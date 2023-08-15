50 комментариев

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Трагедия карьеры Неймара. Правда верю, что он мог стать великим

ПСЖ ПСЖ
Неймар Неймар
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Футбол Футбол

Колонка Вадима Лукомского. 

«Знаю уровень собственного таланта. Знаю, на что способен. Футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы был индивидуальным, я бы уже достиг всех целей», – признался Неймар в начале лета.

Во-первых, уважение за саморазоблачительную честность. Во-вторых, это абсолютно справедливая оценка (пускай слегка бессмысленная). В-третьих, эти слова прекрасно характеризуют манеру мышления бразильца. Это далеко не первый случай, когда Неймар рассуждает на тему неправильности футбола, который провинился неспособностью полностью раскрыть его грандиозный талант. 

Вот, например, высказывание по мотивам ЧМ-2018: «Мой футбол построен на дриблинге, на борьбе с оппонентами. Я не могу остановиться перед соперником и сказать: дорогой, прости, но я хочу забить. Чтобы оказаться у него за спиной, я должен обыграть его. А он не должен позволить мне этого – возможно, через фол. Часто я оказываюсь легче и быстрее соперников – и они сбивают меня. Но для того и нужен судья.

Думаете, я хочу постоянно лежать после фолов? Нет, это больно! После матчей я по 4-5 часов держу лед на ушибленных местах. Это сложно. Но если у вас нет подобного опыта, то вы никогда не поймете меня».

Нам действительно не понять, но подобный опыт есть у Лео Месси и Эдена Азара, которые в отдельные сезоны обходили бразильца по собранным фолам. У них диаметрально противоположное отношение к нарушениям. 

Вот так сформулировал бельгиец: «Я не из тех, кто получает мяч и сразу же от него избавляется. Я люблю им владеть, поэтому всегда повторяю: чем больше фолов, тем лучше. Фолы соперников означают, что я играю хорошо. Идти в обводку, собирать по три соперника вокруг себя, создавать свободу партнерам – это моя работа. Ради этого я выхожу на поле».

За Месси говорят не слова, а дела. За карьеру он прокачал исполнение штрафных до уровня суперсилы (хотя изначально не был в них хорош) – и теперь только из вежливости не празднует в момент фиксации фола.

В общем, есть масса возможных реакций на проблему фолов против технарей, но Неймар выбрал именно обвинить во всем футбол, хотя его карьера приходится на эру максимальной защиты звезд. Для контекста: за весь турнир, по мотивам которого он высказался, на нем сфолили 26 раз. В матче Италия – Аргентина на ЧМ-1982 Диего Марадона получил по ногам 23 раза. Против аргентинца персонально играл Клаудио Джентиле – после игры его спросили о самой безумной в истории футбола порции грубости. Ответ: «Футбол не для балерин».

В эту парадигму мышления хорошо вписывается и решение уйти в «ПСЖ» из «Барселоны», чтобы выбраться из тени Месси и выиграть «Золотой мяч». Оно тоже исходит из предположения, что Неймар уже лучший или по определению лучший, что ему не нужно расти для главного индивидуального приза – нужно просто поменять обстановку, чтобы это осознали другие. 

Перекладывая всю вину на неправильность футбола, партнеров, правил, судей или на необъективность тех, кто раздает награды, ты лишаешься шанса формулировать претензии к себе. Вместо того, чтобы принять футбол таким, какой он есть, и пытаться максимизировать шансы на успех, Неймар всегда оставался верен догме о собственной непогрешимости. В таком миропонимании виновным всегда оказывался футбол, а не он.

В этом трагедия карьеры Неймара. Именно поэтому дни рождения его сестры стали мемом; поэтому после ухода из «Барсы» он ни разу не сыграл больше 55% времени за сезон; поэтому уезжает в Саудовскую Аравию в 31 год. Это разные истории, но каждая олицетворяет его приоритеты. Он никогда не ставил футбол на первое место, не следил за собой в степени, в которой могут (или даже обязаны) современные суперзвезды, и не готов был это менять.

Почему так получилось? Точного ответа нет, но позволю себе вольное предположение. Мне кажется, дело в том, как рано и ярко зажглась его звезда. Помните, как ему показывали желтые за слишком провокационные финты? Он был слишком хорош – настолько, что футбол на том уровне действительно был не готов к его блеску. Буквально не знал, как реагировать. 

Юный Ней творил уникальные вещи и заставлял игру меняться. Его конкурентами были не звезды бразильской Серии А, а Пеле и Гарринча. В 14 лет его пытался переманить «Реал Мадрид», так как он видел в нем талант масштаба Месси. Потом он окажется в одной команде с Лео. До определенного момента все складывалось слишком идеально. И даже слишком легко.

Неймар слишком полюбил себя в футболе. Если получалось любить и футбол тоже – супер, тогда кайф от собственного величия совмещался с пользой для команды. Если не получалось, то это футбол в глазах Неймара оказывался неправильным. Сейчас мы пришли в печальную точку: он все еще любит себя и теперь ненавидит футбол, потому что тот ему больше не подчиняется в нужной степени. Это мышление мальчишки, который никак не повзрослеет. 

Заходя на эту территорию, невозможно не упомянуть отца Неймара. Он – коварный интриган, который вечно подставлял сына/всегда бился за его интересы (в зависимости от того, кого спрашивать). Один аспект никто не оспаривает – степень влияние Неймара-старшего на любое карьерное и жизненное решение сына. Она предельная.

Возможно, у Неймара и не было шанса повзрослеть. В документальном сериале про бразильца от Netflix затрагиваются отношения с отцом. Создателям точно известна мифология, которая гуляет по интернету. Они добавили несколько до ужаса постановочных сцен, чтобы показать, что Ней теперь самостоятельный и может утром без отца выбрать между кофе/чаем, но даже здесь в проверенной командой Неймара стерильной документалке виден подростковый трепет, который он до сих пор испытывает перед отцом – в поведении, речи и языке тела. Если что, сериал вышел в 2022-м.

Одна сцена отправляет нас в юношеские годы бразильца. Ней-старший гордо рассказывает – когда сын зарабатывал полмиллиона в зарплате от «Сантоса», он уже получал 11 млн долларов через рекламные сделки. Отец явно видит это большим достижением, а сам Ней бросает многозначную фразу: «Все очень быстро превратилось в бизнес».

Есть ощущение, что с тех пор бизнес-проект развивался, сковывая развитие мальчика с божественным талантом. Порой этот проект так и называли – «золотой мальчик бразильского футбола». Само определение запрещало Неймару взрослеть. 

Второй по частоте упоминаний персонаж не кто-то конкретный, а группа друзей, которых так и называют – «окружение Неймара». Они всегда с ним и всегда готовы объяснить, почему он лучший, подпитывая веру в непогрешимость. Создают привычную атмосферу, которую бразилец возит с собой. Зачем адаптироваться к чему-то новому, когда так можно? Очередной штрих в питерпенскую мифологию.

Еще одна цитата из сериала: «Я часто ловлю себя на мысли, что хотел бы быть случайным парнем, а не известным. Известность дает преимущества, но в глобальном масштабе наносит больше вреда». Возможно, в глубине души Ней тоже считает, что ранняя слава ему навредила. 

99% футболистов могут только мечтать о достижениях Неймара. Он часть одной из величайших команд современности («Барса»-2014/15), был в тройке на «Золотой мяч» и почти десятилетие провел в статусе безоговорочно главной звезды величайшей футбольной нации. Категорически мощно для мальчишки, который так и не понял, как устроен футбол. Трагедия для таланта уровня Месси и Пеле.

При любой попытке дать оценку Неймару нужно выбирать между описанием его бесспорно впечатляющих достижений и упором на нереализованный потенциал. Я выбрал второе, потому что искренне верю, что он мог достичь намного большего. 

Теперь Ней отправляется в лигу, где обитают 30-летние мальчики с пониженной социальной ответственностью. Отправляется, чтобы поучаствовать в очередной попытке перепридумать футбол. Ему подходит такой образ, а для бизнес-проекта – это очередной большой успех. Успехом для бизнес-проекта был и самый дорогой трансфер в истории в «ПСЖ».

И все же: интересно, что об этом думает мальчик, который считает, что его карьера очень быстро превратилась в бизнес?

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Clive Brunskill, Alex Grimm, Clive Rose, Shaun Botteril

50 комментариев

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Montenegro Serbian
Есть сильное предчувствие, что для самого Неймара это не трагедия.
Просто в один прекрасный момент играя за ПСЖ (ну не в первые два года, конечно), он просто отпустил для себя эту тему: про величие, оставить наследие и.т.д. И просто стал жить дальше с одной мыслью: иногда играть в футбол и много зарабатывать.

Принял для себя это и уже давно не париться.
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Отец Абду
Теперь ни один игрок из трио MSN и BBC больше не выступает в Европейском футболе. Неймар последним выключил свет в аэропорту...

Футбол не будет прежним...
+29
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Saveliy Ivanov
Теперь Мбаппе на очереди.
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ernar11
Вспомните теперь 2013-2014 года. Когда многие журналисты, любители футбола предсказывали, что Неймар, Азар, Бейл в будущем будут бороться за Золотые мячи, станут наследниками Роналду и Месси.
В итоге, Бейл закончил карьеру в 32, Азар стал королем бургеров, а Неймар лично разрушил свою карьеру и вообще, оказался типичным бразильским форвардом, которые после 30 уже не играют в топ-клубах.
Всё-таки большая пропасть между ними и Роналду с Месси. Они только в 35-37 покинули большой футбол и уехали на заработки.
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Александр Попов
Ответ Saveliy Ivanov
Теперь Мбаппе на очереди.
он уже чемпион мира
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Евгений Кузнецов
если выиграет ЧМ-2026, все обо всём забудут, и Неймар навсегда войдёт в сборную великих

выиграет ли? хватит ли мотивации быть топом все эти годы? не помешает ли травма? - вот на эти вопросы ответит только время

искренне желаю Неймару взять Кубок Мира 2026
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Oleg
Ответ ernar11
Вспомните теперь 2013-2014 года. Когда многие журналисты, любители футбола предсказывали, что Неймар, Азар, Бейл в будущем будут бороться за Золотые мячи, станут наследниками Роналду и Месси. В итоге, Бейл закончил карьеру в 32, Азар стал королем бургеров, а Неймар лично разрушил свою карьеру и вообще, оказался типичным бразильским форвардом, которые после 30 уже не играют в топ-клубах. Всё-таки большая пропасть между ними и Роналду с Месси. Они только в 35-37 покинули большой футбол и уехали на заработки.
Месси в 36 фаворит на ЗМ с отрывом.
Что то вы раненько его списали)
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Кавабунга Шреддоголовый
Он просто просрал свою карьеру. Бабки, тусовки, гулянки ему оказались важнее футбола
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Андрей Высоцкий
Жаль нельзя поставить сразу 5 плюсов за статью! Спасибо, Вадим, выразил максимально изящно про «30-летних мальчиков с пониженной социальной ответственностью»! Браво!
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Тухель
Да не смешно это нытье про загубил карьеру не раскрылся и т.д. Неймар сделал свой выбор. А сказки про то что чашки и рвать задницу каждый день лучше, чем тусить не напрягаться и зарабатывать намного больше денег школьникам рассказывайте.
Подавляющее большинство людей в мире выбрали бы путь Неймара. Жизнь одна и тратить её на труд и отказываться от удовольствий, если тебе позволяет это делать рынок, талант и т.д. это значит быть псих больным. И вот КР например псих больной. Крутой он? Ну да. Хотел бы я вкалывать как КР? Да нафиг надо.
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Сергей Романов
Ответ PrivateJoker
Неймар это показатель того, что футбол теперь все больше про цифру, чем условный атлетический спорт. Шоу, как с НБА. Неймар не один из самых мастеровитых и многогранных футболистов, но точно Звезда. Именно, как в шоу-бизнесе. И как звезда он свою задачу реализовывал и монетизировал, привлекал внимание. Как футболист же - за десятилетие было множество тех, кто просто играл в футбол лучше. Вот и все.
Лучше Неймара осенью 2022? Ну ну
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GibsonFlyingV
Всем бы такие трагедии. Вот кто точно не показал и 10% собственного таланта,так это Балотелли.
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raiden_dm93
Такая трагедия, что слезы деньгами не успевает вытирать
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<CRISTIANO>
Ответ al
Достаточно много тех, кто по уровню таланта мог бы стать великим, но тут как повезёт...
Назови хоть одного сейчас кто был по уровню, как Неймар??? Никого кроме Азара и назвать нельзя.
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Регион-36
Не верю. Не плохой игрок, но не те таланты - Ромарио/Рональдиньо, не говоря об предыдущих. Так.. на чистых мячах сыграть и капризный от малейшего столкновения, такие великими не становятся, потенциал вроде и есть, но не то пальто, не боец.
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Кирилл Конопельченко
Ему просто не фартануло играть в эру Рона и Месси. А сейчас есть ряд других топов которые показывают лучше результаты.
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помню джанашия
Ответ Отец Абду
Теперь ни один игрок из трио MSN и BBC больше не выступает в Европейском футболе. Неймар последним выключил свет в аэропорту... Футбол не будет прежним...
Футбол перестал быть прежним после дела Босмана.Сейчас-пик деградации.Красная линия, как раз была после перехода Неймара в ПСЖ .Я так думаю..
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Oleg
Ответ TAGAY
Ней из своего талант выжал максимум 30-40%, а вот папа выжал все соки(в данном случае - бабки). с одной стороны жаль, с другой миллионер он такой что жалеть даже стыдно) но однозначно, со спортивной с точки зрении он просто провалился учитывая масштабность таланта и ожидании от его карьеры. в сборной так же остался только кубком конфедерации и с олимпиадой, тогда как без него взяли копу, а на ЧМ имея один из сильнейших по составу бразилия так и ничего не достигла. на ЧМ22 вместо игр, тактик и должной концентрации думали и записывали кто какие танцы будет танцевать после забитого гола. но все еще не было поздно, Ней мог снизить треование по ЗП и сказать "последнее слово" и громко хлопнуть перед уходом из большого футбола, выиграв ЛЧ и ЗМ, именно сейчас после ухода Лео и РОна наконец ЗМ был "свободен" но и тут он решил закончить с большим футболом и снова уйти за бабками. кажется у парня просто рядом не было правильных людей, окружили одни гиены которые с ним только ради бабок и им было наплевать на его спортивную карьеру. а ведь рядом с Лео, в Барсе всегда держал себя в тонусе, травмы не мешали так часто, был дисциплинирован... о уход в ПСГ за деньгами все испортил
ЗМ не свободен от Лео ибо он в октябре 8 будет получать.
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TAGAY
Ней из своего талант выжал максимум 30-40%, а вот папа выжал все соки(в данном случае - бабки). с одной стороны жаль, с другой миллионер он такой что жалеть даже стыдно) но однозначно, со спортивной с точки зрении он просто провалился учитывая масштабность таланта и ожидании от его карьеры. в сборной так же остался только кубком конфедерации и с олимпиадой, тогда как без него взяли копу, а на ЧМ имея один из сильнейших по составу бразилия так и ничего не достигла. на ЧМ22 вместо игр, тактик и должной концентрации думали и записывали кто какие танцы будет танцевать после забитого гола. но все еще не было поздно, Ней мог снизить треование по ЗП и сказать "последнее слово" и громко хлопнуть перед уходом из большого футбола, выиграв ЛЧ и ЗМ, именно сейчас после ухода Лео и РОна наконец ЗМ был "свободен" но и тут он решил закончить с большим футболом и снова уйти за бабками. кажется у парня просто рядом не было правильных людей, окружили одни гиены которые с ним только ради бабок и им было наплевать на его спортивную карьеру. а ведь рядом с Лео, в Барсе всегда держал себя в тонусе, травмы не мешали так часто, был дисциплинирован... о уход в ПСГ за деньгами все испортил
0
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<CRISTIANO>
Я думаю надо учитывать еще и то, что сам Неймар считает, что ему всего 31 год и что через 2 года в свои 33 он еще сможет что-то кому-то доказать, но к сожалению не осознает, что он только что подписал не контракт, а смертный приговор своему Величию.
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Tima_Milan
Дэнни Варламов (молодой американский журналист) тоже так думал
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Акыл Сатыбалдиев
По ходу уже как Месси и Роналду больше не будет таких футбольных титанов, сколько уже футболистов могли носить их бремя на себе, но пока что и близко никого нету, кто мог бы до их уровня дойти, что Неймар так и остался в тени Месси, что Бэйл который тоже не выдержал психологически Роналду, Мбаппе дурачок, который уже сам не знает, что хочет, Холланд который пачками ложит голы, но в нужное время буксует в важных тяжелых матчах
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Алексей Иванов
Супер мега хайп проект! С самого начала со времен Сантоса,ничего феноменального в нем никогда не было,он никогда не был одним из лучших в мире даже близко
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Sebastian Debussy
Почему трагедия? Чувак сам выбрал свой путь: Жить в кайф, не особо напрягаясь, да и карьера у него весьма крутая так то
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БратДругБорщ
Я думаю, переход в Барсу был ошибкой. Это в теории игра в одной команде с Месси должна многому научить и т.д., в реальности игроку типа Неймара надо быть либо первым либо никаким. И походу его жестко морально раздавила эта ситуация
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