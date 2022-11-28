Профессорский матч Ван Гала против наивных США: уничтожил попытки прессинга, засушил первый тайм и раскрыл второй

Разбор Вадима Лукомского.

Нидерланды обыграли США (3:1) и вышли в четвертьфинал ЧМ. Голландцы выдали свой лучший перфоманс в Катаре и были очень разными на разных отрезках встречи. Трансформациями дирижировал Луи ван Гал. Разобрать их крайне интересно. Поехали!

Первый гол – произведение искусства. Нидерланды элегантно наказали США за прессинг

Сборная США подошла к матчу без адаптаций по части игры без мяча. Пытались прессинговать как обычно: то есть нападающий (Хесус Феррейра) играет по опорнику, а Кристиан Пулишич и Тимоти Веа в узких позициях давят на защитников. Это структура неплохо работала в группе, но у Нидерландов более гибкая схема. К трансформациям американцы оказались не готовы:

Во-первых, у команды ЛВГ изначально тройка центральных защитников, а не пара (схема США удобнее для прессинга пары+опорника – тогда функции распределены очень понятно). Во-вторых, Френки де Йонг постоянно опускается в тройку, что еще сильнее путало американцев. Приходилось либо отказываться от давления, либо стягивать туда еще полузащитников, оставляя дыру в центре поля:

Постоянно возникала ситуация, где американцы проявляют смелость в прессинге, но опаздывают на одного игрока. Это преимущество было эталонно реализовано в голе. 20 передач, 16 из которых – выманивание на своей трети поля перед вертикальным уколом:

Сперва ключевую роль сыграло умение Френки действовать под давлением (спровоцировал путаницу и отставание соперника от ритма атаки), а потом очень интеллектуально двигался Дэви Классен. Отправился в зону мяча, чтобы помочь выбраться из-под прессинга:

В зоне мяча создал треугольник, в котором в касание комбинировал с Мемфисом Депаем, чем помог перевести атаку в вертикальную стадию. Без этого смещения и подыгрыша атака, вероятно, захлебнулась бы уже тут:

Потом Классен сделал резкий рывок до штрафной, который увел защитников, чем создал пространство для Депая перед завершением:

Таким голом Нидерланды не только подарили нам эстетическое наслаждение, но и остудили стартовые пыл США: на первых минутах американцы всегда шли в давление, выигрывали почти все подборы – такой агрессивный стиль даже родил острейший момент для Пулишича. Теперь пришло понимание, что смелость наказуема, когда соперник такой классный и интеллектуальный.

После гола ЛВГ засушил США – использовал слабости центральных защитников

В первом тайме после гола Нидерландов мы наблюдали идеальный контроль и сушку от команды Ван Гала. Для достижения тотального контроля при игре вторым номером тренер использовал интересную структуру, которая играла на готовности США владеть мячом при слабом наполнении центра защиты.

Тим Рим и Уокер Циммерман недостаточно хорошо пасуют, чтобы самостоятельно продвигать мяч. ЛВГ подготовил схему, которая вынуждала их без давления владеть мячом и буквально «тупить».

Идея хорошо заметна на примере этого эпизода. В полузащите Нидерланды перекрывают каждый вариант персонально. Классен даже поднимается за Тайлером Адамсом выше нападающих (Депая и Гакпо):

Депай и Гакпо умышленно не выдвигаются на центральных защитников, но готовы накрывать пас на фланг, либо замыкать ловушку в случае игры через центр. Такая структура не позволяет быстро возвращать мяч (это и не требовалось), но закрывает варианты развития атаки, если только у соперника нет пасующего защитника уровня Вирджила ван Дейка.

Нидерланды очень осмысленно исполняли этот прием. Если Уэстон Маккенни менялся местами с Адамсом, сразу же выдвигался Френки. Принцип сохранялся:

Олицетворением эффективности плана стали показатели Циммермана и Рима по итогам тайма – лидеры по количеству передач; направление их передач друг на друга – самое частое; США ничего не организовали через позиционные атаки. В формате карты передач это выглядело так:

Схема и акценты Нидерландов помогли максимизировать таланты Думфриса

Еще одна мощная адаптация ЛВГ – тотальное давление на фланг Думфриса, который стал главным игроком матча. 50% атак голландцев шли через эту зону против 23% через противоположный:

Ему быстро доставляли мяч – вероятно, левый защитник США Энтони Робинсон был выбран в качестве мишени. Дензел поучаствовал во всех трех мячах, но основную угрозу нес в контратаках.

В позиционных атаках ему тоже создавали приятные условия. Юрриен Тимбер (правый центральный защитник) по эпизоду становился правым защитником, что позволяло Думфрису по сути играть вингера и почти не участвовать в продвижении:

В контратаках проявлялась его реактивность. Он постоянно делает рывки из глубокой позиции и резко становится дополнительным игроком. Вчера это особенно поощрялось:

Думфрис проявил себя не только в структурном плане, но и в принятии финальных решений. В этом матче он наказывал через передачи под удар на границу штрафной. Дензел хорош тем, что всегда старается оценить эпизод и найти оптимальное обострение. Вчера слабость была именно в этой зоне.

Голландская асимметрия, наконец, заработала: Блинд глубже и больше строит атаки, а Думфрис выше (почти вингер) проявляет себя в финальных стадиях. Она также отлично легла на рисунок матча. Во-первых, Нидерланды получили возможность больше контратаковать (владение 58% на 42% в пользу США), что удобно Думфрису. Во-вторых, из-за акцента на правый край усиленно кормили Думфриса в позиционных атаках – освобождали от работы в продвижении и позволили заниматься уничтожением прямого оппонента (Робинсона).

Второй тайм: игра открывается в обе стороны – кажется, ЛВГ прочитал этот сценарий в перерыве

При счете 2:0 к перерыву ЛВГ сделал двойную замену – вышли Тен Копмейнерс и Стевен Бергвейн. Схема не изменилась, но поменялось наполнение атакующей тройки. В первом тайме под нападающими играл Классен (полузащитник), а сейчас там открывался Гакпо (дополнительный форвард). То есть центр поля стал более открытым. Крайне необычный ход при 2:0 в пользу своей команды. Как это можно трактовать? В гениальную голову ЛВГ не залезть, но есть одна версия.

Первый тайм был максимально сухим и весьма осторожным – сейчас же при разнице в два мяча в формате плей-офф ЛВГ ждал от США перехода на более атакующий стиль и открытую схему. Игра в таком сценарии неизбежно раскроется в обе стороны. Кажется, ЛВГ предвидел такой ход событий – и решил заранее дать команде инструменты для открытого футбола.

Гакпо выступал связующим звеном при контратаках:

США с самого начала тайма сильнее рисковали в передачах, а после выхода Хаджи Райта играли по схеме 4-2-4. При затяжных атаках Бренден Ааронсон садился в полузащиту, но часто центр был максимально открытым – можно было ловить:

Характерная черта финального гола – его организовали голландские латерали Блинд и Думфрис. Оба были максимально свободны в стадии конструирования:

На этом этапе фланговые игроки США уже не помогали сзади – думали только об атаке.

***

Лучший матч Нидерландов на турнире. Луи ван Гал адаптациями до матча и по ходу встречи проявил огромное уважение к сборной США, которая, наоборот, наивно попыталась сыграть от себя. Каждая адаптация Луи была тонкой и точной. Тренерская магия ЛВГ определенно пригодится в плей-офф. Следующая задача – нейтрализация Лионеля Месси.

Фото: REUTERS/Matthew Childs