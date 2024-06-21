Нико Уильямс неудержимый. Никакие ходы Спаллетти не помогли

Разбор Вадима Лукомского.

Испания разрывала Италию во вчерашнем матче. На табло всего 1:0, но явный перевес соперника признал даже Лучано Спаллетти: «Они создали нам намного больше проблем, чем кажется из счета. Мы не можем и не должны отрицать это. Между командами была пропасть в свежести и остроте. Мы не смогли навязать им конкуренцию».

Вердикт итальянского тренера справедлив. У испанского доминирования в этой встрече была максимально четкая зона – фланг Нико Уильямса: все ходы и контрходы упирались в его влияние на игру. Рисунок встречи подсветил все достоинства вингера «Атлетика».

О главном его качестве предупреждал еще Луис Энрике. Во время тех самых легендарных twitch-стримов на ЧМ-2022 экс-тренер Испании пошутил: «Я хотел бы успевать читать ваши комментарии, но сообщения в чате бегут слишком быстро – со скоростью Нико Уильямса».

С тех пор Уильямс еще сильнее прибавил. В прошлом сезоне он был одним из лучших вингеров Европы. И уж точно показывал топ-уровень в конкретных вещах – например, собрал 9 голевых передач после проходов с мячом (на пять метров и более с продвижением) во всех турнирах. Это лучший показатель среди футболистов из топ-лиг.

Вчера эти качества отчетливо проявились. Нико разрывал фланг и закончил встречу с призом лучшему игроку. «Он нес угрозу каждый раз, когда получал мяч. Очень силен 1-в-1. Сделал несколько хороших возвратов мяча. Был надежен при обороне», – вердикт технической панели УЕФА (на Евро-2024 в нее входят Рафа Бенитес, Фабио Капелло, Дэвид Мойес, Оле-Гуннар Сульшер и другие).

Испания давила через фланг Уильямса: 42% атак против 29% через противоположный. Конкретно Нико тоже хорошо кормили мячом – 15 полученных продвигающих передач против 6 у Ламина Ямаля на правом фланге. Такой перекос полностью оправдался и привел к, возможно, самой однобокой дуэли турнира.

По итогам встречи Нико собрал 11 продвигающих проходов, 4 обводки, 6 предударных действий и 4 рывка в штрафную с мячом. Главной жертвой этой активности стал Джованни Ди Лоренцо. Из-за объема давления защитник даже собрал 6 отборов (больше всех в матче), но все равно пугающе часто не успевал. Иногда из-за собственных слабостей, иногда из-за бросавших его на растерзание партнеров.

Италия начала вообще без адаптации под Уильямса – и сильно пожалела. Проблему решали уже по ходу тайма и через замены в перерыве. Нико не потерялся, несмотря на все попытки целенаправленно прикрыть именно его – находил способы навредить при разных способах противодействия.

Стартовая конфигурация была максимально удобной для Уильямса – Ди Лоренцо бросали 1-в-1 на большой свободной зоне. Из этого родился момент уже на 2-й минуте:

В этой ситуации тот же принцип. Оставили Нико 1-в-1 на пространстве – ждите разрыв:

Еще в первой половине тайма Ди Лоренцо стал чаще помогать Федерико Кьеза. Проблема – он плохо понимал, что делать, а иногда вообще не успевал. В этом моменте на Нико формально концентрируется два оппонента, но это никак не мешает ему использовать пространство:

Вот еще один пример. Тут Кьеза прибежал на помощь, но детально как располагаться и реагировать не понимает – Нико продрался в коридор между опекунами и заработал штрафной:

Буквально каждая доставка мяча Уильямсу несла потенциальную угрозу. Неудивительно, что в перерыве Спаллетти отреагировал на пожар в этой зоне. Он оставил Ди Лоренцо, но поменял его соседей.

Теперь рядом с Джованни играл Андреа Камбьязо (фланговый защитник на позиции вингера) и Брайан Кристанте (страхующий полузащитник):

Случались даже эпизоды, когда все трое оказывались в зоне правого защитника:

Теперь на первый план вышли эпизоды, в которых Уильямс собирает соперников около себя, а потом своевременно отдает мяч Марку Кукурелье:

Такое случалось и в первом тайме. Просто теперь этот тип взаимодействия стал главным оружием:

Между Уильямсом и Кукурельей отличная химия. «У нас отличное взаимопонимание с Марком. Его роль была очень важной. Он сильно мне помогал», – фиксировал после матча Нико.

Итальянцы не понимали, что делать с этой парочкой. По сути приходилось выбирать между плохим и худшим вариантом.

Например, в голевой атаке Камбьязо запутался – делать 2-в-1 против Нико или страховать забег. Резкий рывок Кукурельи превратил ситуацию в 1-в-1, в которой Нико отвозил оппонента и прострелил в штрафную:

Похожий алгоритм сработал в эпизоде с перекладиной – здесь отвлекающий рывок Кукурельи открыл Нико зону для смещения в центр:

Италия недооценила Уильямса в стартовом рисунке. Пыталась его выключить сначала через адаптации на поле, потом через спецзамены, но ничего не помогло. Важный фактор – адаптивность Нико. Он весьма зрело принимает решения, играет не только 1-в-1, но и за счет партнера, а еще хорошо владеет двумя ногами. «После некоторых ударов я спрашиваю у него: а с каких пор ты стал левшой?» – восторгался тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Мощь и вариативность Нико перевесила даже осмысленные попытки бросить силы на нейтрализацию его зоны. Испанцы не сменили акценты в атаке, а наказали именно так.

По-настоящему обезвредила этот фланг лишь замена Луиса де ла Фуэнте, который убрал Нико с поля на финальные минуты. Именно этот отрезок стал лучшим для Италии в ужасном матче – они пошли вперед, больше не опасаясь контратак (66% владения) и даже нанесли 2 удара (то есть половину от всех своих попыток).

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press