Дер Классикер обнажил проблемы «Баварии»: она ужасна с мячом без Киммиха (и Мюллера) и не умеет обороняться без прессинга

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в предположительно все еще главном матче Бундеслиги – теперь команды делят третье место. Таймы получились очень разными и предоставили много показательной информации (особенно про «Баварию»).

Команда Юлиана Нагельсманна подходила к игре без Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера (пожалуй, два важнейших игрока «Баварии»). Киммих вернулся к тренировкам только в пятницу – решение по нему принималось в день матча (оказался готов только к скамейке). Мюллер пропускал игру из-за простуды.

Список потерь «Дортмунда» был еще длиннее. Основной вратарь Грегор Кобель не оправился после травмы (попал в заявку, но не в старт), под вопросом оставалось участие Матса Хуммельса и Марко Ройса: первый успел восстановиться, а второй – нет. Еще по семейным обстоятельствам (формулировка немецкого Sky) матч пропускал Тома Менье – его справа подменил номинальный центрдеф Никлас Зюле.

Кроме кадровых вопросов, у Эдина Терзича была дилемма в атаке – купленный на подмену Себастьяну Аллеру и более похожий на него Антони Модест против 17-летнего рвущегося в основу Юссуфы Мукоко. Тренер выбрал последнего. Вероятная причина – скорость, которую логично использовать против высокой обороны «Баварии».

Пустой первый тайм: «Баварии» не хватало Киммиха в розыгрышах, у «Боруссии» в первой стадии свободным был Зюле (не знал, что делать с мячом)

Первый тайм – антиреклама Бундеслиги. Футбол был очень плохим (по меркам топ-матча), но даже в такую минуту лига сохраняла верность себе. Команды просто были слишком хорошо организованы без мяча (немецкая классика) и в прессинге на фоне пробелов в созидании.

«Боруссия» использовала разные схемы для прессинга и позиционной обороны. В давлении команда Терзича начинала с Маленом и Мукоко в атаке. Их поддерживал Юлиан Брандт в роли десятки:

Полузащита перекрывала центр четверкой игроков (Озджан, Джан, Беллингем и Брандт) и смещалась по мячу. Очень похоже на движение команд, которые используют схему 4-4-2 ромб:

Именно из такой структуры прессинга родился лучший момент хозяев:

В позиционной обороне команда действовала в другой формации. Выжидала в схеме 4-5-1:

Иногда через выдвижения полузащитников в помощь Мукоко формация переходила в 4-4-2:

Хороший план с четким разграничением и хорошим исполнением, но лишь на фоне беспомощности соперника в ключевой зоне – у «Баварии» не было связи между полузащитой и атакующими игроками. Сане и Мусиала вынуждены были сами опускаться за мячом, а Гнабри и Мане оказались отрезаны. Это хорошо видно из карты передач от канала «Футбол в цифрах»:

Схема «Боруссии» давала Марселю Забитцеру свободу. Он просто не находил партнеров между линиями (как это блестяще делает Киммих). Атаки направлялись на фланг – и то с опозданием. «Дортмунд» без труда смещался в нужную зону.

Когда мячом владела «Боруссия», наблюдалась похожая ситуация – только с другими деталями и зонами. Акценты в прессинге «Баварии» были крайне показательными. Гости категорически явно насыщали правую часть поля – обратите внимание, как узко всегда располагался стартовавший левым вингером Садьо Мане:

Бенефициаром такого расположения мог стать Никлас Зюле – бывший игрок «Баварии», чьи слабости в клубе досконально знают. Это позволяет предположить, что ставка на его свободу была умышленной. «Бавария» просто понимала, что он ничего не сделает с мячом на фланге в момент между получением и выдвижение Альфонсо Дэвиса – именно в таких эпизодах он получал свободу. За счет этого понимания «Бавария» насытила прессинг в других зонах и выключила атаку соперника. Ставка сработала: «Боруссия» неохотно задействовала Зюле, а, когда задействовала, он не нес угрозы в роли правого защитника.

На выходе в первом тайме обе команды ничего не показывали в атаке. Единственный гол – прекрасный дальний удар Леона Горетцки.

Второй тайм: Киммих поменял ход матча – разбивал линии и созидал из глубины

Второй тайм – реклама Бундеслиги. Голы, моменты, драма и точечные тренерские реакции: это зрелище способно удовлетворить любого, от зрителя под пивко до тактического гика.

Решать описанные проблемы Терзич и Нагельсманн принялись в перерыве. Тренер «Дортмунда» выпустил на позицию правого защитника Мариуса Вольфа – намного более атакующая опция относительно Зюле. Вольф вышел вместо Хуммельса, а Зюле переместился в центр защиты.

Нагельсманн заменил Забитцера на Киммиха, чтобы улучшить продвижение мяча и игру во владении. У Юлиана было еще две замены – они связаны с травмой Альфонсо Дэвиса. Вместо него появился Йосип Станишич. Кингсли Коман вышел на левый фланг – с большой вероятностью это тоже было реакцией на травму (без Дэвиса нужен был другой источник ширины в атаке на фланге).

Показательными были первые минуты тайма. «Боруссия» организовала опасный дальний удар свободного Вольфа (Коман, как Мане в первом тайме, увлекся помощью центру):

«Бавария» ответила еще более опасным моментом, который родился из паса свободного Киммиха. Йозуа заметил рывок Горетцки из глубины и точно отдал в штрафную:

Команды были готовы наказывать за вещи, которые в первом тайме не просто прощались, а даже умышленно использовались как взаимные слабости. Тренеры прочитали рисунок первой половины и точно среагировали на проблемы в атаке.

На дистанции большее влияние на ход встречи оказал именно Киммих. Период с начала тайма до 70-й минуты – выдающийся футбол «Баварии». Именно на этом этапе гости могли уходить в отрыв.

Полуздоровый Киммих был великолепен. И в условиях повышенной свободы показывал все качества, которые требуются от глубинного плеймейкера. Перед голом Сане разрезал полузащиту «Дортмунда», продвинув мяч низом в чужую опорную:

Получая свободу на мяче, всегда замечал рывки и самостоятельно созидал из глубины:

Своевременно менял направление атаки, вынуждая «Дортмунд» смещаться и опаздывать в реакциях.

Киммих мастерски управлял игрой. Владение «Баварии» во втором тайме – 60% (даже с учетом плохой осторожной концовки, которую обсудим ниже) против 52% в первой половине. Киммих внес самый прямой вклад – 50 передач за тайм (никто другой не сделал больше 40). При этом он дал не просто контроль, но и улучшил созидание – либо напрямую создавал сам, либо пасовал так, что партнерам проще было действовать на чужой трети.

Концовка: «Бавария» не умеет обороняться без прессинга (теперь официально)

Нехватка Томаса Мюллера проявилась в двух отношениях. Но больше всего ощущалась во время кризисного отрезка в конце.

С его открываниями между линиями могли бы создать еще больше, когда после выхода Киммиха у команды пошла игра, но это некритично – и так было достаточно шансов для третьего гола. Это было бы влиянием на эпизоды.

А влияние на игру проявилось в нехватке концентрации и организации при прессинге. Мюллер часто в ручном режиме руководит давлением. Это касается не только подсказок, в которых он хорош, но и в выборе момента для давления. В очевидных эпизодах «Бавария» идет в давление и без него – без провалов и качественно. То есть нельзя сказать, что прессинг пропадает без Томаса. Пропадает детализация, необходимая в трудные моменты.

Когда сил меньше, а моменты для давления требуется выбирать, прессинг барахлит. Это случилась еще до удаления и решающего гола. На финальном отрезке команда чувствовала себя неуверенно. Терзич этим воспользовался, бросая в бой все больше атакующих игроков – сначала Антони Модеста, потом Торгана Азара в придачу к Карим Адейеми, который вышел в начале тайма. Возможно, не самая тонкая стратегия, но здорово попала в уязвимости «Баварии».

Возможно, у команды Нагельсманна пошли флэшбеки из матча против «Штутгарта». Там Мюллер играл, но был заменен на 69-й, за чем последовала утрата контроля – и пенальти в самом конце.

Голы «Дортмунда» были разными. Первый пришел из прямого провала в давлении. Второй – следствие углового и навала. Общий элемент – лишь качественные креактивные ходы центрального защитника Шлоттербека. Но с точки зрения организации защиты «Баварии» первопричина – утрата контроля с утратой прессинга.

Эпизоды нехватки организации выглядели примерно так (конкретный случай не вопиющий, но, когда повторяется раз за разом, становится проблемой). Шупо-Мотинг интенсивно стартует против Шлоттербека – в других зонах тоже хорошее соотношение, чтобы душить соперника:

После паса на вратаря Шупо останавливается. Горетцка тоже не идет до упора за Джаном (Мусиала оказывается против двух – и в итоге не окажет давления вообще):

«Дортмунд» получает контроль первой стадии. При этом «Бавария» в весьма высоких позициях, но без давления. Мюллер делает очень многое, чтобы таких эпизодов не случилось. Решить проблему можно и не прессингуя вовсе, и прессингуя цельно до упора. Нужна определенность, а у «Баварии» была потерянность.

Пора усвоить: «Бавария» обороняется не через надежность на своей трети, а через недопуск соперников на свою треть. В 90% случаев это достоинство, а не проблема. Но уже не в первый раз в сезоне их наказывают за попытку перехода на более осторожный режим (не автобус, разумеется, но осторожный по своим меркам).

Все это плотно коррелирует с фактором Мюллера, чья значимость для организации прессинга бросается в глаза.

Крайне показательны послематчевые комментарии Горетцки: «Во втором тайме у нас было достаточно неиспользованных шансов. Если не используешь их, нужно обороняться до самого конца – нам не удалось. Это раздражает – мы не довольны. Мы сыграли хорошо, но не проявили хладнокровия в реализации. Такое случается не в первый раз».

Полузащитник видит решение в том, чтобы не доводить до таких концовок – абсолютно разумное предложение, учитывая потенциал и стиль «Баварии». Если же до них доходит, команда категорически нуждается в лидерстве Мюллера.

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Плохая для «Баварии» новость – матч показал уязвимости, которые появились не вчера. В этом сезоне они всерьез напрягают.

Хорошая новость – со стилем «Баварии» эти проблемы можно маскировать. Около 30 минут в начале второго тайма мы видели настоящую «Баварию» – и это было прекрасно. Вполне возможно, успешность проекта Нагельсманна сведется к минимизации времени в неудобном режиме – пока проблемы слишком частые.

Рисунок матча в первую очередь определили проблемы и решения «Баварии», но «Боруссия» заслужила максимальных респектов за то, как сражалась до конца и на фоне еще больших кадровых проблем использовала беды соперника.

Фото: Фото: REUTERS/LEON KUEGELER