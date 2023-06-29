48 комментариев

Вадим Лукомский – о начале золотой эры.

15 лет назад сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Команда Луиса Арагонеса прервала 44-летнюю серию без больших побед и заложила фундамент самой яркой золотой эры на уровне сборных.

Испания-2008 – уникальная команда. Промежуточное звено между «красной фурией» и «тики-такой»

Вокруг Испании-2008 сформировалось два ярких мифа. Первый – она часть одной доминантной команды, которая правила с 2008-го по 2012-й. Эти команды якобы очень похожи. Второй – Испания опиралась на традиционные для местной футбольной культуры ценности, просто наконец добилась успеха.

На самом деле Испания-2008 сильно отличалась от следующих команд Висенте Дель Боске – и по стилю игры, и по тактическим намерениям. Общий элемент – победы и одно поколение игроков . Но отличия (разберем их ниже) слишком явные, чтобы объединять эти команды в одну.

В то же время Испания-2008 не продолжала традиции испанских сборных, которые были до нее. Даже команда-2006 (Арагонес уже был тренером) сильно отличалась. Ранее стиль весьма справедливо характеризовался ее прозвищем («красная фурия») – смелый, интенсивный и вертикальный. В разгар своего правления Арагонес затеял революцию – избавился от Рауля и вооружился сверхтехничной (и сверхлегкой) полузащитой из Давида Сильвы, Андреса Иньесты и Хави.

На выходе команда 2008 года стала революционной относительно предшественников, но лишь начинала эволюцию относительно следующих чемпионских сборных. В этой точке Испания была уникальной: уже строилась вокруг техничных полузащитников, но пока на импровизации, а не на структуре; уже лучше всех на континенте играла в пас, но пока не делала миллиард усыпляющих передач; уже контролировала матчи на топовом уровне, но пока не боялась контратак.

Вот несколько фактов, которые удивят вас, если ваше мнение об Испании-2008 основано на современных стереотипах о типичной испанской сборной :

• Из 12 голов за турнир 6 забиты из-за пределов штрафной. Это неслучайность. Хави, Иньеста, Фабрегас и Сильва правда часто били, даже имея вариант для продолжения. Иногда с колодинских расстояний мог приложиться даже Маркос Сенна (имея при этом более трех других вариантов продолжения).

• Первые 6 голов Испании на турнире – 5 случаев игры на пространстве (часто быстрые атаки) и один стандарт. Первый по-настоящему комбинационный гол случился в полуфинале против России.

• Сборная Испании проиграла владение в финале против Германии (48%). Средний показатель за весь турнир – 54%. Даже не лучший на турнире – отстали от Португалии Луиса Фелипе Сколари. На всех турнирах после 2008-го Испания пробивала порог в 60% владения.

• Основной схемой была 4-4-2 с парой нападающих Вилья-Торрес. На последующих турнирах это не повторялось. В 2012-м команда и вовсе добралась до модели с ложной девяткой.

• Команда почти не использовала высокий прессинг, а владение было только инструментом создания моментов, а не механизмом обороны. Команды Дель Боске – это избегание рисков с помощью владения. Команда Арагонеса – это использование владения для комбинаций, за которыми не успевает соперник (что предполагает риски в обе стороны, от которых больше выигрывала Испания).

С эстетической точки зрения Испания-2008 была в разы приятнее следующих чемпионов. При этом Дель Боске заслуживает уважения за эффективность – большой вопрос, продолжилось ли бы доминирование при более вальяжным стиле. Разница между командами была очевидна всем внимательным зрителям.

В этом контексте очень показательна критика Арагонеса по ходу ЧМ-2010: «Команде не хватало скорости в открываниях. Испания играла без решительности и желания провоцировать ошибки». Экс-тренер сборной делал отдельный акцент на использовании Серджи Бускетса и Хаби Алонсо вместе в опорной зоне – это делало команду слишком осторожной.

А вот впечатления опорника Маркоса Сенны: «В 2008-м Испания провела выдающийся турнир. Победа на чемпионате мира сделала всех счастливыми, но команда не играла так уж здорово. В четвертьфинале много зависела от промаха Оскара Кардосо с пенальти. В полуфинале немцы не реализовали много моментов. В финале был сэйв Касильяса после выхода Роббена. Каждый раз матчи завершались с шаткими 1:0. Все равно нужно отдавать команде должное, но в 2008-м все было иначе. Испания всех удивила, сыграв в футбол, которого никто не видел ранее. На ЧМ в команде было не меньше талантов, но выдающейся игры не вышло».

Сенна прав, подчеркивая, что никогда ранее Испания не играла в такой футбол. В 2006-м после неудачного ЧМ Арагонес затеял революцию. Луис не был последователем Йохана Кройффа и спокойно отработал первый цикл в рамках тогдашней испанской классики, но он был мощным визионером, поэтому вовремя разглядел зарождающийся тренд. Его талант – умение оценивать лучшее в игроках и комбинировать их качества.

В каком-то смысле отказ от привычной парадигмы и построение команды вокруг техничной полузащиты были ходом прагматика. С таким поколением это было лучшей дорогой к успеху. Сейчас звучит очевидным, но на тот момент ходы казались крайне смелыми. Тренер затеял перестройку, а испанские газеты ругали его вплоть до победы на турнире.

Сесар Мендиондо, помощник Арагонеса, описывал момент, когда тренер решился на изменения: «Мы победили на Евро с абсолютно новым стилем. Путь от «красной фурии» к «тике-таке» получился непростым. Особенно трудно приходилось Луису, которого постоянно критиковали. Мы начали отбор с двух поражений – от Северной Ирландии и Швеции. Царило ощущение кризиса. В этот момент Луис решился на большие перемены. Сама идея зародилась у него еще во время ЧМ-2006 – после вылета от Франции».

«Логика была простой. Мы не могли соперничать с Францией и Германией в физике. Нам требовался другой путь», – резюмировал Мендиондо. В результате последовала не только смена стилистических приоритетов, но и чистка состава. Главной фигурой стал Рауль. Также ушли Мичел Сальгадо, Давид Альбельда и Сантьяго Канисарес. Некоторые из них не подходили новой философии, некоторые – влияли на атмосферу и сковывали игроков, которым Арагонес приготовил роль новых лидеров.

Луис был упрямым и в более мелких ходах. Кроме очевидных вопросов про Рауля, журналисты постоянно донимали его претензиями по Серхио Рамосу. Прессе не нравилось, что наследник Фернандо Йерро выходит справа, а не в центре защиты. Тренер не прогнулся – весь турнир Рамос отыграл на фланге, а партнером Карлеса Пуйоля по центру был проведший потрясающий турнир Карлос Марчена.

«На прошлых турнирах Испания активно использовала фланги и много доставляла мяч в штрафную оттуда. Сейчас же игрокам подходил другой футбол – комбинационный, в котором мяч почти всегда на газоне, а не в воздухе. Арагонес отлично прочитал нужды команды», – вспоминал Сенна.

Что получилось? Авторская команда Арагонеса, которая строит игру через перегруз центральной зоны, раскрывает качества технарей-полузащитников, но не похожа ни на будущие проекты Пепа Гвардиолы, ни тем более на сборную Дель Боске:

Вертикальность сочеталась с тики-такой в центральной зоне. Комбинации основывались на импровизации и интеллекте полузащитников, а не на четкой структуре. Главной зоной был центр поля, но при этом фиксированные позиции были только у защитников. В полузащите и атаке все менялись ролями и импровизировали. Наиболее близки к постоянству были Сенна (опорник, но даже он участвовал в ротациях) и Торрес (нападающий на линии офсайда, но даже он уходил поглубже и на фланги).

Эта команда нарушала и старые правила игры (основанный на флангах футбол), и новые (позиционная структура). Без абсолютно уникального набора способных творить чудеса под давлением полузащитников этот футбол ни за что бы не сработал. Фишка в том, что Арагонес отлично понимал их уникальность – и буквально эксплуатировал ее.

Маркос Сенна – символ революции Арагонеса

Перестройка Арагонеса базировалась на двух принципах. Первый – клуб игрока не имеет значения; никакого приоритета для футболистов «Барсы» и «Реала». Второй – нужно построить команду, а не символическую сборную игроков с испанским паспортом.

Оба принципа воплощал Сенна – опорник «Вильярреала», который склеивал команду в центре поля, но никогда не попал бы в список самых популярных испанских игроков (не только потому что он натурализованный бразилец).

Маркос считает, что в мире мало достаточно сильных характером тренеров, чтобы в полной мере жить по этим принципам. Ему повезло, что Арагонес был одним из них. «Я бы не прошел в состав, если бы Дель Боске был тренером в 2008-м. Не потому что у него ко мне что-то личное. Нет, он хороший человек. Просто он не умеет принимать решения, вопреки давлению. Он не готов к трудным решениям, не ввязывается в конфликты. Если люди повторяют, что нужно выпускать этого парнишку из «Барсы» или «Реала», он будет его выпускать – просто чтобы избежать лишних проблем», – разъяснил Сенна.

Арагонес, напротив, обожал бросать вызов медиа. «Я смотрю только на игроков и их качества, а не на клубы и места в таблице», – подчеркивал Луис после объявления состава на турнир. В нем нашлись места для представителей «Мальорки», «Бетиса», «Сарагосы» и «Хетафе». «Вильярреал» обходил «Мадрид» по количеству футболистов. А лидером была не «Барса», а «Валенсия» с «Ливерпулем» (по четыре футболиста).

«Помню, что перед турниром основные газеты и ТВ-каналы не включали меня в ориентировочный состав. Перед первым матчем меня там не было – поставили Хаби Алонсо. Потом это повторилось во второй игре – даже после того, как я отыграл в старте против России», – вспомнил Сенна. Арагонес не поддался давлению, а Маркос завершил Евро-2008 в символической сборной турнира.

Он давал полузащитникам и форвардам идеальную платформу для импровизации. «Именно Сенна дает нам баланс, проделывая важную грязную работу», – подчеркивал Давид Сильва. «Сенна делает просто фантастическую работу. Все в команде понимают его важность», – говорил Икер Касильяс.

Сенна так описывал свою роль: «Мой стиль заключается в том, чтобы давать простоту. Мне не нравится, когда игроки пытаются усложнять простые элементы». С мячом Сенна не терялся в квадратах с Сильвой, Иньестой и Хави – не мог так легко разбивать давление и выкручиваться из окружения, но качественно играл в пас. В этой самой простой, но эффективной манере. Его позиция была наиболее фиксированной (самый глубокий полузащитник), но такое расположение не было аксиомой.

Здесь Сенна именно не терялся, но магия исходила от других. Его истинная важность была в сочетании годного для существования в такой полузащите уровня паса с оборонительным объемом и интеллектом.

Из-за свободного характера игры в центре Сенне часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в одиночку нужно встречать атаку соперника. Или даже с эпизодами, когда без контратаки нужно разрываться между двумя оппонентами на большом участке поля, тем самым склеивая схему:

В каждом из этих эпизодов Маркос идеально выдерживал расстояния, правильно предугадывал развитие атаки и оказывался первым на мяче. Сенна давал полузащите баланс. Без силы характера и принципов Арагонеса его не было бы даже в заявке – вероятно, он даже не стал бы испанцем.

Волшебный центр поля – лицо команды. Сильва, Хави и Иньеста получили полную свободу

«Движение мяча – это музыка. Оркестр должен играть ее правильно», – эти слова Арагонес произнес не в пафосном интервью после триумфа, а выкрикивал на рядовой тренировке до Евро. Тренер буквально вбивал такое отношение в голову футболистов.

В первую очередь за это отвечал центр поля, где координировались все полузащитники, включая тех, кто номинально стартовал на фланге – Сенна, Хави, Иньеста, Сильва (иногда еще Фабрегас).

В 2021-м Сеск в колонке для The Telegraph обращал внимание, что решение строить игру вокруг этих ребят не было таким очевидным, каким кажется сейчас: «Люди оглядываются назад – и видят потрясающую команду. Она правда была такой, но нужно также помнить, как ситуация выглядела в тот момент. Многие игроки, которых сегодня считают звездами, были на другой стадии карьеры».

Себя Фабрегас относит к категории молодых и перспективных. Сильва и Вилья еще были в «Валенсии», лишь подбирались к большим переходам. Даже Иньесту и Хави нельзя было назвать суперзвездами. Их, по мнению Сеска, считали просто «нормальными» игроками «Барсы», где ключевая роль была у других. Евро-2008 как раз пришелся на лето до прихода Пепа, который резко трансформирует траекторию их карьер. Оценка может удивлять сейчас, но была вполне уместной тогда.

Арагонес ломал стиль сборной не ради великого поколения, а ради группы талантливых футболистов с уникальными качествами – другие их недооценивали, а тренер готов был поставить на них все. Хотя некоторые союзники у Луиса в испанских медиа все-таки были.

Например, колумнист El Pais Хосеп Гвардиола. Во время ЧМ-2006 он писал про обязательность Иньесты (на тот момент игрока ротации в «Барсе»): «Есть игроки, подобные ириске в кармане у матери. Она их оберегает, чтобы дать ребенку в нужный момент, чтобы тот прекратил плакать. У мистера Арагонеса есть такой. Его зовут Андрес».

«Играть с такими партнерами – привилегия. Иньеста, Хави, Сильва – любой из них способен принимать мяч, когда соперник буквально сидит на спине. Отдаешь им мяч и не боишься потери. Играя на клубном уровне, в аналогичном эпизоде дважды подумаешь перед тем, как отдать мяч. Мы рисковали комбинируя в центре, но почти не теряли мяч. Эти три футболиста в центре были сердцем команды», – объяснял Сенна.

Полузащита давала Испании количественное (там всегда было 4-5 футболистов) и качественное преимущество (не теряли мяч под давлением за счет техники). Эта система позволила Хави стать MVP турнира. Его роль была основополагающей.

Лучше всего важность каталонца подчеркивает победный гол в финале. Сначала Хави опускается к Сенне, чтобы начать атаку, а позже меняет позицию так, что в момент голевого паса на Торреса оказывается десяткой (откуда и ассистирует):

Хави побывал и самым глубоким полузащитником, и самым выдвинутым по ходу одной атаки. Все шло через него. А смена ролей была максимально своевременной.

Полузащита Испании строилась на импровизации – за постоянное поддержание удобных для комбинаций треугольников отвечали сами игроки, а не устоявшаяся структура. Хави был бриллиантом этой системы. Его по-тренерски зрелые решения постоянно поддерживали связи при свободном движении партнеров. Он чаще всех касался мяча, участвовал в продвижении, контроле и созидании, а также следил за цельностью связей. Качество его действий тоже зашкаливало.

На базовых настройках полузащита Испании выстраивалась либо квадратом, либо ромбом. Любое сочетание давало команде перевес в центральной зоне и приятную геометрию для комбинаций. Сенна чаще всего оставался в нижней линии, а все остальные полузащитники свободно менялись ролями:

Когда Фабрегас оказывался на поле (часто вместо одного из форвардов), перевес в этой зоне становился еще более радикальным:

Даже при классическом наполнении лишь нападающий оставался в последней линии (чаще Торрес). Второй открывался на фланге и опускался в полузащиту для участия в комбинациях (разумеется, был менее активен, чем маэстро центра поля, но участвовал).

Примером контроля в центре и рожденной таким футболом комбинации стал гол Хави в ворота России в полуфинале – здесь и постоянная смена позиций в центральной зоне, и уверенность технарей под давлением, и головокружение у оппонентов, и участие полузащитников в завершающей стадии:

Эта полузащита также любила динамичные комбинации – соперник ставится в тупик благодаря скорости передач и распределения функций. Шансы обострять таким образом не упускали:

Этот прием был особенно уместен, когда соперника ловят на разрыве (часть команды вернулась, а 4-5 футболистов не успели – нормальная ситуация для футбола того времени). Испания всегда насыщала атаку на скорости нужным количеством игроков и мощно импровизировала.

Важным механизмом влияния на ключевую зону был Фабрегас. Сеск был первым запасным на этом турнире. Не входил в стартовую обойму, но выходил, когда Арагонесу нужно было повлиять на рисунок. Луис тонко чувствовал эти моменты.

«Вообще моей работой в качестве помощника было замечать детали, которые тренер пропускает. Но в случае с Арагонесом это было невозможно. Он ничего не пропускал. Он замечал все, что происходит на поле, и предугадывал, что может случиться, если не решить проблему. В плане управления матчем после его начала Луис был настоящим визионером», – вспоминал Мендиондо.

Камео Фабрегаса – лишь самый очевидный пример такого влияния. Луис объяснял, что вариант с двумя нападающими лучше подходил для растягивания защиты, когда в центре поля команда и так доминирует. Вариант с пятью полузащитниками и большим упором на центр уместен, когда нужно больше контроля. «С ними невозможно было совладать, не оставив свободного игрока в центре», – восторгался тренер после полуфинала. Звучит просто, но своевременность переключений впечатляла и делала команду еще мощнее.

Ключевая черта этой полузащиты – контроль центра поля, но без абсурдной радикальности, а, наоборот, с постоянными обострениями. Кроме этого, были совсем нетипичные вещи.

Во-первых, упомянутые выше дальние удары. Все пробовали. И часто пробовали в ситуациях, где было более простое продолжение. Во-вторых, более явная нацеленность на вертикальность. В первую очередь это касалось эпизодов, когда можно одним пасом найти открывание Торреса. Полузащитники всегда сканировали возможность такого варианта – и периодически его выбирали:

Хави на Торреса – вполне постоянный выход в атаку. Не первый по частоте, но точно отработанный. Не всегда пас даже направлялся в пространство – иногда Торрес получал мяч спиной к воротам и цеплялся за него.

В-третьих, меньше структуры в расположении игроков. Не было задачи заполнить все зоны в рамках позиционного футбола (фланги часто игнорировались), а в центре игроки ориентировались на взаимопонимание, что порой приводило к открываниям в одной зоне сразу двух исполнителей:

Часто естественного интеллекта хватало, чтобы расходиться, но ставка была именно на него, а не на запрограммированные механизмы. В команде с меньшим IQ футболистов нехватка четкости в расположении могла бы вредить. В команде без такой концентрации технарей в центре это тоже было бы минусом. Эта команда, напротив, приобретала в непредсказуемости, а негативные эпизоды были редкими.

Испания не пропускала в плей-офф (и всего 3 мяча за турнир). Оборонялись без прессинга, но хорошо владели схемой 4-4-2

Испания ни разу не пропустила больше гола за игру. Обошлась без пропущенных в плей-офф. В финале ограничила Германию до 0,21 xG (при 4 ударах) – самое низкое значение за все время подсчета Opta (с 1980-го).

Испания не использовала высокое давление. Базисом для оборонительный игры была схема 4-4-2 (4-4-1-1):

В такой формации испанцы чаще всего возвращали мяч на своей половине. Отсутствие прессинга сильно влияло на характер матчей. Ключевые следствия – нетипично низкий для Испании процент владения (так как дольше возвращали мяч) и возможность чаще обычного проводить атаки на скорости.

Для успешности в таком рисунке важна была надежность в этой стадии. Арагонес везде здорово организовывал оборону. Команда весьма быстро садилась в нужную схему. Отдельно нужно отметить роль Давида Вильи. Лишь формально он был в паре с Торресом. Реально отрабатывал по опорнику соперника:

И часто после потери садился прикрывать фланг быстрее номинального вингера:

Вилья чувствовал такие эпизоды и до упора в них отрабатывал. Когда Испания принимала схему, вскрыть ее было трудно. Организованная, сыгранная и индивидуально сильная четверка защитников поддерживала полузащиту, в которой за возврат мяча отвечал в первую очередь Сенна, но не халтурил никто.

Еще один важный элемент – осторожность крайних защитников. Рамос и Капдевила подключались поочередно – никогда не закрывали ширину одновременно. Даже эти рейды приходились на отрезки, когда атака заметно продвинулась – в начальной стадии не шли. Это позволяло при любой внеплановой потере поддерживать организованную тройку защитников (два центральных и оставшийся крайний), которую дополнительно прикрывал Сенна.

Эти требования были важны для Арагонеса. После матча со Швецией он перед всеми на тренировке отчитал Рамоса, который увлекался рейдами в атаку. «Послушай, Серхио, когда говорю тебе не подключаться в атаку, ты не подключаешься в атаку. Потому что в следующий раз я тебе этого говорить не буду. Ты просто вылетишь из команды», – сказал тренер, согласно воспоминаниям Сенны.

Все задачи без мяча были нацелены на то, чтобы безболезненно разместить умных полузащитников со свободой импровизации. Осторожные крайние защитники страховали от контратак. Компактность в рамках схемы и дополнительный объем работы от одного из нападающих помогали в организации при затяжной обороне.

***

Арагонес всегда здорово организовывал игру без мяча. Большим сюрпризом стало перепридумывание себя после ЧМ-2006 и тончайшая полузащита. Но и это своего рода прагматичный ход. «Прагматичность» часто ошибочно используют как синоним «осторожности». На самом деле это готовность использовать самый эффективный в конкретных обстоятельствах инструмент. В разные моменты он может быть разным. Способность правильно оценивать риски и с холодной головой выбирать самый уместный – и есть прагматичность.

В этом определении Арагонес был прагматиком на Евро-2008. Майкл Кокс в колонке для The Athletic точно сравнил его с Роберто Манчини на Евро-2020: «В Арагонесе всегда видели хорошего оборонительного тактика, но он попал на поколение талантливых полузащитных плеймейкеров. Самой эффективной опцией было построить вокруг них команду. Арагонес принял прагматичное решение в пользу Хави, Иньесты и Сильвы. Манчини аналогичным образом построил стиль вокруг полузащиты из Жоржиньо, Верратти, Бареллы».

Прагматично оценивая таланты игроков, Арагонес заглянул в будущее. Скоро придет Гвардиола и даст Хави с Иньестой другие инструменты. Он добавит к ним Серджи Бускетса и сделает из полузащиты, построенной вокруг них, машину контроля. Именно эта версия испанского футбола уйдет на экспорт по всему миру под брендом «Juego de Posicion».

И все же работа Арагонеса навсегда останется особенной. Дель Боске дал результат, но опирался на клубный базис, делая его значительно скучнее (пускай эффективным). Гвардиола в «Барсе», возвращая позиционный футбол на топ-уровне, оглядывался на заветы Кройффа. Арагонес перепридумывал себя, шел против испанских ценностей тех лет, принимал волевые решения по составу, опираясь лишь на образ команды у себя в голове, нарисованный с оглядкой на сильные стороны футболистов.

В этой команде не так уж много тактических новаций (хотя она точно предсказала тренды), зато неприлично много веры в игроков, готовности создавать им свободу и защищать от всего мира. Эту команду построили две важнейший черты Арагонеса – сила характера (пошел против всех) и визионерство (разглядел неочевидные качества).

Луис создал самую яркую сборную Испании в истории. В ней были элементы, за которые Испанией восторгаются (уже строилась вокруг центра поля и гениев паса), но еще не было вещей, за которые ее ругают (уход в чрезмерный ватокат и однотипные сценарии матчей).

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