«Шахтер» смело сыграл под прессингом «Реала». Рюдигер-нападающий спас «Мадрид»

Большой разбор Вадима Лукомского.

После 4 туров «Шахтер» все еще реально претендует на выход из группы. У команды Игора Йовичевича 5 очков и домашний матч с главным конкурентом «Лейпцигом» в шестом туре.

Главное впечатление от «Шахтера» – смелость, которую они показывали даже на «Сантьяго Бернабеу». При этом тогда очень много допустили (3,6 xG) – запросто могли получить разгром. В Варшаве украинцы не отказались от смелости при розыгрышах, но матч получился намного ровнее. Во многих аспектах «Шахтер» был лучше и точно заслужил разбор.

Стартовый состав Йовичевича отличался от варианта на выездной матч только одной позицией. Не было Марьяна Шведа – вместо него вышел Лассина Траоре (а Александр Зубков переместился на правый фланг).

«Мадрид» снова использовал схему 4-2-3-1 без Луки Модрича. Хорват, как и Винисиус Жуниор, начал матч на скамейке, а шанс получил Эден Азар:

«Шахтер» – это короткие смелые розыгрыши и отказ от прессинга

Для понимания контекста важно немного рассказать про общие принципы «Шахтера» при Йовичевиче. У команды очень четкий стиль, от которого они не отходили ни в одном матче группы ЛЧ. Все строится вокруг коротких розыгрышей (модных и современных), при этом без мяча команда действует выжидательно и пассивно (без прессинга). Необычное сочетание, но каждая стадия игры у «Шахтера» выглядит максимально запрограммированной и осмысленной.

В обоих матчах против «Мадрида» украинцы выбивали 86% точности передач – высокий показатель, подчеркивающий желание строить игру через короткий пас, даже если это рискованно.

Для воплощения этих принципов используется структура 2-3-5. Два защитника и три игрока в опорной – постоянная фишка. А вот выше пять атакующих игроков могут располагаться по-разному – например, трое в последней линии и двое в полуфлангах, либо все пять нагружают защиту, либо четыре плюс один.

Внутри этой структуры очень высокий уровень гибкости. Например тут в 2-3-5 (2-3-1-4) в опорной Михайличенко (левый защитник), Бондаренко (центральный полузащитник), Судаков (центральный полузащитник), а опорник Степаненко открывается в чужой опорной:

Внутри схемы возможны очень разные смены ролей – крайние защитники эпизодически становятся ложными, полузащитники меняются с ними местами, вингеры адаптируются. И это правда здорово отлажено. Игроки редко дублируют друг друга. Это позволяет сохранять непредсказуемость и при этом всегда иметь варианты для развития атаки.

Интересная особенность – роли центральных полузащитников Судакова и Бондаренко. Судаков – правша, но играет в левой части поля. Бондаренко – левша в правой части поля (да-да, участвуют в смене позиций, но чаще всего оказываются именно в этих зонах). Это дает интересные ракурсы для передач – позволяет делать особый упор на поиск партнеров именно в чужой опорной. В этом моменте Судаков находит между линий Михаила Мудрика – с правой ноги на левом фланге такой пас исполнить проще:

Настолько же четкие принципы у «Шахтера» и без мяча. Только тут команда, наоборот, весьма прагматична. Схема 4-1-4-1 с высоким уровнем компактности и без прессинга:

Вместо прессинга тут эпизодические выдвижения центральных полузащитников, чтобы не давать сопернику спокойно готовить пас из глубины:

Теперь разберемся, как эти принципы наложились на конкретный матч.

«Реал» нашел две уязвимости в оборонительной схеме «Шахтера» – передачи из глубины и фланги

«Мадрид» придумал 17 ударов (9 из штрафной). С одной стороны, это немало. С другой стороны, могло быть больше при таком уровне территориального перевеса и давления. «Шахтер» не провалился в этой стадии, но не был безупречен. Основные источники моментов «Реала» – передачи из глубины и угловые (которых допустили очень много).

Пасы из глубины – эта игра на описанном выше принципе «Шахтера». Они не прессингуют, при этом оставляют пространство за спинами защитников. Если удается подготовить пас до выдвижения полузащитника, выходит опасно. Конечно, у великолепного Тони Крооса периодически получалось:

Второй источник угрозы – фланговая активность. «Шахтер» своей схемой выдавливал соперника на фланги. Там у «Реала» могло возникать даже явное численное преимущество:

Частый сценарий в таком раскладе – отбиться на угловой или допустить навес (и после него угловой). Всего гости накопили 11 угловых. Многие из них были опасными. «Реал» вообще не нагружал вратарскую, но организовывал группу игроков для разбега на границе штрафной:

Часто эта группа выстраивалась в линию перед подачей:

Эта схема, которой Томас Тухель в прошлом сезоне вскрывал «Реал» в ответном матче. Она отлично знакома Антонио Рюдигеру – при правильном воплощении весьма эффективный и вариативный розыгрыш.

Розыгрыши «Шахтера» > прессинг «Мадрида»

В первом матче один из голов «Реала» пришел именно из ошибки в розыгрыше, но смелость в этой стадии дала «Шахтеру» больше плюсов, чем минусов. Во-первых, команда оказалась достаточно хорошо организованной и технически оснащенной, чтобы таким образом получать отрезки владения. Даже если они на своей половине поля, сокращается время, когда нужно обороняться самим.

Во-вторых, розыгрыши напрямую вели к острым выходам в атаку. Выманивать «Реал» в прессинг, а потом играть на пространстве – рискованная стратегия, но она часто работала, потому что «Шахтер» хорошо находил вариант под давлением.

Первый аспект, который нужно отметить – банальная смелость. Вот показательная ситуация – четыре игрока «Реала» против вратаря и трех игроков «Шахтера» в первой стадии (абсолютно все под давлением), но все равно пасуют и ищут свободный вариант:

Открывания и структура тоже важны, но без вот такой смелости они не помогли бы.

Следующий этап – понимание того, где у соперника уязвимость в прессинге. Как правило, «Реал» оставлял более свободными фланговых защитников (иногда обоих сразу). Это связано со схемой мадридцев в давлении – Азар и Бензема его начинали, тройка из двух вингеров в узких позициях и выдвигающийся из опорной зоны игрок поддерживали их. Выглядело вот так (очень узкое расположение):

Часто игра «Шахтера» через фланги по цепочке открывала центр. Тут через розыгрыши под давлением нашли свободного Ефима Коноплю на правом фланге – на него выдвигается Ферлан Менди:

Из-за схемы прессинга вся опорная остается на Крооса. После выдвижения Менди немец вынужден смещаться на фланг и реагировать на движение правого вингера Зубкова:

В центре тотальную свободу получает Бондаренко, который разворачивает атаку:

«Шахтер» буквально манипулировал давлением «Мадрида». Прессинг – не самая сильная сторона команды Анчелотти. «Реал», напротив, предпочитает, чтобы их прессинговали (с Кроосом и Модричем разобьют любое давление). В этом отношении «Шахтер» здорово нагрузил соперника неудобной работой.

Гол Зубкова тоже родился из выманивания в прессинг и последующей игры на пространстве. После ряда провоцирующих давление передач Николай Матвиенко одним пасом отрезал шестерых соперников:

Четверка защитников вынуждена была встречать четверку атакующих игроков «Шахтера»:

Это не самый чистый выход «Шахтера» в атаку – порой удавалось еще более элегантно вскрывать, но общие принципы прослеживались и тут.

Рюдигер-нападающий спас «Реал». Это не просто один эпизод – он доигрывал на этой позиции

Во втором тайме до 87-й минуты у «Мадрида» не было ни одного удара с игры из штрафной (только стандарты и дальние удары). Этот факт подчеркивает уверенность игры «Шахтера» при 1:0 – полностью сдержать «Реал» невозможно, но хозяева делали это весьма успешно.

Проблемы начались после перехода Антонио Рюдигера на позицию нападающего при позиционных атаках. В компенсированное время он играл только там. Очень понятное решение: риски в оголении защиты на случай контратак, а преимущества – дополнительная угроза в штрафной, в комплекте идет упрощение игры. «Мадрид» эффективно разыграл эту карту.

Первый момент родился на 92-й – Рюдигер выиграл борьбу у двух защитников после передачи из глубины:

Через две минуты пришел еще один острый эпизод – снова после паса из глубины проблемы с контролем новой угрозы:

А потом случился и сам гол – в зоне паса у «Реала» даже преимущество (2-в-2 плюс набегающий игрок), неудачный выход Анатолия Трубина и выигранная борьба Рюдигера:

Общий элемент – пасами из глубины Рюдигера всегда находил именно Кроос. Эта связка спасла игру. «Шахтер» уже не убегал в контратаки (вероятно, просто не было сил), а комбинация «Мадрида» исправно работала. Гол в концовке не был случайным. Ставка простая, но эффективная, когда есть такие исполнители.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel