Алан Ширер об Эрике тен Хаге: «Он уйдет, даже если «МЮ» выиграет Кубок Англии»
Алан Ширер уверен, что Эрик тен Хаг будет уволен после того, как «Манчестер Юнайтед» смог выиграть полуфинал Кубка Англии против «Ковентри Сити» только по серии пенальти.
«МЮ» повел в счете (3:0), а затем пропустил столько же мячей в концовке игры.
Бывший английский нападающий сказал: «Я думаю, что будущее тренера «Манчестер Юнайтед» уже определено. Даже если они выиграют Кубок Англии, я думаю, что он будет уволен. Победа в Кубке Англии никак не повлияет на его будущее».
«Может быть, это грустно, это может быть неправильно, но у меня такое ощущение, что победы в Кубке Англии Тен Хагу будет недостаточно, чтобы остаться в Манчестере. Достаточно посмотреть на игроков, на их отношение и на положение в турнирной таблице…».
Будущее Тен Хага станет темой для дискуссий, поскольку у него остался всего год по нынешнему контракту. При таких результатах продление маловероятно.