффективным инструментом. 367 высоких возвратов владения, 70 ударов после них (лидерство по обоим показателям) и 6 голов (4-я позиция вместе с «Сассуоло») наглядно доказывают это. Такие цифры достигаются работой всех игроков.

Центральные защитники в системе Пиоли страхуют всю структуру и выдвигаются из линии обороны в борьбу. Это происходит как при длинных передачах, так и при попытках соперников найти пространство между линиями низом.

Томори идеально подходит для таких принципов. Он чувствует момент, когда нужно сделать движение и благодаря резкости быстро сокращает расстояние до соперника.

При забросах верхом ему помогает качественный прыжок после небольшого разбега. Он грамотно отталкивается с места и высоко встречается с мячом.

Именно ему принадлежит рекорд Серии А – он забил «Ювентусу» , когда встретился с мячом на высоте 2,63 метра.

Прыжок помогает ему не только забивать, но исправляться с кроссами внутри штрафной в единоборствах с нападающими. У Томори хорошие тайминг и техника исполнения прыжка.

Частая ситуация – «Милан» накрывает соперника 1-в-1, и их вратарь делает длинный пас на чужую половину.

Томори выдвигается из линии и навязывает борьбу форварду (в этом случае – Джеко). Несмотря на преимущество игрока «Интера» в росте (выше на 8 сантиметров), однозначно выиграть эпизод у него не получилось.

Цепкость в отборе позволяет Томори бороться до конца и перекрывать сопернику прямой путь к штрафной. Тот вынужден вместо острого решения сохранять мяч или играть с ближним.

В игре с «Интером» умения Томори очень помогли «Милану». Умные открывания их нападающих и восьмерок между линий могли пройти, если бы не его своевременные выдвижения.

Тут Брозович отдал пас на Мартинеса в свободную зону. Томори в этот момент даже не видно в кадре.

Но он успевает сблизиться с аргентинцем и накрыть его возможную передачу.

Похожий эпизод: Барелла открылся за спиной Тонали и мог получить мяч без давления.

Томори грамотно выдернулся на подстраховку и плотно встретил восьмерку «Интера». Он вынудил его быстрее принять решение и отдать обратный пас.

То есть даже не все его полезные действия отображаются в статистике как перехваты и отборы. Но второй показатель у Томори все равно на уровне.

В прошлом сезоне у Фикайо 2,4 успешных отбора на 90 минут – он вошел в топ-5 лиги. «Если действуешь агрессивно, нужно все делать правильно. Я стараюсь оставаться на ногах и находиться в верной позиции», – поделился он.

Пиоли отмечал его сильные стороны, но затронул и недостатки: « У него есть качества, необходимые команде – агрессия, темп, способность читать игру. Но иногда он сильно рискует, пытаясь предугадать атаку слишком рано ».

Такой стиль всегда сопровождается ошибками и периодически приводит к негативным последствиям. Игрок не сможет успевать в каждом эпизоде и всегда успешно выручать партнеров.

В таком случае его страхует партнер по центру обороны. Тот всегда остается ниже и в экстренном случае смещается навстречу сопернику, а в его зону двигается ближний крайний защитник.

В связи с этим агрессия Томори дает как плюсы, так и явные минусы. Многое зависит от стиля команды и требований тренера. Он попал в правильную среду, где его сильные качества используют по назначению.

На дистанции полезность Фикайо перевешивает ситуативные недоработки. В 35,1% ситуаций, когда он выбрасывается выше для отбора, в пределах 5 секунд мяч возвращается команде. В прошлом сезоне он стал лучшим в «Милане» по этому показателю среди защитников.

Это качественные цифры для игрока в центре обороны. Они показывают пользу для структуры Пиоли и объясняют важность его сильных качеств для «Милана».

Скорость Томори – главный фактор его надежности. Он редко проигрывает забеги на пространстве и эффективно отбирает мяч в подкатах

Для интенсивного стиля «Милана» необходимы быстрые центральные защитники. Свободные зоны при попытках пройти давление или высокие позиции крайних защитников будут неизбежно приводить к скоростным дуэлям 1-в-1.

Подписание Томори стало точным попаданием. Его стартовый рывок и быстрый набор скорости оставляют не так много шансов соперникам при забегах с мячом на пространстве.

Например, в игре с «Юнайтед» он столкнулся с Гринвудом на фланге. Тот пытался уйти с мячом в центр и сделать катбэк.

Но Томори в последний момент чисто отобрал у него мяч в подкате.

Важно именно то, как Фикайо вернул владение. После энергозатратного рывка он уверенно бросился в отбор и выдвинул вперед правую ногу.

Это одна из особенностей его стиля в обороне. «Лига устроена так, что судьи свистят гораздо чаще. Если идешь в подкат, то должен отбирать мяч», – заявил Томори.

Умение правильно найти момент для агрессивного действия и в нужную секунду сыграть в мяч становится главной характеристикой Фикайо . Оно выручает команду в экстренных ситуациях.

Например, в матче с «Наполи», когда Петанья принял мяч в штрафной в нескольких метрах от Томори, верить в удачный для «Милана» исход было сложно.

Но форвард долго принимал решение и не успел пробить. Томори выбил мяч у него из-под ног и предотвратил опасный удар.

Подкаты Фикайо размашисты и идеальны по времени. Сопернику приходится резко менять направление движения или убирать мяч под себя.

Часто эти подкаты приводят к заблокированным ударам. В прошлом сезоне таких эпизодов было 25 (больше всех в команде). Это еще один элемент полезности Томори.

Против «Интера» он предотвратил попытку пробить от Мартинеса. Когда аргентинец получил мяч, Томори находился чуть правее.

Он успел сделать шаг, бросился в подкат и отвел угрозу:

На вопрос о том, как противостоять Лукаку и Влаховичу, Томори ответил так: «Самое главное – оставаться сосредоточенным и быть внимательным к каждому их движению. Например, когда они бьют по мячу или делают рывок за спину».

Природная скорость помогает ему в этом. Он в основном не отпускает соперника при рывках с мячом в свободную зону и качественно идет в подкаты для отбора.

В атаке Томори качественно сохраняет владение и добавляет непредсказуемости после рывков с мячом

Когда «Милан» с мячом, Томори полезен для сохранения владения в начале атаки. Он не теряется под давлением и в трудной ситуации способен оперативно принять решение.

Но это не значит, что большинство пасов у него подготовительные. Томори умеет делать и более сложные передачи.

Он не только направляет мяч в нужные зоны без риска, но и пытается сыграть острее. Длинный пас на игроков атаки для него не проблема. Он не делает их часто, но использует в подходящий момент.

Например, в матче с «Интером» Томори сделал точную передачу под давлением в борьбу на чужую половину:

Еще один элемент непредсказуемости от Томори – рывки с мячом на чужую половину. Когда он видит пространство перед собой или соперник недостаточно плотно его встречает, англичанин двигает владение вперед и ищет партнеров выше в более выгодной позиции.

Наглядный эпизод из прошлого сезона. Томори принимает мяч на своей половине и оценивает ситуацию вокруг.

Он начинает рывок в свободную зону и делает передачу на фланг под забегание за спину защитникам.

Такие действия добавляют разнообразия владению «Милана» и делают Томори важным во всех фазах. Он способен не только развивать атаку простыми решениями, но и сыграть нестандартно.

У Фикайо нет явных недостатков, когда он с мячом . Томори редко ошибается в коротких передачах (88,7% точности) и быстро находит ближнего игрока, не теряется под давлением и уверенно доставляет мяч на чужую половину верхом, а рывки с мячом становятся фишкой и усложняют сопернику прессинг против него.

Однако пока Томори при владении не помогает команде на элитном уровне. Его показатели на фоне других игроков лиги не выделяются настолько, чтобы попасть в топ лучших пасующих центральных защитников.

Из-за этого атакующий вклад Фикайо нужно оценивать осторожно. Он помогает «Милану» на базовом уровне, но не сделал глобальный шаг вперед.

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Томори – один из ключевых игроков «Милана». При Пиоли благодаря резкости и умению читать игру он сходу вписался в систему с интенсивным прессингом.

Для команды его выдергивания из линии без мяча добавляют баланса и помогают избежать провалов между линиями. Томори редко упускает соперников при скоростных забегах и качественно использует подкаты для возвращения владения.

При владении «Милана» Томори эффективен как в сохранении мяча в средней трети, так и при доставке его ближе к штрафной в борьбу. В нужный момент он готов сделать рывок и искать возможность для передачи выше.

Однако пространство для роста точно есть: пока Фикайо не помогает при владении на элитном уровне и периодически ошибается, когда уходит из линии на подстраховку.

Но нынешнее сочетание сильных качеств позволяет Томори быть незаменимым элементом идей Пиоли и делает его одним из самых стабильных защитников лиги.

Следить за матчем Томори против бывшей команды удобно тут:

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Francesco Pecoraro

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