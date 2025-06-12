📸 «МЮ» показал форму на сезон-2025/26. Один игрок слил фотки за сутки до официального релиза

«Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/26.

Дизайн комплекта отсылает к «Олд Траффорду», на задней части воротника красуется культовое «Театр мечты».

Стильный готический шрифт.

Формой успел похвастаться и новичок Матеус Кунья.

Вратарский комплект выполнен в черном цвете.

Разве могла презентация формы «Ман Юнайтед» пройти без накладок? Мануэль Угарте почти за сутки до официального релиза выложил в соцсети фотки в новой форме «красных дьяволов».

Возможно, накладка произошла из-за разных часовых поясов – Ману сейчас находится в расположении сборной Уругвая. Осознав ошибку, Угарте и его PR-помощники быстро удалили пост, но интернет, конечно, все помнит.

Под последней публикацией Мануэля в инстаграм болельщики шутят:

💭 «Ману, вот теперь уже можно выкладывать фотографии в новой форме».

💭 «Бро, зачем ты удалил пост? Мы все видели!»

💭 «Мы видели, как ты слил форму, а теперь пытаешься замести следы».

Не такая уж и страшная ошибка, бывает!

Как вам форма?

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