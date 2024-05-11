Мерсон выбрал на замену Тен Хага удивительного тренера. Он привел к успеху клуб из Италии и Испании

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предложил «Манчестер Юнайтед» неожиданную замену Эрика тен Хага.

«Пару недель назад я сказал, что им нужен Анчелотти. Я знаю, что у Анчелотти остался еще год в «Мадриде», но они могут выиграть Лигу чемпионов».

«Я знаю, что [для него] это не шаг вперед. Но вы приглашаете его на год. У вас есть сэр Джим Рэтклифф наверху. Вы берете его на год, а он приходит и говорит: «Знаете что? В конце сезона оставляйте этого, вот этого, избавляйтесь от того, он плохой, избавляйтесь от него».

«Этот парень работал с лучшими в мире. Вы посмотрите на команду «Реал Мадрид» − у них есть суперзвезды, и они впахивают. Это благодаря тренеру. Так что вам нужен кто-то, кто придет и разберется со всем, потому что в противном случае все продолжит быть так, как есть. «МЮ» в миллионе миль от нормального состояния, и так будет в следующем году, и через год. Они не на расстоянии в один-два трансфера. Они очень, очень, очень, очень далеко».

Анчелотти четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом».