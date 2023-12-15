Чем похожи футбол и шахматы? Объясняет Магнус Карлсен – для нас и Пепа!

Важно контролировать центр.

На этой неделе Puma собрала на одном диване Пепа Гвардиолу и Магнуса Карлсена. Они поочередно разбирали эпизоды из футбольных матчей и шахматных партий, а попутно обнаружили любопытные параллели в мышлении.

Обычно сравнение футбола и шахмат превращается в набор клише, в которых шахматы просто используются как синоним чего-то интеллектуального. Тактические шахматы в этом понимании – слишком умный матч с большим количеством ходов, из-за которых всем стало скучно.

Эти однотипные ярлыки встречаются часто, но вообще не передают реальные сходства в тактике. Их в беседе предметно объяснил Магнус, чем впечатлил Пепа:

« Думаю, и в футболе, и в шахматах очень важно контролировать центр . Это первый момент. Если ты контролируешь центр, ты контролируешь поле или доску. Второй момент: в шахматах ты часто атакуешь на одной стороне, вынуждаешь соперника перегружать ее, а потом переводишь игру на другую сторону . Там – на другой стороне – у тебя появляется преимущество. В плане использования пространства игры невероятно похожи».

Норвежец почти дословно цитировал Пепа. Он выделял два элемента – контроль центра и перегрузы для создания преимуществ на противоположном краю. И то, и другое в числе любимых приемов Гвардиолы. Так каталонец описывал перегрузы/изоляции, когда работал в «Баварии»:

« Секрет успеха во всех командных видах спорта в том, чтобы создать численное преимущество в одной части поля, чтобы соперник вынужден был приспособиться и переместить свою оборону туда, следовательно, другой фланг будет ослабленным. Когда это случается, нужно атаковать и забивать после перевода мяча на этот фланг. Именно для этого нужны долгие перепасовки, они приносят пользу, только если в них есть четкий замысел. В нашем случае он заключается в том, чтобы нагрузить соперника на одном фланге – и отправить его в нокаут на другом. Так я вижу нашу игру».

Гвардиола даже сделал акцент на том, что этот принцип шире футбола – и работает в других видах спорта.

Сейчас в «Сити» такие эпизоды чаще всего создают для Жереми Доку. Выглядит примерно так – все полузащитники собираются на участке поля справа, соперник вынужден реагировать:

Если доставить пас на Доку в 1-2 передачи, то возникает такая ситуация – Доку в изоляции против оппонента, вокруг куча пространства. Доку может использовать его сам, а может сыграть через Альвареса, который уже опережает соперника:

Регулярное создание для Доку таких ситуация сделало из бельгийца короля дриблинга в АПЛ. Он с большим отрывом лидирует и по успешным обводкам (5,71 на 90 минут; у 2-го места – 3,60), и по входам в штрафную после проходов (7,92 на минут; у 2-го места – 4,51).

Фраза Магнуса про центр тоже регулярно звучит у Пепа. Недавно он использовал ее почти слово в слово – правда жаловался на нехватку контроля против «Челси». « Если ты контролируешь центр, ты контролируешь игру . Они нагружали эту зону через Галлахера, Кайседо, Энцо, Палмера и Стерлинга. Против такого трудно играть».

Кстати, мы разбирали тот матч именно с акцентом на проблемы «Сити» в центре (не справлялся даже Родри!). Обычно у Пепа все лучше в этой зоне. Вопрос лишь в том, как именно добиться преимуществ в центре? Гвардиола видит его жизненно важным – и находится в бесконечном поиске ответов. Главные инновационные ходы в его карьере связаны с контролем центра.

● Ложная девятка – нападающий, которые опускается в середину, чтобы создавать численное преимущество.

● Ложный фулбек – крайний защитник, который смещается в середину, чтобы создавать преимущество и лучше контролировать контратаки.

● Ложный центральный защитник – центрдеф, который поднимается в опорную, чтобы давать больше контроля.

В зависимости от особенностей команд и лиг ответы Гвардиолы менялись, но стремление насыщать центр, достигать там численного перевеса всегда сохранялось .

В нынешней структуре за это отвечает квадрат (иногда ромб) из полузащитников и примыкающего к ним Джона Стоунза (либо Мануэля Аканджи в этой же роли). Если соперник не применяет спецадаптаций, рождаются такие преимущества:

В общем выходит, что скучные безынициативные 0:0 это не тактические шахматы. Осмысленное владение мячом (манипуляция соперником) и ложные роли для создания преимуществ в середине – вот это уже намного ближе.

Фото: East News/CHRISTOPHE SIMON / AFP