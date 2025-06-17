1 мин.

📸🎥 Жога бонито от Куньи. Сыграл в уличный футбол на бетонной площадке – отдал зрелищный ассист 🔥

78

Перед окончательным переездом на «Олд Траффорд» Матеус Кунья наслаждается последними деньками отпуска. Бразилец в солидной компании побывал в Лос-Анджелесе на мероприятии от Nike.

Отужинал с Винисиусом и двумя бразильскими легендами.

Затем новичок «Ман Юнайтед» отправился в родной городок Жуан-Песоа, где на бетоне гонял мяч с местными.

Покажет такое в матчах за «МЮ»?

🎥 «Даже здесь проиграл конкуренцию вратарям». Онана гонял мяч на улицах Камеруна – примерил роль полевого

Хейлунд, это ты? Новичок «МЮ» Кунья не смог забить Парагваю из убойной позиции

Болельщики назвали самые страшные футболки любимых клубов за последние 10 лет. Их выбор удивит

logoМатеус Кунья
logoМанчестер Юнайтед
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Бразилии по футболу
logoРоналдо
logoРоналдиньо
logoДидье Дрогба
logoЭдгар Давидс
logoВинисиус Жуниор