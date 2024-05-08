Два клуба АПЛ интересуются подписанием Гринвуда, но он хочет в другую страну

По данным The Telegraph, как минимум две команды АПЛ связались с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного подписания Мэйсона Гринвуда в предстоящем летнем трансферном окне.

22-летний Гринвуд также привлек внимание «Барселоны», которая ограничена в финансовом отношении, и «Реала» благодаря своим впечатляющим выступлениям за «Хетафе» на правах аренды.

Считается, что «Хетафе» также заинтересован в постоянном подписании Гринвуда, но цена «Манчестер Юнайтед» в размере от 40 до 45 миллионов фунтов стерлингов превышает их финансовые возможности.

Забив в этом сезоне 10 голов, английский вингер, как сообщается, будет добиваться трансфера за границу, в АПЛ он не вернется.

The Telegraph утверждает, что Гринвуд хорошо обосновался в Испании и предпочитает продолжать играть за пределами Англии.