Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» уничтожила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0). Матч можно воспринимать и как комедию ошибок Карло Анчелотти, и как индикатор прогресса команды Хави. Давайте разберем обе стороны.

1. У «Мадрида» из-за травм встречу пропускали Ферлан Менди и Карим Бензема. Первого в последнее время подменяет Начо. Второму достойной замены нет, что вынудило Карло Анчелотти пойти в тактические поиски. Резервные нападающие Лука Йович и Мариано Диас остались в запасе, а на поле вышел состав без чистого форварда и с четверкой центральных полузащитников. При обороне в верхней линии при 4-4-2, как правило, играли Тони Кроос и Лука Модрич.

2. У «Барсы» более внушительный список травмированных (шесть человек) – последним туда добавился Серджиньо Дест. Но полноценных игроков старта среди них нет. Ключевой сюрприз в составе был инициативой Хави, а не вынужденным ходом: Дани Алвес остался на лавке, а Рональд Араухо стартовал в роли правого защитника (против Винисиуса Жуниора). Место Араухо в центре защиты занял Эрик Гарсия.

3. Преимущество «Барселоны» беспорно, а счет вполне точно отражает пропасть между командами, но таймы получились очень разными , хотя оба гости выиграли с одинаковым счетом – 2:0.

Первая половина: «Барса» больше владеет мячом и вскрывает соперника именно в позиционных атаках. Тайм завершился с 63% владения у команды Хави.

Вторая половина: намного более равная картина именно в плане владения – 45% на 55% в пользу «Барселоны». Отставая в счете «Мадрид», вынужден был играть смелее, чем в начале. На практике это означало лишь изменение характера моментов – теперь «Барса» наказывала через скорость Феррана, Обамеянга и Дембеле в быстрых атаках.

4. Стартовый план Анчелотти без нападающих очевидным образом не сработал. Об этом рассказал Тибо Куртуа (вратарь дал очень откровенное интервью после матча , к которому будем периодически обращаться в разборе – это ценные свидетельства установок Карло): «Нам нужно будет обсудить тактику на этот матч внутри команды. Она не сработала и в начале матча, и в начале второго тайма. Нам нужно будет все обсудить, но не тут, а внутри команды. Раньше мы играли с ложной девяткой против «Атлетика» в Кубке – и почти ничего не создали в атаке. Ситуация повторилась».

В схеме «Реала» не было чистого нападающего, а варианты заполнения этой зоны разнились. При обороне чаще всего команда выстраивалась в 4-4-2 с Модричем и Кроосом впереди:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Иногда схема переходила в 4-1-4-1 (классика «Реала») – тогда в атаке оставался только Модрич:

В позиционных атаках (весьма редких) Модрич, как и положено ложной девятке, опускался в полузащиту, а за рывки в последней отвечали Винисиус, Родриго и поднимавшийся выше Феде Вальверде:

Кажется, Анчелотти не удалось даже донести этот весьма трудный для реализации замысел до футболистов в полной мере. Не говоря уже о качественном воплощении. Мы можем лишь описать задумку в общих чертах, осознавая, что она явно не привела к чему-то полезному. Даже наоборот.

5. Например, одним из последствий плана Анчелотти стала зависимость от коротких розыгрышей под прессингом «Барсы» . «Мы не могли найти свободного игрока, пытаясь разыгрывать мяч на своей половине. Без этого трудно сыграть в свой футбол», – вердикт Куртуа.

В такой ситуации логично периодически пытаться пройти давление через дальние передачи. Но у «Реала» не было адресата – ни человека, который фиксированно держал бы позицию форварда в этой стадии; ни человека, который мог бы бороться за верховые мячи. В первом тайме у «Мадрида» всего одна выигранная верховая дуэль в атаке – у Модрича. Чаще всего «Реал» избегал этого варианта, осознавая, что бороться некому. В итоге попадали под прессинг «Барсы».

Конечно, у описываемой проблемы две стороны – нехватка адресата у «Реала» и качество давления «Барсы», из-за которого вообще невозможно было коротко выходить в атаку. «Барселона» использовала типичную модель прессинга – Педри выдвигался на одну линию с Обамеянгом, четверка полузащитников смещалась по мячу в зависимости от направления атаки:

В такой структуре «Барса» при Хави выдает самое цельное и интенсивное давление в Ла Лиге. Вчера оно тоже было в порядке. Компактность (включая поддержку давления высокой линией защиты) и скорость смещений были на уровне.

6. Давайте на контрасте посмотрим на прессинг «Мадрида» – вернее попытки прессинга.

Здесь команда не может навязать цельное давление даже в среднем блоке – показательная реакция от Крооса и Модрича, которые пошли в первую волну, а потом осознали, что партнеры сзади их вообще не поддерживают:

Попытка высокого прессинга у «Реала» выглядела еще ужаснее . Смелое расположение всей команды, включая Милитао, который до упора пошел за Педри на чужую половину поля. Пассивность вместо интенсивности (при таком-то высоком расположении):

Эрик Гарсия одним пасом отрежет семерых игроков «Реала» на чужой половине, чем организует опаснейший выход 4-в-3.

7. Почему прессинг команд был так важен? Именно характер прессинга определил рисунок, в котором «Барса» чувствовала себя так комфортно и играла будто в рядовом матче Ла Лиги.

Обе команды хороши с мячом, а у «Реала» формально вышло четыре центральных полузащитника в старте. По голому умению строить атаки и контролировать центр они могли соперничать с «Барсой». Но разница в скорости возврата мяча привела к доминированию каталонцев – упомянутые 63% владения в первом тайме.

В таком рисунке гости могли уверенно расчерчивать любимые приемы в атаке. Хави даже отметил слишком простой характер матча – вероятно, он имел в виду именно то, как легко удалось захватить инициативу и навязать свой футбол. Причина – именно разница в прессинге.

8. Получив любимый сценарий, «Барса» вскрывала соперника типичным образом. Как обычно, контролировали центр, а моменты создавали через фланговые взаимодействия. Карта передач от канала «Футбол в цифрах» хорошо подчеркивает замысел команды Хави:

Справа создавались условия под изоляцию Усмана Дембеле против Начо. Моменты рождались из преимущества француза в этой дуэли. Крайний защитник Араухо почти не подключался в атаку; ближний к этому краю центральный полузащитник Френки де Йонг не открывался во фланг – либо располагался глубже, либо открывался по центру. Своим движением они буквально уводили других игроков «Реала» подальше от индивидуальной дуэли Дембеле/Начо.

Идея на левом фланге была в треугольниках и комбинациях. Альба активнее шел вперед, а Педри открывался в околофланговых зонах. Смена позиций и ритмичная игра в пас в рамках треугольника путали футболистов «Реала» – и генерировали моменты с этого фланга.

9. Так выглядели примеры дуэли Дембеле/Начо – Усман оказывается против оппонента 1-в-1 на большом участке поля (то есть и дуэль индивидуальная, и еще есть куда разогнаться). Идеальный сценарий для «Барсы»:

Еще одним источником угрозы были эпизоды, где Начо шел в прессинг (он, как помните, был ужасен у «Реала»). Тогда Дембеле оказывался вообще один на пространстве:

Общая черта моментов: высокая и широкая позиция Усмана и способность команды постоянно доводить до него мяч.

10. Для отражения динамики на левом фланге, пожалуй, лучше всего подойдет та самая атака, в которой Педри организовал самый тонкий пас этого матча (вы точно его запомнили). Альба тут поучаствовал в продвижении, а треугольник на чужой трети организовали Ферран, Педри и Обамеянг. Обратите внимание, в какие позиции они выманили защитников «Реала» – это позиционный атака, а обороны как линии у «Мадрида» просто нет:

И даже при плотной опеке «Барса» отлично комбинировала в этой зоне. У команды был очень хороший баланс между ротациями внутри треугольников и открываниями на скорости. Ротации выманивают соперников в неудобные позиции, а открывания помогают использовать зоны, которые образовались из-за этих выманиваний.

11. Теневой герой доминирования «Барсы» – Серджи Бускетс. Формула доминирования: контролировать центр, направлять на фланги, по-разному вскрывать там. За контроль и направление атак отвечал Бускетс – и он был просто феноменален. Пожалуй, лучший комплимент Серджи – тщетные попытки «Реала» прикрыть его по ходу первого тайма .

В стартовом рисунке – при 4-4-2 у «Мадрида» – Бускетс оказывался свободным при любой попытке Крооса и Модрича прессинговать защитников. Он прекрасно пользовался такой свободой и очень быстро двигал мяч.

К середине тайма «Реал» отреагировал и адаптировал схему – какой-то отрезок против Бускетса персонально играл Вальверде (по цепочке изменилась роль Крооса, который теперь ушел играть глубже):

Бускетс не замечал его опеки, хотя уругваец располагался очень плотно к нему – и продолжал куражиться. Тогда «Мадриду» пришлось еще раз адаптироваться. В конце тайма к Бускетсу приставили лучшего разрушителя – Каземиро. Для этого пришлось использовать категорически странную схему – Каземиро под нападающим Родриго (чтобы следить за Бускетсом), Кроос и Модрич в опорной, а Вальверде на правом фланге:

Пожалуй, даже Каземиро не стал решением – вчера Серджи был так хорош, что не боялся даже его прессинга. Прямое влияние Бускетса – мастер-класс по игре разыгрывающим опорником. Косвенное влияние – хаос, паника и постоянной поиск схемы, которая все-таки прикроет его .

12. Одним из последствий персональной дуэли Дембеле/Начо была похожая дуэль Винисиус/Араухо. Характер моментов был немного другим: «Реал» находил своего дриблера не в позиционных, а в быстрых атаках. Открытость шла в обе стороны. Индивидуальная игра действительно многое определяло на этом фланге.

Высокая позиция Винисиуса несла угрозу – «Мадрид» мог извлечь из этого направления больше, но подвела реализация. Проблема была лишь в том, что других источников угрозы категорически не хватало.

13. Пожалуй, самое острое из многочисленных заявлений Куртуа касалось работы Анчелотти после первого тайма: «Тренер пытался внести изменения в перерыве. Мы их не поняли, а уже через 40 секунд после выхода на второй тайм Ферран убегал один на один со мной» .

Получается, никто не понял, что конкретно хотел Карло, но мы можем постараться описать, что пытались делать его футболисты в первые минуты тайма. В попытках решить фланговые проблемы Анчелотти полностью поменял сочетание защитников. Теперь линия состояла из Начо, Милитао, Камавинги и Алабы (справа налево):

Но при обороне Камавинга играл вообще без оглядки на то, что он теперь в последней линии – выдергивался и выключался. Это оставляло невероятно большую зону на Милитао (который тоже весьма агрессивен) – и рождало регулярные выходы к воротам Куртуа.

Из-за вопиющих проблем, которые создали эти решения, оценить их изначальный замысел было затруднительно. Возможно, Алаба сдерживал бы Дембеле лучше Начо в картинке первого тайма, но таких эпизодов уже не возникало – «Барса» уничтожала по-другому.

14. Слегка потушить пожар начала первого тайма удалось, когда играть в центре защиты переместился Каземиро, а Камавинга ушел в полузащиту:

Проблема – счет уже 0:4. Именно детские по простоте моменты «Реал» перестал допускать, но характер матча не изменился . «Мадрид» был в позиции явно догоняющей команды, вынужден был больше, чем в начале, действовать первым номером – давал реактивным Обамеянгу, Феррану и Дембеле шансы убегать.

15. Типология голов Обамеянга олицетворяет таймы.

Первый – из позиционной атаки «Барселоны»; отрыв внутри штрафной за счет резкости; прекрасное взаимопонимание с другим героем тайма Дембеле.

Второй – из контратаки; использование пространства за спинами защитников, которые теперь играли намного выше; тонкое завершение выхода один на один.

В совокупности таймы и голы подчеркивают то, как Обамеянг приносит пользу «Барсе» в разных сценариях. Играешь с низкой линией защиты – тогда он наконечник фланговых атак, на которые делает ставку «Барса». Обороняешь высоко – тогда он открывается за спину и наказывает на скорости. И то, и другое делает очень здорово.

16. Идеальный шторм для «Мадрида» – традиционные сильные стороны «Барселоны» ужасающим образом дополнились провальными решениями Карло Анчелотти в конкретном матче .

При оценках важно не уйти в крайности. Матч определенно подтвердил стремительный прогресс «Барсы» при Хави – все механизмы, которые привели к удачной серии, сработали и вчера. В то же время гости обошлись без больших адаптаций (кроме хода с Араухо справа) – ставили на свой футбол.

Анчелотти и в начале матче, и в начале второго тайма пытался изобретать ходы под соперника. Они оказались ужасными. Оба раза дело было не только в особенностях тактики, но в неспособности ее донести. Это подтвердил и Куртуа, который рассказал, что команда не поняла установку в перерыве, и сам Анчелотти, который указал на то, что после стартового отрезка команда не держалась его плана.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle / Stringer; REUTERS/Javier Barbancho