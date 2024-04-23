Трагедия «МЮ» в нескольких кадрах: команда почти не праздновала выход в финал Кубка Англии

Командного духа явно не хватает.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» вел со счетом 3:0, забив два гола в первом тайме и еще один – во втором. Однако в середине 2-го тайма команда Эрика тен Хага пропустила от «Ковентри» 2 гола за 8 минут – на 71-й и 79-й минутах.

На 5-й добавленной минуте форвард «Ковентри» Хейджи Райт сравнял счет, реализовав пенальти после попадания мяча в руку Аарона Уан-Биссаки в штрафной «МЮ».

В серии пенальти сильнее были «дьяволы» - решающий удар забил Расмус Хейлунд, но праздновать он был вынужден в одиночестве.

После победного удара и финального свистка игроки разбрелись по полю небольшими группками, что ничего хорошего об атмосфере внутри команды не говорит.