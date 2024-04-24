«Просто для справки»: Нил Мопе осудил празднование Антони в матче с «Ковентри»
«Манчестер Юнайтед» справился с «Ковентри» в 1/2 Кубка Англии. Основное время закончилось со счетом 3:3, победитель определился в послематчевой серии пенальти. Последний одиннадцатиметровый исполнил Расмус Хейлунд, выводя «МЮ» в финал турнира.
Ппока Харри Магуайр пожимал руки соперникам, Антони дразнил футболистов «Ковентри» – бразилец показал им жест «я вас не слышу».
Позже Антони заявил, что таким образом пытался защитить свой клуб. Его жест был ответом на неуважительные действия игрока «Ковентри» по отношению к фанатам «красных дьяволов».
Какими бы ни были мотивы бразильца, его поступок осудили Рио Фердинанд, Грэм Сунесс, Уэсли Снейдер и другие. Свое слово сказал и главный провокатор АПЛ – Нил Мопе.
Нападающий «Брентофорда» написал в X:
«Просто для справки, даже я бы так не поступил 😭».
Словам Мопе верить сложно. После недавней встречи «МЮ» и «Брентфорда» француз попытался подколоть Мактоминея. Многие вспомнят, как Нил провоцировал Уокера и Мэддисона.
А как вы оцениваете поступок Антони?