Без Неймара Бразилия скучнее, но не слабее. Не хватает вариативности, но остается титаническая надежность без мяча

Разбор Вадима Лукомского.

Бразилия одержала вторую победу в группе ЧМ – обыграли Швейцарию 1:0, но забили весьма поздно (Каземиро на 83-й) и испытали существенные проблемы в атаке. Такой перфоманс совпал с отсутствием Неймара. Разберемся, как команда Тите обходилась без лидера и насколько она опасна в таком состоянии.

Без Неймара Бразилия почти не атаковала через центр. Чтобы создавать моменты, вингерам пришлось решать эпизоды 1-в-2

Лучшим портретом Бразилии без Неймара служит карта передач по итогам первого тайма, где стартовый план был выражен наиболее ярко. Нападающий Ришарлисон тотально изолирован от команды, между другими игроками есть плотные связи, но все атаки упираются во фланговых игроков – Рафинью и Винисиуса:

Игры через центр практически не было. Фред и Лукас Пакета, восьмерки по схеме, вовлекались в игру не в чужой опорной, а ближе к своей. Это приводило к отсутствию продвижения через центральную зону.

Еще один элемент – не самые высокие позиции крайних защитников. Это касается не только Эдера Милитао, который стартовал справа и предсказуемо исполнял третьего центрального при владениях, но и Алекса Сандро слева.

В совокупности эти факторы приводили к максимальной нагрузке на вингеров. Рафинью и Винисиуса кормили мячом, но слишком часто они оказывались в ситуации 1-в-2:

Игроки высокого уровня могут созидать даже при таком соотношении сил, но делать это намного труднее. Бразилия точно ощутила эту проблему, но все-таки родила качественные шансы.

С Неймаром команда тоже очень осторожно и терпеливо строит атаки (видели против Сербии), но имеет плюс одного игрока, который может созидать индивидуально, и больший уровень непредсказуемости (могут пойти через центр, либо Неймар меняется позициями с вингерами и оказывается на одном из флангов). Вчера такой вариативности явно не хватало, но мастерства для практически гарантированного гола все равно достаточно.

Дело не только в отсутствии Неймара, но и в прагматичной структуре, которая стала менее гибкой без Данило

Для полного понимания функционирования Бразилии в атаке надо учесть еще два момента. Во-первых, встречу пропускал не только Неймар, но и Данило. Во-вторых, заменой Неймару в схеме стал более оборонительный Фред с переходом на 4-3-3 – то есть в составе в принципе было на одного созидателя меньше, чем против Сербии.

При позиционных атаках Бразилия выстраивалась так:

Обратите внимание не только на осторожную позицию Милитао (это предсказуемо), но и на расположение другого флангового защитника – Сандро. Он не закрывает весь фланг, а располагается поглубже. За ширину на этом краю отвечает Винисиус, а справа – Рафинья. И такая структура наблюдалась у бразильцев постоянно:

По сути команда вынуждена атаковать без активного участия обоих крайних защитников. Насыщать атаку таким образом труднее. Нагрузка на креативных футболистов повышается. Комбинировать в центре почти невозможно из-за совсем явного численного меньшинства. Остается игра через вингеров, которые вчера справились с трудной задачей.

Если бы Бразилия задействовала хотя бы одного крайнего защитника в атаке, то получала бы дополнительного игрока в центре (например, Сандро закрывает фланг, Винисиус смещается), но в текущей структуре ключевая задача фланговых защитников – быть готовыми к контратаке.

Лишь иногда мы наблюдали забегания прямо по ходу эпизода или трансформации в более атакующий вариант, который выглядел так:

Трансформации происходили только слева – через позицию Сандро. Справа Милитао оставался сзади. В обычной конфигурации Данило дает возможность проводить такие изменения и на правом фланге. Его сильно не хватало с точки зрения создания дополнительных вариантов.

То есть главная причина длинных отрезков удушающего переката мяча не отсутствие Неймара, а сама структура, которая нацелена на осторожность и готовность к потери в любой момент. Неймар гарантирует большее количество вспышек внутри этой структуры, но не меняет саму структуру.

Бразилия определенно ощутила нехватку Неймара, но не стала менее опасной

В отличие от матча против Сербии бразильцы забили позже и победили лишь в один мяч. Но победили в таком же стиле, как в первой встрече с Неймаром – удушение соперника непрерывным давлением и ультранадежность без мяча. Именно последнее сейчас главный козырь.

Здесь есть три аспекта:

• блестящий уровень организованности и отсутствие пассажиров;

• умение обороняться в разных режимах – и высокий прессинг, и низкий блок;

• интенсивное давление, которое стартует не с первого паса, а в удобный момент – необычная комбинация.

Последний элемент – самый отлаженный и интересный. Бразильцы провоцируют передачи на фланги – порой при обороне Рафинья и Винисиус искусственно располагаются более узко, чем требует эпизод, чтобы спровоцировать соперника отдать на свободного крайнего, а потом начинаются ловушки, в которых у Бразилии численное преимущество:

Внутри этих ловушек футболисты здорово читают игру. Например, тут Милитао выдвинулся до упора за вингером, а Рафинья побежал закрывать его направление – есть не только количественный перевес, но и грамотное расположение. Такие эпизоды в футболе Бразилии повторяются (провоцируются?) максимально часто:

Исходом может быть либо пас назад, либо потеря в результате попыток прорваться через фланг при заведомо невыгодном положении. Через стратегию «выжидание + ловушка на фланге» Бразилия убивает позиционные атаки соперника, а за счет осторожного расположения в собственных атаках не допускает контратак.

На эту предельную надежность Неймар не влияет – все элементы сохранились и качественно работали. Именно в этом базис Бразилии – прагматичной, удушающей и практически неуязвимой в формате плей-офф (да, случайный гол всегда может пустить встречу в неожиданном направлении, но именно переиграть бразильцев будет невероятно трудно).

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Мастерство таких игроков, как Неймар, – ценный бонус, но не более. Альтернативных источников моментов достаточно для одного мяча (а больше, кажется, не надо) – стандарты, быстрые атаки через Винисиуса, мастерство других лидеров, раскрытие рисунка через замены.

Кажется, максимально точно ситуацию описал Кака (пускай использовал для этого избитую аналогию): «Думаю, эта Бразилия максимально сильна как команда. Неймар – вишенка на торте, но сила команды не в индивидуальных талантах игроков. Именно это нужно на ЧМ – нужна командная мощь. Именно поэтому считаю, что Бразилия может выступить очень хорошо – с Неймаром или без».

Становится ли команда Тите менее яркой без Неймара? Определенно. Становится ли слабее? Возможно (меньше моментов и вариантов в атаке). Становится ли менее опасной в формате плей-офф? Нет, потому что основные инструменты сохраняются, а защита становится, возможно, даже более надежной.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Marko Djurica, Carl Recine; кадры трансляции «Матч ТВ»