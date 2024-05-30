Чем «Олимпиакос» похож на Грецию-04? Разбираем мифологию

Наблюдения Вадима Лукомского.

Раз в 20 лет с футболом Греции случается что-то замечательное (но, увы, невыносимое для просмотра).

«Олимпиакос»-2024 стал первым греческим клубом с победой в еврокубке и символически отсалютовал сборной Греции-2004.

Эти мифы, новый и старые, кое в чем похожи.

1. Обязательно нужен харизматичный старец-чужак . Он приходит и обучает анти-мейнстриму – так сказать, возвращает античность, древний взгляд на окружающий мир. Приемы 2004-го и 2024-го максимально отличаются, но подходят под это определение.

Отто Рехагель использовал персональную опеку с либеро (именно опеку – не высокий прессинг), когда над этим подходом уже принято было смеяться. Победа Греции-04 – лебединая песня этой стратегии в классическом виде.

Хосе Луис Мендилибар идет против течения в эпоху максимального почета коротких розыгрышей. Он не знает слова «билдап» и предельно упрощает игру. Мендилибар не просто другой в этом отношении – он гордится своим подходом. Говорит, что его команды самые предсказуемые в мире – никогда не адаптируются под соперника, всегда играют дальними передачами и делают больше всех навесов. Фишка в том, насколько хорошо они играют в такой примитивный предсказуемый футбол.

2. Неординарность тактики – одна из причин успеха. Это шокирует соперников – они теряются и начинают играть в эту игру, а не в ту, которую заготовили.

В 2004-м греки втягивали соперников в дуэль фолов и пауз – особенно хорошо было заметно в финале против Португалии. «Олимпиакос» вчера убедил «Фиорентину», что в футбол низом не играют – получилась перестрелка забросами и выносами под верховые дуэли, в которой шансы резко уравнялись.

Назовем это тактическим гипнозом – да-да, предполагается не только владение фирменным приемом, но и пагубное влияние на соперника, который принимает правила против своей воли.

3. Нужен нападающий без топ-карьеры, который проводит турнир жизни . Вы не забудете его имя через 20 лет (когда ждем следующую сенсацию). Если все-таки забыли, то точно подскажет друг по описанию «ну тот самый, что много забивал за греков – обалденно головой играет».

Аюб Эль-Кааби прошел путь от роли плотника до роли Харистеаса. Он забил 11 голов в этой ЛК – все в плей-офф. Победный гол в финале прилагается.

4. У вратаря обязательно должно быть много работы . Особенность – из-за хорошей организации игры без мяча и самоотверженных подвигов защитников почти все удары из категории «должен брать», но их чертовски много.

Согласно легенде, Антонис Никополидис поседел на групповом этапе того Евро. И приобрел суперсилу – ни разу не пропустил в плей-офф.

Зная об этом, 21-летнего Константиноса Цолакиса старательно берегли – осознавая, сколько ему придется тащить. До прихода Мендилибара он был вторым вратарем, а потом взял плащ Никополидиса из клубного музея – и полетел с командой к финалу.

5. Греческие победы не для просмотра, а для написания мифа . Вы никогда не решитесь пересматривать финальный матч, но, возможно, расскажете внукам сказку про этот триумф.

Особенность сказок – у них есть начало и конец. Они не часть длящихся процессов, в которых движение к успеху планомерно и логично. Они выбиваются из траектории развития греческого футбола, а не следуют из нее.

Увидимся в 2044-м!

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Martin Rose/Bongarts, Francois Nel