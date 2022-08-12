«Барса» бросает вызов «Реалу» через громкие трансферы, но у команды Анчелотти больше плюсов в гонке

Вадим Лукомский предвкушает.

На прошлой неделе мы предвкушали гонку «Ливерпуля» и «Ман Сити» в АПЛ. Пожалуй, это противостояние заменило соперничество испанских грандов в качестве главного чисто футбольного, но «Барселона» с «Реалом» спешат это исправить – обе команды усилились и, похоже, порадуют нас в этом сезоне мощной гонкой.

Разберем ее в аналогичном формате. Как и в случае АПЛ, призываю вас не приравнивать один пункт к одному баллу. Сила аргументов в них не равная – просто составляет максимально полную картину. Впечатления суммируем в конце материала.

За «Мадрид» – спокойное лето

«Барса» дергает за экономические рычаги, просит новичков сначала ждать трансфера в клуб, а потом – регистрации. «Реал» закрыл дела в начале лета и скучает. У клуба сейчас так мало забот, что Флорентино Перес мог бы лично поехать в Люксембург объяснять судьям, зачем нужна европейская Суперлига. Этот процесс сейчас – самая громкая тема вокруг «Мадрида». На самом деле громких тем просто нет – тотальное спокойствие.

Это идеальная среда для Карло Анчелотти. Он сам синоним слова «спокойствие». Невероятная победа в ЛЧ порождает спокойствие (и уверенность). Досрочное завершение трансферных дел и полноценная предсезонка новичков – это тоже спокойствие. Информационный фон, где на первом плане скандалы и финансы «Барсы» – это спокойствие для «Реала».

«Мадрид» подходил к лету в лучшем положении, получил усиление и психологические преимущества. «Барса» получила большой потенциал новичков, которых трудно разместить вместе, и давление. Иррациональное давление – основанное на ярких именах, а не на реальной степени усиления.

Козыри «Реала» кажутся более осязаемыми и существенными. Чемпионский состав стал вариативнее и глубже. Новички приходят без давления сиюминутной адаптации, но с полноценной подготовкой к сезону. Каждой из этих мелочей не хватает «Барсе», где обратная ситуация – высокие ожидания и нехватка комфортных условий для адаптации.

За «Барсу» – уровень, на который команда уже вышла при Хави

Если отбросить дикий уровень шума и хаоса (что непросто), то можно вспомнить про качественную работу Хави в труднейших условиях прошлого сезона. У него ушло некоторое время на перестройку, но ко второму кругу Хави подвел команду в конкурентоспособном относительно «Мадрида» состоянии.

«Барса» даже превзошла соперника по очкам, ярко победила в очном матче и была близка по всем побочным показателям. То есть даже без свежего усиления – только с первым комплектом новичков – Хави успешно конкурировал с «Реалом» (просто стартовал со слишком большим отставанием).

Это неслучайность. У команды появился четкий игровой рисунок, который мы разбирали тут: смелый и эффективный прессинг, качественная игра в атаке через фланги и достойная структура владения. За лето «Барселона» точно не стала слабее. Возможно, не стала настолько сильнее, как кажется радикально верующим. Возможно, усиление лишь точечное, а не меняющее уровень. Даже если так, не забываем, что уровень при Хави в прошлом сезоне был весьма хорошим.

За «Мадрид» – вариативность созидания

Даже на удачном отрезке уже после прихода Хави между «Мадридом» и «Барсой» была существенная разница в качестве атаке. «Барселона» привыкла гордиться качеством созидания, но на деле сейчас каталонцы в позиции догоняющих в этом отношении. Команда явно больше владеет мячом, но не создает моменты на уровне «Реала». Еще более показательная пропасть в количестве проникновений в убойную зону – тут их обошел не только «Мадрид», но и «Вильярреал».

Убойная зона – это 18-метровая зона по диаметру от центра ворот (то есть самая опасная территория внутри штрафной).

Даже на дистанции второго круга все радикально в пользу «Реала» – 232 проникновений против 165. Главная причина – предсказуемость атаки. «Барса» хорошо контролировала мяч, но соперников вскрывала через доставку мяча на фланги, где применяла фирменные приемы – справа изоляции под Усмана Дембеле, а слева комбинационный треугольник. Это, конечно, лучше безыдейности, которая была ранее, но арсенал «Мадрида» явно богаче.

Игра команды Анчелотти предполагает многочисленные варианты вскрытия соперника через центр. Созидать таким образом могут Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Они взаимодействуют, читая игру и друг друга, что позволяет сохранять непредсказуемость. Лишь у Крооса есть относительно четкая позиция, а Модрич и Бензема ищут уязвимости и наказывают соперника. «Барса» в этой стадии более академична и не имеет такой мощи в центре. Моменты с флангов тоже полезны, но, как правило, не настолько качественны.

В первых матчах при Хави главным созидателем часто оказывался Серджи Бускетс с пасами из глубины. Позже эти обязанности сместились в сторону вскрытия через фланги. Это лучше стерильного владения вообще без четких вариантов, но «Реал» вариативнее – быстрые атаки, куча возможностей в центре и радикальный перегруз левого фланга. Только правый фланг кажется зоной лишь для завершения без явной созидательной активности, но и это может измениться, если команда почувствует, что там соперник наиболее уязвим.

«Барса» в этом аспекте пока явно отстает – и в плане тактического разнообразия, и по цифрам. При этом трансферы в атаку (даже если будут успешными) нацелены на другое: Роберт Левандовски – завершитель, а Рафинья – игрок под изоляции (конкурент Дембеле, пускай более вариативный). Спасением может стать возвращение Педри и новые ходы Хави – последим, но стартовый расклад тут в пользу «Мадрида».

За «Барсу» – потенциал в случае успешной регистрации (адаптации) новых звезд

У «Барсы» в составе (важно случайно не написать «в заявке», хотя обычно это синонимы) появились Левандовски, Рафинья, Кунде, Кессье и Кристенсен. Разной степени топовости усиление во все линии. Состав стал значительно глубже и в некоторой степени сильнее.

Хави получил приятную головоломку по размещению атакующих звезд. Левандовски, Обамеянг, Дембеле, Рафинья, Фати, Ферран и пока еще даже Депай – все явно не помещаются. Нужна либо хитрая схема, либо хитрая ротация, но набор игроков категорически мощный.

Можно говорить о переплате и рисках для будущего, но глупо отрицать, что эти футболисты делают команду сильнее. Вопрос – лишь насколько. Апгрейд ключевых позиций/глубины состава или революционный прорыв на новый уровень? Зависит от Хави. Молодого тренера наградили таким квестом по поиску баланса. Боязно даже мне, хотя симпатизирую ему. Но если получится все быстро сбалансировать, то «Барса» будет очень мощной. Это не кажется самым вероятным сценарием, но упомянуть потенциал стоило.

За «Мадрид» – наличие сформированного варианта, к которому всегда можно откатиться

На самом деле интересные тактические эксперименты анонсированы не только в «Барсе», а в обеих командах. В случае «Реала» интригует позиция и интеграция Орельена Тчуамени в стартовый состав, возможное возвращение Эдена Азара в борьбу за место в основе и потенциальный переход на 4-2-3-1, с которой Анчи заигрывал прошлой осенью.

Разница в том, что у «Мадрида» есть проверенный чемпионский состав, к которому можно вернуться в случае неудачи. У «Барсы» такой опции нет. Нет настолько же устоявшегося сочетания, а среди новичков есть звезды, который обязательно должны играть.

На самом деле нечто подобное случилось в прошлом сезоне. Сначала Анчелотти экспериментировал – со схемой, прессингом и сочетаниями. Потом с середины осени до середины весны почти без ротации играл четким составом, который базируется на старом добром костяке из Каземиро, Крооса, Модрича и Бензема.

За «Барсу» – эффективный прессинг (или все-таки за «Мадрид»? Прочитайте до конца – там важное уточнение)

Нужно ли считать поставленный высокий прессинг плюсом? Сам по себе – нет (это лишь элемент стиля, а не качества). В случае, если он помогает команде допускать мало моментов – да (это уже переход в качество). У «Барсы» после прихода Хави есть и интенсивность, и баланс в плане остроты допущенных моментов, что сильно контрастирует с «Реалом», который этот инструмент применяет ситуативно и допускает у своих ворот больше:

Из-за слабой формы Марка-Андре Тер Стегена (и, наоборот, чудес Тибо Куртуа) эта разница между командами не бросалась в глаза, но при погружении в детали она очевидна. В новом сезоне Тер Стеген может вернуться на привычный топовый уровень, тогда оборонительная польза от прессинга «Барсы» станет очевидной всем.

В обычный сезон это был бы аргумент строго за «Барсу». Но наш ждет год, где экономия сил может оказаться более важной, чем обычно. Такому сезону может лучше подойти стиль «Реала», который применяет прессинг спорадически и может играть в среднем и даже низком блоке. Да, это не давало сверхнадежности, но есть огненный Куртуа, который не собирается остывать.

За «Мадрид» – Антонио Пинтус (на контрасте с перестройкой в «Барсе»)

Антонио Пинтус – суперзвезда среди тренеров по физподготовке. О его методах можно прочитать тут, а уникальность достижений подчеркивается 7 выходами в финал ЛЧ с тремя клубами в четырех разных десятилетиях. В прошлом сезоне «Мадрид» стал лидером топ-5 лиг по голам в последние 15 минут матча – при том, что состав команды был в пятерке самых возрастных в Ла Лиге.

Пинтус собирается и дальше творить чудеса – например, пишут, что этим летом он даже из Азара снова сделал футболиста. Итальянец рассказал, что на грядущий сезон у него четкий план:

«Я считаю паузу на ЧМ плюсом для своей работы. С игроками, которые остаются, мы проведем еще одну предсезонку. С игроками, которые поедут на турнир, будем работать иначе. Они вернутся и будут отдыхать до 100-процентной готовности. Потом они очень постепенно интегрируются в состав. Будет четкое разделение на две группы с разным подходом».

Плюсы Пинтуса особенно ярко выделяются на фоне глубоких проблем «Барсы» с подготовкой и предотвращением травм. Хави начал перестройку именно с изменений на этих позициях. Еще в конце 2021-го он уволил и ключевых врачей, и тренеров по физпоготовке, которые готовили команду для Роналда Кумана прошлым летом.

Позицию главного врача занял доктор Ричард Пруна, который работал с Хави-игроком и перешел из «Шарджи» (ОАЭ). Главным по фитнесу стал Иван Торрес (они с Хави из одного города и знакомы с детства) – пишут, что он сделал свой блок тренировок менее монотонным и более интересным для игроков.

Хави привел на позиции людей, которым доверяет, но чей уровень не так очевиден, как в случае Пинтуса. Сам факт такой резкой реакции Хави подчеркивает глубину проблем, которые были. Если у «Реала» все на почти гарантированном топ-уровне в плане подготовки, то у «Барсы» сейчас в разгаре перестройка с неясным исходом. Он может быть положительным, но гарантий (как у Пинтуса) – нет.

За «Барсу» – фактор Педри

Посчитал уместным выделить одного игрока в целый пункт по ряду причин:

• Огромное влияние на команду – разница с ним и без него была колоссальной. Около 1 очка за матч в темпе набора, почти 1,5 гола в разнице мячей и 0,8 в разнице xG. Подробнее тут. Если коротко, это разница между чемпионским ритмом (с Педри) и еврокубковым местом вне четверки (без него);

• описанный выше элемент созидания через центр – одна из проблем. Педри – лучшее из доступных решений. Это в свою очередь делает команду не только изящнее, но и разнообразнее;

• в профессиональной карьере Педри был и сезон, где он играл почти все матчи, и сезон, где почти не играл. От его готовности в новой кампании всерьез будут зависеть шансы «Барсы» в гонке;

В текущих реалиях Педри – самый важный футболист клуба из тех, чье влияние проверялось экспериментальным путем (это уточнение имени Бускетса). Серджи почти не травмируется, а прямой замены в клубе ему нет. Неизвестно, каким сильным будет удар по команде, если он сломается надолго. Особенно в системе Хави. Но среди прочих по влиянию на игру нет равных Педри.

Разница с ним и без него в плотной гонке может быть огромной. Этот фактор отнесен в плюсы «Барсы», так как в прошлом сезоне его почти не было. Сейчас же он провел предсезонку и уже нащупал связь с Левандовским («С ним играть очень просто. Мы просто смотрим друг на друга во время матчей – и все получается»). Усиление здоровым Педри может быть важнее, чем многие новые звезды (и даже с Ла Лигой не нужно ругаться по вопросам регистрации).

Как там «Атлетико»?

Кажется, предсказывать чемпионские вспышки команды Диего Симеоне нереально. Первое чемпионство родилось в условиях тотальной гегемонии «Реала» и «Барсы» – тогда они не просто разыгрывали титул, но и зверски отрывались от остальных. Вряд ли хотя бы один человек предсказал это перед тем сезоном.

Второе чемпионство случилось в сезон после потери Томаса Парти, которую Чоло сменой схемы смог сделать плюсом для команды. Стартовая позиция тогда тоже смотрелась уязвимой, а не благоприятной.

Отчасти можно даже выделить обратный тренд – не только внезапные вспышки, но и разочарования, когда действительно есть ощущения, что «Атлетико» укрепился и вот-вот шагнет на новый уровень.

Текущее лето ближе к спокойным, после которого возможен приятный сюрприз. Команда нащупала игру в весенней части сезона и без шума закрыла самую проблемную позицию (правый защитник). Пришел Науэль Молина из сборной Аргентины, что по цепочке разгрузит универсального Маркоса Льоренте. Вспышка возможна, но вряд ли она окажется достаточно яркой при таких «Барсе» и «Реале».

Но определенный шанс на чемпионство команде Чоло всегда надо оставлять – примерно 10% (а может и 20%, учитывая частоту, с которой Симеоне бьет скептиков). То есть явно меньший, чем у «Барсы» и «Реала», но далекий от нуля шанс.

Кто чемпион?

Чемпионство «Реала» будет логичным продолжением прошлого сезона. Досрочное завершение трансферной кампании, готовая команда (а не строящаяся) с тренером, идеально ее понимающим, и гениальным фитнес-гуру, чья работа на фоне аномального сезона станет еще более важной. В этом сценарии нет места подвигу («Мадрид» их очень любит и обязательно оставит на ЛЧ) – это просто самый логичный вариант развития событий.

Амбиции «Барсы» могут сломать логику, но сойтись должно буквально все. Адаптация новичков, отсутствие значимых травм, везение в ключевые моменты и полная реализация потенциала Хави (и в плане тактики, и в плане управления звездами). У «Барсы» есть шанс, но каждый пограничный момент должен сойтись в их пользу. Это делает задачу труднее, чем у «Реала».

Мой фаворит гонки – «Мадрид», но от «Барсы» уже сейчас можно требовать плотной гонки до последних туров, а в таких всегда возможны сюрпризы и резкие повороты.

Фото: East News/Frederic J. BROWN / AFP ; globallookpress.com/Juha Tamminen/AFLO , Daisuke Nakashima/AFLO , IMAGO/HMB Media; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; realmadrid.com