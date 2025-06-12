📸 Рэшфорд в соцсетях ответил на претензию фаната «МЮ». Все началось с безобидного поста Маркуса

Аренда Маркуса Рэшфорда в «Астон Вилле» официально закончится 30 июня, англичанин вряд ли вернется к игре за «Ман Юнайтед». По данным Фабрицио Романо, вингер может присоединиться к «Барселоне», вероятность такого трансфера инсайдер оценивает в 40%.

Как пишет ESPN, высокая зарплата Маркуса усложняет его продажу, потому, вполне вероятно, следующий сезон англичанин начнет в аренде.

В соцсетях Рэшфорд показывает, что не забывает о поддержке физической форме. Вингер выложил видео с тренировки, подписав: «Снова чувствую себя хорошо».

В X болельщик «Ман Юнайтед» отметил: «Каждую предсезонку он делает такие фотки, а потом летит на другой конец света ради какого-нибудь боксерского матча прямо перед важными матчами! Не имеет никакого значения то, как ты себя чувствуешь за месяц до старта сезона 🤔».

Претензия фаната дошла до Маркуса, он ответил: «Я чувствую себя хорошо, потому что теперь у меня нет травм, приятель».

В комментариях под ответом Рэшфорда спорят: одни согласны с мнением болельщика, другие считают, что вингеру вообще не стоило отвечать на претензию. Но большинство сходятся в одном – Маркусу не нужно возвращаться в «Ман Юнайтед».

Как вы считаете, двери «Олд Траффорда» для Рэшфорда закрыты?

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