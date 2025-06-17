📸🎥 Жога бонито от Куньи. Сыграл в уличный футбол на бетонной площадке – отдал зрелищный ассист 🔥
Перед окончательным переездом на «Олд Траффорд» Матеус Кунья наслаждается последними деньками отпуска. Бразилец в солидной компании побывал в Лос-Анджелесе на мероприятии от Nike.
Отужинал с Винисиусом и двумя бразильскими легендами.
Затем новичок «Ман Юнайтед» отправился в родной городок Жуан-Песоа, где на бетоне гонял мяч с местными.
Покажет такое в матчах за «МЮ»?
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