Тактический диалог Тухеля и Анчелотти. Все резко менялось каждые 20-25 минут

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч получился крайне динамичным с точки зрения тренерских реакций. Углубимся в постоянные попытки Карло Анчелотти и Томаса Тухеля перехитрить друг друга.

Главные интриги в составе «Баварии» сводились к готовности игроков. Большая группа футболистов оставалась под вопросом – без гарантий, но все же с реальным шансом вовремя восстановиться: например, Маттейс де Лигт, Конрад Лаймер, Лерой Сане, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. Все, кроме Де Лигта, попали в заявку, многие даже вышли в старте.

Был и сюрприз, не связанный с готовностью игроков – нетрадиционный выбор флангов для Мусиалы и Сане: Лерой стартовал слева, Джамал – справа.

У «Мадрид», как и ожидалось, Лукас Васкес заменил дисквалифицированного Дани Карвахаля. Еще одна дилемма: Тчуамени или Начо в роли центрального защитника? При выборе Тчуамени по цепочке более открытым становится весь состав, включая опорную зону. Анчелотти все же выпустил туда Начо, Тчуамени вышел опорником.

Стартовый отрезок: перевес у «Баварии», Сане – главный игрок

«Бавария» хорошо атаковала на стартовом этапе. Главный источник угрозы – Сане в серой зоне. Он располагался так, что футболисты «Мадрида» не могли определиться, кто именно и в какие моменты за него отвечает.

Хороший пример – острейший момент на первой минуте. Весь эпизод Лерой был свободным между Васкесом, Тчуамени и Рюдигером:

Такая неопределенность прослеживалась не только на чужой трети, а вообще при любой встрече Сане с мячом. Вот пример при получении мяча на свой половине:

Сане стартовал в левом полуфланге, получал полную свободу и дальше творил: мог разгоняться, делать рейды с мячом, затевать стеночки, обострять самостоятельно. «Реал» явно проваливался в этой зоне в начале встречи.

Еще одним источником угрозы были переходные эпизоды. В них на первый план выходила связка Кейн-Сане. Англичанин опускался за мячом и быстро его получал, немец открывался под обостряющий пас:

Эти приемы создали фундамент для убедительного старта «Баварии». Но «Реал» – максимально адаптивная команда. Они отреагировали еще по ходу тайма.

Васкес стал плотно идти за Сане, даже если требовалось нарушить стройности линии защиты:

Лукас играл с немцем персонально до момента четкой передачи Тчуамени, который отвечал за него в центральной зоне.

Эпизодов, в которых Сане без присмотра, не осталось. «Реал» среагировал и потушил главную угрозу, даже если формально это означало большую свободу у других исполнителей. Ими были Мазрауи и Горетцка, но они и их основные зоны не так опасны.

Кроос наказал «Баварию» за полупрессинг

Когда «Реал» прикрыл лавочку с Сане, на первый план вышли проблемы «Баварии» без мяча. Их можно описать словом полупрессинг. Изображение давления, но без коллективной работы и с неизбежным возникновением больших дыр. Полупрессинг – намного хуже умышленного выжидания в режиме автобуса.

Лучшее олицетворение проблемы – недоумение Мюллера:

А вот синхронный фейспалм Мюллера и Горетцки:

То есть делается первый шаг в прессинге (часто самим Мюллером), а дальше тотальная пассивность большинства партнеров. Команда располагается для начала давления, дожидается момента начала, но вместо цельности возникает дыра и свобода у соперника.

Такие проблемы ставят в незавидную ситуацию защитников. С одной стороны, они должны реагировать на старт прессинга и поднимать линию. С другой, если соперник вот-вот получит свободу, то логичнее ее опускать.

Пиком этой стратегии стал голевой пас Тони Крооса. «Бавария» оставила его полностью свободным, при этом пространство было и в опорной зоне, и за спиной у защитников, что упростило Винисиусу задачу разрыва Кима:

Формально это был первый удар «Мадрида», но проблема полупрессинга при обороне была у «Баварии» и раньше. Конечно, всегда обидно пропускать первым же ударом, но в том, что первый момент соперника был таким убойным, есть логика.

Три хода Тухеля в перерыве перевернули матч

Тухель пошел на резкие изменения в перерыве – и, забегая вперед, мощно попал с каждым ходом:

● поменял позиции вингеров. Теперь они стали инвертированными – Сане справа, Мусиала слева;

● преобразовал структуру владения. Теперь Геррейру и Мюллер открывались в полуфлангах, а ширину давали именно вингеры (а не крайние защитники);

● выпустил Геррейру вместо Горетцки в центре полузащиты. При обороне одинаковая роль, но в атаке португалец поднимался выше и делал отвлекающие рывки для освобождения Мусиалы.

Все эти решения отразились в голах «Баварии». Мусиала и Сане отлично сработали, получая мяч в роли вингеров; помогало и направление – теперь левша смещается с правого фланга, правша – с левого. Геррейру в моменте с пенальти организовал важные отвлекающие рывки. Сначала увел Тчуамени и открыл опорную зону, через которую пойдет атака:

Потом отвлек Васкеса, освободив Мусиалу в момент получения мяча:

Эту работу Рафа проделал из полуфланговой роли в рамках новой структуры владения. Горетцка в первом тайме действовал в другой зоне. У «Баварии» было примерно такое заполнение поля:

Вингеры сужались, Мюллер играл как второй нападающий, а Горетцка помогал Лаймеру в продвижении.

Во втором тайме частой была другая структура: чистые вингеры без сужений, Мюллер и Геррейру в полуфлангах, крайние защитники заметно глубже.

Олицетворение первого тайма – Мюллер в шоке из-за дыр в прессинге «Баварии». Олицетворение второго тайма – Мюллер в шоке из-за дыр в полуфлангах «Мадрида». Хитрый Тухель элегантно перевернул тактическую доску.

Томас регулярно ускользал от Крооса, Геррейру блистал через вспомогательные рывки, вингеры рвали оппонентов при смещениях. Но, как это часто бывает, «Мадрид» отреагировал и потушил источник угрозы.

Контрреакция Анчелотти: смена схемы и доставка мяча Винисиусу

Чтобы решить возникшие в начале тайма проблемы, Анчелотти перешел на 4-5-1 при обороне и выпустил Камавингу в зону Мюллера:

Проблемной зоной была опорная, где Томас регулярно находил пространство, а Геррейру – создавал его. Особенно уязвимым звеном был Кроос (исключительно в начале тайма, исключительно при обороне). Анчи помог команде организоваться иначе. После перестановок за полуфланговую оборону отвечали объемные Вальверде и Камавинга, а Кроос располагался по центру и страховал. Всем стало комфортно, игра в защите стабилизировалась.

Дальше пошли замены с целью повлиять на атаку. Вышли Браим Диас и Лука Модрич. После перестановок у «Реала» в центральной оси (атака и полузащита) были свежие футболисты + неутомимый Вальверде. Это хороший базис для прессинга, его стало больше.

В атаке работала доставка мяча на Винисиуса. Теперь он стартовал в более акцентированной фланговой позиции, что сыграло роль в эпизоде с пенальти. Доставлять было проще, так как Сане не очень активно помогал. Вероятно, этого расклада изначально хотел избежать Тухель, но в перерыве все же рискнул использовать Лероя на этом краю.

Ким провалился, но его задачи были труднее, чем кажется

Ким сыграл ужасно, его справедливо критикуют, но для полноты картины нужно пару деталей:

● кореец играл правого центрального защитника. Это непривычная для него позиция. Чемпионский сезон в «Наполи» и первую часть сезона в «Баварии» (когда был основным) он играл левого центрального. Конечно, смена стороны в центре обороны не должна служить тотальным оправданием, но недооценивать привычки и комфорт тоже не стоит. Ким был в некомфортных условиях.

● такое расположение было неслучайным. В прошлых играх при связке с Эриком Дайером Ким действовал на привычной позиции – в центре, но левее. Видимо, сейчас Тухель доверил ему спецзадание повышенной трудности. Игру против Винисиуса – прямую и косвенную (в роли страхующего).

● из-за проблем в организации игры без мяча в полузащите и при прессинге трудная задача становилась еще серьещнее. Киму не только приходилось быть самым частым оппонентом Винисиуса, но и играть против него на слишком больших пространствах. Выдвигаться с рисками и без возможности передать.

Вот ранний удачный эпизод выдвижения Кима (перехватит и начнет опасную атаку) – даже тут наблюдается ситуация со свободной опорной, что вынуждает защитника играть более рискованно:

Теперь рассмотрим два главных провала:

Внимание на зону вокруг Кима. У Вини всегда максимум свободы и направлений. Да, кореец вел себя глупо и подыгрывал оппоненту – получение мяча Винисиусом в опорной менее опасно, чем открывание за спину. Киму нужно было в первую очередь закрывать это направление. Он облажался, но большая часть эпизодов заведомо труднее из-за командных проблем. Главный виновник – все равно Ким, в которого тренер поверил в контексте требовательной задачи.

Это следовало проговорить для более сбалансированной оценки. В то же время никакие оговорки не спасут в эпизоде с пенальти на Родриго. Это чистая индивидуальная ошибка.

***

Анчелотти и Тухель провели гениальный матч в жанре тактического диалога. Тот случай, когда реакции и контрреакции на соперника, играли более важную роль, чем попытка навязать свой рисунок.

Встретились два больших мастера, наблюдать за этим приятно. У «Баварии» было больше отрезков преимущества (это признает даже Карло), но ничья не кажется случайной. На каждом этапе хозяева оставляли лазейку, которая позволяла «Мадриду» вернуться в игру.

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса

Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press