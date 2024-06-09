«50 на 50»: Фабрицио Романо рассказал о положении Тен Хага в «Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» еще предстоит принять решение относительно будущего Эрика тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов». Как ожидается, клуб окончательно определится с тренерской позицией в ближайшее дни, когда руководство закончит анализировать итоги сезона.

В своей колонке для CaughtOffside Фабрицио Романо рассказал о текущем положении Тен Хага в «Ман Юнайтед»:

«Этот уик-энд выдался напряженным за кулисами «Манчестер Юнайтед», несмотря на отсутствие каких-либо существенных изменений в отношении будущего главного тренера Эрика тен Хага. Тем не менее, происходит многое.

Мне сообщили, что «Манчестер Юнайтед» все еще ведет переговоры с представителями других тренеров, поскольку будущее Тен Хага на данный момент остается под вопросом. Клубу еще предстоит принять решение по голландскому специалисту, манкунианцы не торопятся, они хотят убедиться, что делают правильный шаг.

В процесс принятия решения вовлечено много людей, включая совет директоров и новых совладельцев. Ситуация по-прежнему 50 на 50, поскольку мы ждем окончательного решения «Манчестер Юнайтед».

Пресса называет имена разных тренеров, которые могут занять место Тен Хага в «МЮ». Немецкий журналист Кристиан Фальк утверждает, что на днях Джим Рэтклифф провел встречу с Томасом Тухелем.

По сведениям The Independent, в список кандидатов на должность нового тренера «дьяволов» также входят Томас Франк, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Гарет Саутгейт, с которым клуб пока не может начать переговоры из-за приближающегося Евро.

Кого бы вы хотели видеть у руля «МЮ» в следующем сезоне?