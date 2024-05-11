Майну и Гарначо выбрали одноклубника, которого бы взяли на необитаемый остров. Ответ оказался одинаковым

Во время интервью китайскому изданию iQiyi Sports футболистов «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну и Алехандро Гарначо попросили назвать одного одноклубника, с которым они бы хотели оказаться на необитаемом острове.

В составе «Юнайтед» довольно много претендентов на выполнение такой миссии, но аргентинец и англичанин выбрали одного и того же игрока − Лисандро Мартинеса.

«Я не знаю, на самом деле я собираюсь изменить свой ответ», − начал Майну, размышляя над каверзным вопросом.

Однако когда Майну и Гарначо показали таблички, там оказался одинаковый ответ.

«Личу очень любят, да», − отреагировала журналистка.

«Моя главная причина в том, что мы говорим на одном языке, а это самое главное», − объяснил выбор Гарначо.

«А я думаю, что он просто хорошо охотится за едой», − добавил Майну. − Потому что он мясник (прозвище Мартинеса), это главная причина. Он бы не только вел разговоры, но и хотел бы выжить!»