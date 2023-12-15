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Чем похожи футбол и шахматы? Объясняет Магнус Карлсен – для нас и Пепа!

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Важно контролировать центр.

На этой неделе Puma собрала на одном диване Пепа Гвардиолу и Магнуса Карлсена. Они поочередно разбирали эпизоды из футбольных матчей и шахматных партий, а попутно обнаружили любопытные параллели в мышлении. 

Обычно сравнение футбола и шахмат превращается в набор клише, в которых шахматы просто используются как синоним чего-то интеллектуального. Тактические шахматы в этом понимании – слишком умный матч с большим количеством ходов, из-за которых всем стало скучно.

Эти однотипные ярлыки встречаются часто, но вообще не передают реальные сходства в тактике. Их в беседе предметно объяснил Магнус, чем впечатлил Пепа:

«Думаю, и в футболе, и в шахматах очень важно контролировать центр. Это первый момент. Если ты контролируешь центр, ты контролируешь поле или доску. Второй момент: в шахматах ты часто атакуешь на одной стороне, вынуждаешь соперника перегружать ее, а потом переводишь игру на другую сторону. Там – на другой стороне – у тебя появляется преимущество. В плане использования пространства игры невероятно похожи».

Норвежец почти дословно цитировал Пепа. Он выделял два элемента – контроль центра и перегрузы для создания преимуществ на противоположном краю. И то, и другое в числе любимых приемов Гвардиолы. Так каталонец описывал перегрузы/изоляции, когда работал в «Баварии»:

«Секрет успеха во всех командных видах спорта в том, чтобы создать численное преимущество в одной части поля, чтобы соперник вынужден был приспособиться и переместить свою оборону туда, следовательно, другой фланг будет ослабленным. Когда это случается, нужно атаковать и забивать после перевода мяча на этот фланг. Именно для этого нужны долгие перепасовки, они приносят пользу, только если в них есть четкий замысел. В нашем случае он заключается в том, чтобы нагрузить соперника на одном фланге – и отправить его в нокаут на другом. Так я вижу нашу игру».

Гвардиола даже сделал акцент на том, что этот принцип шире футбола – и работает в других видах спорта. 

Сейчас в «Сити» такие эпизоды чаще всего создают для Жереми Доку. Выглядит примерно так – все полузащитники собираются на участке поля справа, соперник вынужден реагировать:

Если доставить пас на Доку в 1-2 передачи, то возникает такая ситуация – Доку в изоляции против оппонента, вокруг куча пространства. Доку может использовать его сам, а может сыграть через Альвареса, который уже опережает соперника:

Регулярное создание для Доку таких ситуация сделало из бельгийца короля дриблинга в АПЛ. Он с большим отрывом лидирует и по успешным обводкам (5,71 на 90 минут; у 2-го места – 3,60), и по входам в штрафную после проходов (7,92 на минут; у 2-го места – 4,51).

Фраза Магнуса про центр тоже регулярно звучит у Пепа. Недавно он использовал ее почти слово в слово – правда жаловался на нехватку контроля против «Челси». «Если ты контролируешь центр, ты контролируешь игру. Они нагружали эту зону через Галлахера, Кайседо, Энцо, Палмера и Стерлинга. Против такого трудно играть». 

Кстати, мы разбирали тот матч именно с акцентом на проблемы «Сити» в центре (не справлялся даже Родри!). Обычно у Пепа все лучше в этой зоне. Вопрос лишь в том, как именно добиться преимуществ в центре? Гвардиола видит его жизненно важным – и находится в бесконечном поиске ответов. Главные инновационные ходы в его карьере связаны с контролем центра.

● Ложная девятка – нападающий, которые опускается в середину, чтобы создавать численное преимущество.

● Ложный фулбек – крайний защитник, который смещается в середину, чтобы создавать преимущество и лучше контролировать контратаки.

● Ложный центральный защитник – центрдеф, который поднимается в опорную, чтобы давать больше контроля.

В зависимости от особенностей команд и лиг ответы Гвардиолы менялись, но стремление насыщать центр, достигать там численного перевеса всегда сохранялось.

В нынешней структуре за это отвечает квадрат (иногда ромб) из полузащитников и примыкающего к ним Джона Стоунза (либо Мануэля Аканджи в этой же роли). Если соперник не применяет спецадаптаций, рождаются такие преимущества:

В общем выходит, что скучные безынициативные 0:0 это не тактические шахматы. Осмысленное владение мячом (манипуляция соперником) и ложные роли для создания преимуществ в середине – вот это уже намного ближе.

«Я проснулся от того, что кто-то позвал меня». Карлсен приехал на топ-турнир пьяным – и выиграл партию за 6 часов!

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Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP

8 комментариев
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Пума молодцы, что дали им сыграть потом в шахматы. Удивительно, что испанец Гвардиола выбрал играть достаточно острую итальянку вместо сухой испанки.
Очевидно, что выиграл Пеп - у него две пешки играли роль ложной ладьи, а слоны менялись флангами.
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+10
Что-то мне подсказывает, что любые игры похожи, когда на них смотришь "сверху" или "со стороны". То есть, футбол на самом деле, абсолютно не похож на шахматы... но лишь для футболистов, потому что они не видят никакого абстрактного поля как мы - зрители, комментаторы или тренер с бровки. Для футболистов - пешек, это совсем другая игра. А вот в плане контроля, да, футбол и шахматы могут быть похожи, как в принципе всё похоже на шахматы с позиции... создателя (не хочу применять более точный эвфемизм, а то мало ли).
+3
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+3
Ответ Михаил Пивненко
Пума молодцы, что дали им сыграть потом в шахматы. Удивительно, что испанец Гвардиола выбрал играть достаточно острую итальянку вместо сухой испанки. Очевидно, что выиграл Пеп - у него две пешки играли роль ложной ладьи, а слоны менялись флангами.
обычно сухой называют как раз итальянку, а острой испанку
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Ответ Борис _____
Ну правильно, Магнус пытался найти схожие вещи - это вежливо, их с Пепом собрали в одной комнате не для того, чтобы один говорил другому "мы бегаем", а в ответ слышал "а мы думаем") В шахматах, конечно, есть примеры, когда после активной игры на одном фланге следует атака на другом, но это бывает не часто. В шахматах нет мяча, его нельзя одним касанием перевести с фланга на фланг, как в футболе)
сразу видно, что в шахматах вы не особо сильны.. как это там нет мяча??
+1
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+1
Ну правильно, Магнус пытался найти схожие вещи - это вежливо, их с Пепом собрали в одной комнате не для того, чтобы один говорил другому "мы бегаем", а в ответ слышал "а мы думаем") В шахматах, конечно, есть примеры, когда после активной игры на одном фланге следует атака на другом, но это бывает не часто. В шахматах нет мяча, его нельзя одним касанием перевести с фланга на фланг, как в футболе)
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Ответ Tpy6kaMerlina
Что-то мне подсказывает, что любые игры похожи, когда на них смотришь "сверху" или "со стороны". То есть, футбол на самом деле, абсолютно не похож на шахматы... но лишь для футболистов, потому что они не видят никакого абстрактного поля как мы - зрители, комментаторы или тренер с бровки. Для футболистов - пешек, это совсем другая игра. А вот в плане контроля, да, футбол и шахматы могут быть похожи, как в принципе всё похоже на шахматы с позиции... создателя (не хочу применять более точный эвфемизм, а то мало ли).
Есть другая азиатская игра - Го. Она совсем не похожа на шахматы.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Есть другая азиатская игра - Го. Она совсем не похожа на шахматы.
Гроссмейстеры очень хорошо играют в го.
Не похожи, но те же качества нужны примерно.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Что-то мне подсказывает, что любые игры похожи, когда на них смотришь "сверху" или "со стороны". То есть, футбол на самом деле, абсолютно не похож на шахматы... но лишь для футболистов, потому что они не видят никакого абстрактного поля как мы - зрители, комментаторы или тренер с бровки. Для футболистов - пешек, это совсем другая игра. А вот в плане контроля, да, футбол и шахматы могут быть похожи, как в принципе всё похоже на шахматы с позиции... создателя (не хочу применять более точный эвфемизм, а то мало ли).
Не просто так есть такая научная дисциплина - теория игр.
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