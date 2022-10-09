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Дер Классикер обнажил проблемы «Баварии»: она ужасна с мячом без Киммиха (и Мюллера) и не умеет обороняться без прессинга

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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» и «Боруссия» сыграли вничью (2:2) в предположительно все еще главном матче Бундеслиги – теперь команды делят третье место. Таймы получились очень разными и предоставили много показательной информации (особенно про «Баварию»). 

Команда Юлиана Нагельсманна подходила к игре без Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера (пожалуй, два важнейших игрока «Баварии»). Киммих вернулся к тренировкам только в пятницу – решение по нему принималось в день матча (оказался готов только к скамейке). Мюллер пропускал игру из-за простуды.

Список потерь «Дортмунда» был еще длиннее. Основной вратарь Грегор Кобель не оправился после травмы (попал в заявку, но не в старт), под вопросом оставалось участие Матса Хуммельса и Марко Ройса: первый успел восстановиться, а второй – нет. Еще по семейным обстоятельствам (формулировка немецкого Sky) матч пропускал Тома Менье – его справа подменил номинальный центрдеф Никлас Зюле. 

Кроме кадровых вопросов, у Эдина Терзича была дилемма в атаке – купленный на подмену Себастьяну Аллеру и более похожий на него Антони Модест против 17-летнего рвущегося в основу Юссуфы Мукоко. Тренер выбрал последнего. Вероятная причина – скорость, которую логично использовать против высокой обороны «Баварии». 

Пустой первый тайм: «Баварии» не хватало Киммиха в розыгрышах, у «Боруссии» в первой стадии свободным был Зюле (не знал, что делать с мячом)

Первый тайм – антиреклама Бундеслиги. Футбол был очень плохим (по меркам топ-матча), но даже в такую минуту лига сохраняла верность себе. Команды просто были слишком хорошо организованы без мяча (немецкая классика) и в прессинге на фоне пробелов в созидании. 

«Боруссия» использовала разные схемы для прессинга и позиционной обороны. В давлении команда Терзича начинала с Маленом и Мукоко в атаке. Их поддерживал Юлиан Брандт в роли десятки:

Полузащита перекрывала центр четверкой игроков (Озджан, Джан, Беллингем и Брандт) и смещалась по мячу. Очень похоже на движение команд, которые используют схему 4-4-2 ромб:

Именно из такой структуры прессинга родился лучший момент хозяев:

В позиционной обороне команда действовала в другой формации. Выжидала в схеме 4-5-1:

Иногда через выдвижения полузащитников в помощь Мукоко формация переходила в 4-4-2:

Хороший план с четким разграничением и хорошим исполнением, но лишь на фоне беспомощности соперника в ключевой зоне – у «Баварии» не было связи между полузащитой и атакующими игроками. Сане и Мусиала вынуждены были сами опускаться за мячом, а Гнабри и Мане оказались отрезаны. Это хорошо видно из карты передач от канала «Футбол в цифрах»

Схема «Боруссии» давала Марселю Забитцеру свободу. Он просто не находил партнеров между линиями (как это блестяще делает Киммих). Атаки направлялись на фланг – и то с опозданием. «Дортмунд» без труда смещался в нужную зону.

Когда мячом владела «Боруссия», наблюдалась похожая ситуация – только с другими деталями и зонами. Акценты в прессинге «Баварии» были крайне показательными. Гости категорически явно насыщали правую часть поля – обратите внимание, как узко всегда располагался стартовавший левым вингером Садьо Мане:

Бенефициаром такого расположения мог стать Никлас Зюле – бывший игрок «Баварии», чьи слабости в клубе досконально знают. Это позволяет предположить, что ставка на его свободу была умышленной. «Бавария» просто понимала, что он ничего не сделает с мячом на фланге в момент между получением и выдвижение Альфонсо Дэвиса – именно в таких эпизодах он получал свободу. За счет этого понимания «Бавария» насытила прессинг в других зонах и выключила атаку соперника. Ставка сработала: «Боруссия» неохотно задействовала Зюле, а, когда задействовала, он не нес угрозы в роли правого защитника. 

На выходе в первом тайме обе команды ничего не показывали в атаке. Единственный гол – прекрасный дальний удар Леона Горетцки.

Второй тайм: Киммих поменял ход матча – разбивал линии и созидал из глубины

Второй тайм – реклама Бундеслиги. Голы, моменты, драма и точечные тренерские реакции: это зрелище способно удовлетворить любого, от зрителя под пивко до тактического гика. 

Решать описанные проблемы Терзич и Нагельсманн принялись в перерыве. Тренер «Дортмунда» выпустил на позицию правого защитника Мариуса Вольфа – намного более атакующая опция относительно Зюле. Вольф вышел вместо Хуммельса, а Зюле переместился в центр защиты. 

Нагельсманн заменил Забитцера на Киммиха, чтобы улучшить продвижение мяча и игру во владении. У Юлиана было еще две замены – они связаны с травмой Альфонсо Дэвиса. Вместо него появился Йосип Станишич. Кингсли Коман вышел на левый фланг – с большой вероятностью это тоже было реакцией на травму (без Дэвиса нужен был другой источник ширины в атаке на фланге). 

Показательными были первые минуты тайма. «Боруссия» организовала опасный дальний удар свободного Вольфа (Коман, как Мане в первом тайме, увлекся помощью центру):

«Бавария» ответила еще более опасным моментом, который родился из паса свободного Киммиха. Йозуа заметил рывок Горетцки из глубины и точно отдал в штрафную:

Команды были готовы наказывать за вещи, которые в первом тайме не просто прощались, а даже умышленно использовались как взаимные слабости. Тренеры прочитали рисунок первой половины и точно среагировали на проблемы в атаке. 

На дистанции большее влияние на ход встречи оказал именно Киммих. Период с начала тайма до 70-й минуты – выдающийся футбол «Баварии». Именно на этом этапе гости могли уходить в отрыв. 

Полуздоровый Киммих был великолепен. И в условиях повышенной свободы показывал все качества, которые требуются от глубинного плеймейкера. Перед голом Сане разрезал полузащиту «Дортмунда», продвинув мяч низом в чужую опорную:

Получая свободу на мяче, всегда замечал рывки и самостоятельно созидал из глубины:

Своевременно менял направление атаки, вынуждая «Дортмунд» смещаться и опаздывать в реакциях. 

Киммих мастерски управлял игрой. Владение «Баварии» во втором тайме – 60% (даже с учетом плохой осторожной концовки, которую обсудим ниже) против 52% в первой половине. Киммих внес самый прямой вклад – 50 передач за тайм (никто другой не сделал больше 40). При этом он дал не просто контроль, но и улучшил созидание – либо напрямую создавал сам, либо пасовал так, что партнерам проще было действовать на чужой трети. 

Концовка: «Бавария» не умеет обороняться без прессинга (теперь официально)

Нехватка Томаса Мюллера проявилась в двух отношениях. Но больше всего ощущалась во время кризисного отрезка в конце. 

С его открываниями между линиями могли бы создать еще больше, когда после выхода Киммиха у команды пошла игра, но это некритично – и так было достаточно шансов для третьего гола. Это было бы влиянием на эпизоды. 

А влияние на игру проявилось в нехватке концентрации и организации при прессинге. Мюллер часто в ручном режиме руководит давлением. Это касается не только подсказок, в которых он хорош, но и в выборе момента для давления. В очевидных эпизодах «Бавария» идет в давление и без него – без провалов и качественно. То есть нельзя сказать, что прессинг пропадает без Томаса. Пропадает детализация, необходимая в трудные моменты. 

Когда сил меньше, а моменты для давления требуется выбирать, прессинг барахлит. Это случилась еще до удаления и решающего гола. На финальном отрезке команда чувствовала себя неуверенно. Терзич этим воспользовался, бросая в бой все больше атакующих игроков – сначала Антони Модеста, потом Торгана Азара в придачу к Карим Адейеми, который вышел в начале тайма. Возможно, не самая тонкая стратегия, но здорово попала в уязвимости «Баварии».

Возможно, у команды Нагельсманна пошли флэшбеки из матча против «Штутгарта». Там Мюллер играл, но был заменен на 69-й, за чем последовала утрата контроля – и пенальти в самом конце. 

Голы «Дортмунда» были разными. Первый пришел из прямого провала в давлении. Второй – следствие углового и навала. Общий элемент – лишь качественные креактивные ходы центрального защитника Шлоттербека. Но с точки зрения организации защиты «Баварии» первопричина – утрата контроля с утратой прессинга.

Эпизоды нехватки организации выглядели примерно так (конкретный случай не вопиющий, но, когда повторяется раз за разом, становится проблемой). Шупо-Мотинг интенсивно стартует против Шлоттербека – в других зонах тоже хорошее соотношение, чтобы душить соперника:

После паса на вратаря Шупо останавливается. Горетцка тоже не идет до упора за Джаном (Мусиала оказывается против двух – и в итоге не окажет давления вообще):

«Дортмунд» получает контроль первой стадии. При этом «Бавария» в весьма высоких позициях, но без давления. Мюллер делает очень многое, чтобы таких эпизодов не случилось. Решить проблему можно и не прессингуя вовсе, и прессингуя цельно до упора. Нужна определенность, а у «Баварии» была потерянность. 

Пора усвоить: «Бавария» обороняется не через надежность на своей трети, а через недопуск соперников на свою треть. В 90% случаев это достоинство, а не проблема. Но уже не в первый раз в сезоне их наказывают за попытку перехода на более осторожный режим (не автобус, разумеется, но осторожный по своим меркам).

Все это плотно коррелирует с фактором Мюллера, чья значимость для организации прессинга бросается в глаза. 

Крайне показательны послематчевые комментарии Горетцки: «Во втором тайме у нас было достаточно неиспользованных шансов. Если не используешь их, нужно обороняться до самого конца – нам не удалось. Это раздражает – мы не довольны. Мы сыграли хорошо, но не проявили хладнокровия в реализации. Такое случается не в первый раз».

Полузащитник видит решение в том, чтобы не доводить до таких концовок – абсолютно разумное предложение, учитывая потенциал и стиль «Баварии». Если же до них доходит, команда категорически нуждается в лидерстве Мюллера. 

***

Плохая для «Баварии» новость – матч показал уязвимости, которые появились не вчера. В этом сезоне они всерьез напрягают. 

Хорошая новость – со стилем «Баварии» эти проблемы можно маскировать. Около 30 минут в начале второго тайма мы видели настоящую «Баварию» – и это было прекрасно. Вполне возможно, успешность проекта Нагельсманна сведется к минимизации времени в неудобном режиме – пока проблемы слишком частые. 

Рисунок матча в первую очередь определили проблемы и решения «Баварии», но «Боруссия» заслужила максимальных респектов за то, как сражалась до конца и на фоне еще больших кадровых проблем использовала беды соперника.

Боруссия Д – Бавария 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Горетцка, 0:2 – 53 Сане, 1:2 – 74 Мукоко, 2:2 – 90 Модест.
Боруссия ДМайер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко (Азар, 89).
БаварияНойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.
Предупреждения:
Забитцер (2), де Лигт (11), Беллингем (14), Джан (40), Горетцка (57), Коман (77), Адейеми (90), Сане (90).
Удаление:
Коман (90).

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Фото: Фото: REUTERS/LEON KUEGELER

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