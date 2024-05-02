Тен Хаг с высокой вероятностью останется в «МЮ». Рэтклифф не впечатлен альтернативами голландцу

По данным The Athletic, Эрик тен Хаг, скорее всего, останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» после этого сезона.

Хотя новые совладельцы «Юнайтед» в лице INEOS и сэра Джима Рэтклиффа открыты к смене тренера, они были «совсем не впечатлены альтернативами» голландцу.

Новые владельцы миноритарного пакета акций также не хотят платить за увольнение 54-летнего Тен Хага, учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей в клубе.

В итоге INEOS и Рэтклифф считают, что смогут облегчить работу Тен Хага в следующем сезоне, выявив и решив многие закулисные проблемы, которые сейчас мучают «МЮ».