Перед окончательным переездом на «Олд Траффорд» Матеус Кунья наслаждается последними деньками отпуска. Бразилец в солидной компании побывал в Лос-Анджелесе на мероприятии от Nike.

Отужинал с Винисиусом и двумя бразильскими легендами.

Затем новичок «Ман Юнайтед» отправился в родной городок Жуан-Песоа, где на бетоне гонял мяч с местными.

Покажет такое в матчах за «МЮ»?

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