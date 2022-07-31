Как пас назад может быть главным в красивой голевой комбинации. Глава учебника о гениальности Томаса Мюллера

Восторги Лукомского.

«Бавария» в ярко расправилась с «Лейпцигом» в Суперкубке Германии (5:3). Обновленная версия мюнхенской команды интригует. Некоторые элементы уже прослеживаются – гибкая атака без постоянного вингера или свежая (пускай местами и сырая) структура прессинга.

Для полноценных выводов нужно еще несколько матчей и более явная интеграция новичков в стартовый состав (пока там только Садьо Мане). Такой разбор сделаем через пару недель, а сегодня хотелось бы сделать акцент на неочевидном проявлении гениальности Томаса Мюллера.

Дебютный гол Мане стал украшением вчерашнего матча. Скрытый герой эпизода – именно Мюллер.

В момент, когда Мохамед Симакан пошел за Джамалом Мусиалой во фланг, Томас открывается в освободившееся пространство (создает вариант продвижения для Альфонсо Дэвиса). Действие было очень осознанным и своевременным. Открылся именно тогда, когда Мусиала увел защитника (чуть раньше или позже эффект был бы другим):

Потом, заметив, что Вилли Обран выбросился в его направлении, Мюллер отдал тот самый гениальный пас назад – уж точно с точки зрения влияния на атаку. Именно из-за этого паса Обран оказался вне позиции – линия уже разбита:

Дальше Мюллер мигом открылся за спину, что создало «Баварии» ситуацию 3-в-1, пускай тут пас пошел уже не на Томаса:

Открывания и пас Мюллера разрушили (в прямом смысле) линию из трех центральных защитников «Лейпцига». Они должны действовать как единый механизм, но Томас разорвал связи между ними.

Ни гола, ни голевой, ни даже предголевого или продвигающего паса. Вообще лишь одно касание за всю атаку, но именно Томас в данном случае разница между шикарной острой комбинацией и зашедшей в тупик на фланге атакой.

Человек, который чаще всех раздает голевые в последние годы и в честь которого уже назвали позицию, все еще недооценен.

«Я знаю, что выгляжу нескладно. Знаю, что у меня тонкие ноги и проблемы с техникой. Нападающие, которые делают разницу, – скоростные ребята и отличные дриблеры. Я не такой. Для того, чтобы скрыть недостатки, я ищу для себя оптимальную позицию между линиями. На этом поиске и строится моя игра», – объяснял Мюллер The Guardian.

Атака с голом Мане – хороший пример. Такие эпизоды, увы, многие пропускают. А в них – весь кайф Мюллера.

Простите, если вы сразу подметили (а я тут пристал c лишними восторгами), но, если вдруг нет, пересмотрите еще раз эпизод, наблюдая только за Мюллером: