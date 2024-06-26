«Мы способны серьезно помочь команде». Майну намекнул Саутгейту, что нужно чаще выпускать его и Палмера
Кобби Майну прокомментировал недостаток игрового времени на Евро-2024.
«Мы с Коулом Палмером усердно тренируемся, а затем, в играх, пытаемся использовать каждый шанс, чтобы произвести впечатление.
Мы способны серьезно помочь команде», - уверен 19-летний хавбек.
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт до сих пор довольно сдержанно использует юных звёзд АПЛ.
Палмер сыграл на Евро 20 минут, тогда как Майну - чуть больше тайма.