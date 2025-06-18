Мэйсон Гринвуд вернулся в Манчестер и тренируется со старым товарищем по «МЮ»

23-летний Мэйсон Гринвуд провел плодотворный дебютный сезон за французский «Марсель» после трансфера за 26,6 млн фунтов прошлым летом. Нападающий забил 22 гола и отдал шесть результативных передач всего за 36 матчей.

Но теперь Мэйсон вернулся в Манчестер. Гринвуда видели на тренировке с бывшим одноклубником Д'Мани Меллором. Как и Гринвуд, 24-летний Меллор прошел через академию «красных дьяволов», но так и не сыграл за клуб в Премьер-лиге.

Сейчас Меллор играет за «Маклсфилд» под руководством бывшей звезды Премьер-лиги Робби Сэвиджа.

Тем временем, после всего лишь одного сезона во Франции, Гринвуд, с которого в феврале 2023 года были сняты обвинения в попытке изнасилования, жаждет вернуться в Великобританию с девушкой Харриет Робсон и их двумя маленькими дочерьми.

Сообщается, что нападающим интересуются по крайней мере два неназванных клуба Премьер-лиги.