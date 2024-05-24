❗ Тен Хаг намерен остаться в «Манчестер Юнайтед». Голландец отклонил предложения «Баварии» и «Аякса» (ESPN)
Эрик тен Хаг отказался вести переговоры с «Баварией» из-за желания остаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
По слухам, голландец также отказался от предложения вернуться в «Аякс».
Некоторые издания утверждают, что голландец может потерять работу, даже если «Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Аякс» готовы предложить работу голландцу.
«Аякс» уже объявил о назначении на тренерский пост Франческо Фарьоли, в то время как «Бавария» ведет переговоры с Венсаном Компани.