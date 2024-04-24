«Просто для справки»: Нил Мопе осудил празднование Антони в матче с «Ковентри»

«Манчестер Юнайтед» справился с «Ковентри» в 1/2 Кубка Англии. Основное время закончилось со счетом 3:3, победитель определился в послематчевой серии пенальти. Последний одиннадцатиметровый исполнил Расмус Хейлунд, выводя «МЮ» в финал турнира.

Ппока Харри Магуайр пожимал руки соперникам , Антони дразнил футболистов «Ковентри» – бразилец показал им жест «я вас не слышу».

Позже Антони заявил , что таким образом пытался защитить свой клуб. Его жест был ответом на неуважительные действия игрока «Ковентри» по отношению к фанатам «красных дьяволов».

Какими бы ни были мотивы бразильца, его поступок осудили Рио Фердинанд, Грэм Сунесс, Уэсли Снейдер и другие. Свое слово сказал и главный провокатор АПЛ – Нил Мопе.

Нападающий «Брентофорда» написал в X:

«Просто для справки, даже я бы так не поступил 😭».

Словам Мопе верить сложно. После недавней встречи «МЮ» и «Брентфорда» француз попытался подколоть Мактоминея . Многие вспомнят, как Нил провоцировал Уокера и Мэддисона.

А как вы оцениваете поступок Антони?