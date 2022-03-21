Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами

Разбор Вадима Лукомского.
«Барселона» уничтожила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0). Матч можно воспринимать и как комедию ошибок Карло Анчелотти, и как индикатор прогресса команды Хави. Давайте разберем обе стороны.
1. У «Мадрида» из-за травм встречу пропускали Ферлан Менди и Карим Бензема. Первого в последнее время подменяет Начо. Второму достойной замены нет, что вынудило Карло Анчелотти пойти в тактические поиски. Резервные нападающие Лука Йович и Мариано Диас остались в запасе, а на поле вышел состав без чистого форварда и с четверкой центральных полузащитников. При обороне в верхней линии при 4-4-2, как правило, играли Тони Кроос и Лука Модрич.
2. У «Барсы» более внушительный список травмированных (шесть человек) – последним туда добавился Серджиньо Дест. Но полноценных игроков старта среди них нет. Ключевой сюрприз в составе был инициативой Хави, а не вынужденным ходом: Дани Алвес остался на лавке, а Рональд Араухо стартовал в роли правого защитника (против Винисиуса Жуниора). Место Араухо в центре защиты занял Эрик Гарсия.
3. Преимущество «Барселоны» беспорно, а счет вполне точно отражает пропасть между командами, но таймы получились очень разными, хотя оба гости выиграли с одинаковым счетом – 2:0.
Первая половина: «Барса» больше владеет мячом и вскрывает соперника именно в позиционных атаках. Тайм завершился с 63% владения у команды Хави.
Вторая половина: намного более равная картина именно в плане владения – 45% на 55% в пользу «Барселоны». Отставая в счете «Мадрид», вынужден был играть смелее, чем в начале. На практике это означало лишь изменение характера моментов – теперь «Барса» наказывала через скорость Феррана, Обамеянга и Дембеле в быстрых атаках.
4. Стартовый план Анчелотти без нападающих очевидным образом не сработал. Об этом рассказал Тибо Куртуа (вратарь дал очень откровенное интервью после матча, к которому будем периодически обращаться в разборе – это ценные свидетельства установок Карло): «Нам нужно будет обсудить тактику на этот матч внутри команды. Она не сработала и в начале матча, и в начале второго тайма. Нам нужно будет все обсудить, но не тут, а внутри команды. Раньше мы играли с ложной девяткой против «Атлетика» в Кубке – и почти ничего не создали в атаке. Ситуация повторилась».
В схеме «Реала» не было чистого нападающего, а варианты заполнения этой зоны разнились. При обороне чаще всего команда выстраивалась в 4-4-2 с Модричем и Кроосом впереди:
Скриншоты сделаны в InStatScout
Иногда схема переходила в 4-1-4-1 (классика «Реала») – тогда в атаке оставался только Модрич:
В позиционных атаках (весьма редких) Модрич, как и положено ложной девятке, опускался в полузащиту, а за рывки в последней отвечали Винисиус, Родриго и поднимавшийся выше Феде Вальверде:
Кажется, Анчелотти не удалось даже донести этот весьма трудный для реализации замысел до футболистов в полной мере. Не говоря уже о качественном воплощении. Мы можем лишь описать задумку в общих чертах, осознавая, что она явно не привела к чему-то полезному. Даже наоборот.
5. Например, одним из последствий плана Анчелотти стала зависимость от коротких розыгрышей под прессингом «Барсы». «Мы не могли найти свободного игрока, пытаясь разыгрывать мяч на своей половине. Без этого трудно сыграть в свой футбол», – вердикт Куртуа.
В такой ситуации логично периодически пытаться пройти давление через дальние передачи. Но у «Реала» не было адресата – ни человека, который фиксированно держал бы позицию форварда в этой стадии; ни человека, который мог бы бороться за верховые мячи. В первом тайме у «Мадрида» всего одна выигранная верховая дуэль в атаке – у Модрича. Чаще всего «Реал» избегал этого варианта, осознавая, что бороться некому. В итоге попадали под прессинг «Барсы».
Конечно, у описываемой проблемы две стороны – нехватка адресата у «Реала» и качество давления «Барсы», из-за которого вообще невозможно было коротко выходить в атаку. «Барселона» использовала типичную модель прессинга – Педри выдвигался на одну линию с Обамеянгом, четверка полузащитников смещалась по мячу в зависимости от направления атаки:
В такой структуре «Барса» при Хави выдает самое цельное и интенсивное давление в Ла Лиге. Вчера оно тоже было в порядке. Компактность (включая поддержку давления высокой линией защиты) и скорость смещений были на уровне.
6. Давайте на контрасте посмотрим на прессинг «Мадрида» – вернее попытки прессинга.
Здесь команда не может навязать цельное давление даже в среднем блоке – показательная реакция от Крооса и Модрича, которые пошли в первую волну, а потом осознали, что партнеры сзади их вообще не поддерживают:
Попытка высокого прессинга у «Реала» выглядела еще ужаснее. Смелое расположение всей команды, включая Милитао, который до упора пошел за Педри на чужую половину поля. Пассивность вместо интенсивности (при таком-то высоком расположении):
Эрик Гарсия одним пасом отрежет семерых игроков «Реала» на чужой половине, чем организует опаснейший выход 4-в-3.
7. Почему прессинг команд был так важен? Именно характер прессинга определил рисунок, в котором «Барса» чувствовала себя так комфортно и играла будто в рядовом матче Ла Лиги.
Обе команды хороши с мячом, а у «Реала» формально вышло четыре центральных полузащитника в старте. По голому умению строить атаки и контролировать центр они могли соперничать с «Барсой». Но разница в скорости возврата мяча привела к доминированию каталонцев – упомянутые 63% владения в первом тайме.
В таком рисунке гости могли уверенно расчерчивать любимые приемы в атаке. Хави даже отметил слишком простой характер матча – вероятно, он имел в виду именно то, как легко удалось захватить инициативу и навязать свой футбол. Причина – именно разница в прессинге.
8. Получив любимый сценарий, «Барса» вскрывала соперника типичным образом. Как обычно, контролировали центр, а моменты создавали через фланговые взаимодействия. Карта передач от канала «Футбол в цифрах» хорошо подчеркивает замысел команды Хави:
Справа создавались условия под изоляцию Усмана Дембеле против Начо. Моменты рождались из преимущества француза в этой дуэли. Крайний защитник Араухо почти не подключался в атаку; ближний к этому краю центральный полузащитник Френки де Йонг не открывался во фланг – либо располагался глубже, либо открывался по центру. Своим движением они буквально уводили других игроков «Реала» подальше от индивидуальной дуэли Дембеле/Начо.
Идея на левом фланге была в треугольниках и комбинациях. Альба активнее шел вперед, а Педри открывался в околофланговых зонах. Смена позиций и ритмичная игра в пас в рамках треугольника путали футболистов «Реала» – и генерировали моменты с этого фланга.
9. Так выглядели примеры дуэли Дембеле/Начо – Усман оказывается против оппонента 1-в-1 на большом участке поля (то есть и дуэль индивидуальная, и еще есть куда разогнаться). Идеальный сценарий для «Барсы»:
Еще одним источником угрозы были эпизоды, где Начо шел в прессинг (он, как помните, был ужасен у «Реала»). Тогда Дембеле оказывался вообще один на пространстве:
Общая черта моментов: высокая и широкая позиция Усмана и способность команды постоянно доводить до него мяч.
10. Для отражения динамики на левом фланге, пожалуй, лучше всего подойдет та самая атака, в которой Педри организовал самый тонкий пас этого матча (вы точно его запомнили). Альба тут поучаствовал в продвижении, а треугольник на чужой трети организовали Ферран, Педри и Обамеянг. Обратите внимание, в какие позиции они выманили защитников «Реала» – это позиционный атака, а обороны как линии у «Мадрида» просто нет:
И даже при плотной опеке «Барса» отлично комбинировала в этой зоне. У команды был очень хороший баланс между ротациями внутри треугольников и открываниями на скорости. Ротации выманивают соперников в неудобные позиции, а открывания помогают использовать зоны, которые образовались из-за этих выманиваний.
11. Теневой герой доминирования «Барсы» – Серджи Бускетс. Формула доминирования: контролировать центр, направлять на фланги, по-разному вскрывать там. За контроль и направление атак отвечал Бускетс – и он был просто феноменален. Пожалуй, лучший комплимент Серджи – тщетные попытки «Реала» прикрыть его по ходу первого тайма.
В стартовом рисунке – при 4-4-2 у «Мадрида» – Бускетс оказывался свободным при любой попытке Крооса и Модрича прессинговать защитников. Он прекрасно пользовался такой свободой и очень быстро двигал мяч.
К середине тайма «Реал» отреагировал и адаптировал схему – какой-то отрезок против Бускетса персонально играл Вальверде (по цепочке изменилась роль Крооса, который теперь ушел играть глубже):
Бускетс не замечал его опеки, хотя уругваец располагался очень плотно к нему – и продолжал куражиться. Тогда «Мадриду» пришлось еще раз адаптироваться. В конце тайма к Бускетсу приставили лучшего разрушителя – Каземиро. Для этого пришлось использовать категорически странную схему – Каземиро под нападающим Родриго (чтобы следить за Бускетсом), Кроос и Модрич в опорной, а Вальверде на правом фланге:
Пожалуй, даже Каземиро не стал решением – вчера Серджи был так хорош, что не боялся даже его прессинга. Прямое влияние Бускетса – мастер-класс по игре разыгрывающим опорником. Косвенное влияние – хаос, паника и постоянной поиск схемы, которая все-таки прикроет его.
12. Одним из последствий персональной дуэли Дембеле/Начо была похожая дуэль Винисиус/Араухо. Характер моментов был немного другим: «Реал» находил своего дриблера не в позиционных, а в быстрых атаках. Открытость шла в обе стороны. Индивидуальная игра действительно многое определяло на этом фланге.
Высокая позиция Винисиуса несла угрозу – «Мадрид» мог извлечь из этого направления больше, но подвела реализация. Проблема была лишь в том, что других источников угрозы категорически не хватало.
13. Пожалуй, самое острое из многочисленных заявлений Куртуа касалось работы Анчелотти после первого тайма: «Тренер пытался внести изменения в перерыве. Мы их не поняли, а уже через 40 секунд после выхода на второй тайм Ферран убегал один на один со мной».
Получается, никто не понял, что конкретно хотел Карло, но мы можем постараться описать, что пытались делать его футболисты в первые минуты тайма. В попытках решить фланговые проблемы Анчелотти полностью поменял сочетание защитников. Теперь линия состояла из Начо, Милитао, Камавинги и Алабы (справа налево):
Но при обороне Камавинга играл вообще без оглядки на то, что он теперь в последней линии – выдергивался и выключался. Это оставляло невероятно большую зону на Милитао (который тоже весьма агрессивен) – и рождало регулярные выходы к воротам Куртуа.
Из-за вопиющих проблем, которые создали эти решения, оценить их изначальный замысел было затруднительно. Возможно, Алаба сдерживал бы Дембеле лучше Начо в картинке первого тайма, но таких эпизодов уже не возникало – «Барса» уничтожала по-другому.
14. Слегка потушить пожар начала первого тайма удалось, когда играть в центре защиты переместился Каземиро, а Камавинга ушел в полузащиту:
Проблема – счет уже 0:4. Именно детские по простоте моменты «Реал» перестал допускать, но характер матча не изменился. «Мадрид» был в позиции явно догоняющей команды, вынужден был больше, чем в начале, действовать первым номером – давал реактивным Обамеянгу, Феррану и Дембеле шансы убегать.
15. Типология голов Обамеянга олицетворяет таймы.
Первый – из позиционной атаки «Барселоны»; отрыв внутри штрафной за счет резкости; прекрасное взаимопонимание с другим героем тайма Дембеле.
Второй – из контратаки; использование пространства за спинами защитников, которые теперь играли намного выше; тонкое завершение выхода один на один.
В совокупности таймы и голы подчеркивают то, как Обамеянг приносит пользу «Барсе» в разных сценариях. Играешь с низкой линией защиты – тогда он наконечник фланговых атак, на которые делает ставку «Барса». Обороняешь высоко – тогда он открывается за спину и наказывает на скорости. И то, и другое делает очень здорово.
16. Идеальный шторм для «Мадрида» – традиционные сильные стороны «Барселоны» ужасающим образом дополнились провальными решениями Карло Анчелотти в конкретном матче.
При оценках важно не уйти в крайности. Матч определенно подтвердил стремительный прогресс «Барсы» при Хави – все механизмы, которые привели к удачной серии, сработали и вчера. В то же время гости обошлись без больших адаптаций (кроме хода с Араухо справа) – ставили на свой футбол.
Анчелотти и в начале матче, и в начале второго тайма пытался изобретать ходы под соперника. Они оказались ужасными. Оба раза дело было не только в особенностях тактики, но в неспособности ее донести. Это подтвердил и Куртуа, который рассказал, что команда не поняла установку в перерыве, и сам Анчелотти, который указал на то, что после стартового отрезка команда не держалась его плана.
Хави уже многое изменил в «Барсе» – они с «Реалом» снова ровня. Самый смелый в Ла Лиге прессинг, установки детальнее, фланги эффективные и элегантные
Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer; REUTERS/Javier Barbancho
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