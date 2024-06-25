Мактоминей вместе с Шотландией вылетел с Евро-2024. Стало известно, какие у «МЮ» планы на игрока

Сборная Шотландии стала одной из первых, кто вылетел с Евро-2024. Команда играла в группе с Германией, Венгрией и Швейцарией, где набрала всего один балл.

По данным Manchester Evening News, хавбек сборной Шотландии и «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей возьмет трехнедельный отпуск, чтобы 24 июля вместе с клубом отправится в турне в Лос-Анджелес.

Он, скорее всего, пропустит товарищеский матч против «Русенбурга» 8 июля, но должен быть в строю к первому матчу тура против «Арсенала» 27 июля.