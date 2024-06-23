Пол Скоулз раскритиковал Саутгейта: требует выпустить Майну в старте на Словению

Кобби Майну отыграл ноль минут за сборную Англии в матч против Дании во второй групповой игре на Евро-2024.

По мнению легенды «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, он должен начать финальную групповую игру сборной Англии против Словении в среду. Скоулз предположил, что Гарет Саутгейт должен внести некоторые тактические изменения в матче против Словении.

«Трент Александер-Арнольд - левый защитник, Майну - центральный полузащитник, Палмер - справа», — написал Скоулз.

Саутгейт предпочитает играть с защитником «Ливерпуля» в центре полузащиты, в то время как такой блестящий полузащитник, как Майну, находится на скамейке запасных.