Антони исключили из состава «МЮ» на «Борнмут» из-за разногласий с Тен Хагом?

Антони неожиданно отсутствовал в составе «Манчестер Юнайтед» во время ничьей 2:2 против «Борнмута» на выходных.

Ходили слухи, что бразилец фактически был исключен из игры после того, как у него возник разлад с Эриком тен Хагом и он ушел с тренировки перед матчем.

Однако, как сообщает ESPN, внутренние источники «Красного Дьявола» отвергли все эти слухи, и клуб недоволен появлением подобных спекуляций.

Уточняется, что Антони пропустил игру из-за травмы, полученной на тренировке перед матчем, из-за которой он не смог вовремя восстановиться.

Между тем источники, близкие к нападающему, указывают, что он должен вернуться в строй к полуфиналу Кубка Англии против «Ковентри Сити».