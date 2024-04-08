Майну и Камбвала − топ, Тен Хагу нужно сделать работу над ошибками. 4 ключевых вывода из захватывающей ничьей «МЮ» с «Ливерпулем»

В воскресенье в матче тура «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Ливерпулем» − 2:2.

Это был довольно хаотичный матч с множеством запоминающихся моментов. Несмотря на моменты волшебства, в целом игра «красных дьяволов» была наполнена ошибками. Tribuna.com выделила несколько ключевых моментов из этого поединка.

Держаться за Майну и Камбвалу любой ценой

Двумя лучшими игроками «МЮ» в этом матче стали выпускники академии Кобби Майну и Вилли Камбвала. Англичанин забил потрясающий гол, а также отлично отработал в защите, выиграв восемь дуэлей и совершив три подката.

Как и Майну, Камбвала был хорош под давлением и не давал покоя Дарвину Нуньесу. Француз доказал, что заслуживает больше возможностей и обладает талантом, чтобы стать основным игроком команды на долгие годы.

В долгосрочной перспективе клуб должен сохранить двух талантливых парней и защитить их от критики, которая неизбежно появится. Более того, поскольку контракт Камбвалы истекает в следующем году, «красным дьяволом» уже стоит готовить длительный договор. Майну также заслуживает более выгодного контракта, даже несмотря на то, что его нынешний истекает только в 2027 году.

Пора найти преемника Каземиро

«Юнайтед» был слишком открыт и позволял «Ливерпулю» на протяжении всей игры свободно проникать через среднюю линию. Каземиро не справился со своей ролью, часто оказывался не на своей позиции и не обладал достаточным темпом для борьбы с угрозами соперника.

Учитывая, что бразильца беспокоят травмы, а в этом сезоне он провел всего 24 матча, пришло время найти замену 32-летнему игроку. Майну гораздо лучше себя чувствует в роли более свободного полузащитника. Скотт Мактоминей недостаточно дисциплинирован для роли «шестого номера».

В состав «красных дьяволов» постоянно отправляют звезду «Бенфики» Жоау Невеша, который доказал, что способен защищать заднюю линию благодаря своему активному стилю и может стать преемником Каземиро.

Эрик тен Хаг должен обратить внимание на свои ошибки при заменах

Многие болельщики считают, что одна замена Эрика тен Хага разрушила шансы «МЮ» на победу над «Ливерпулем». На 79-й минуте матча, чтобы сохранить победный счет, главный тренер заменил Алехандро Гарначо на Софьяна Амрабата. Этого не произошло, но контратакующие действия «Юнайтед» были сведены на нет из-за отсутствия темпа аргентинца.

Тренер также не стал брать в состав Амада Диалло, несмотря на его героическую игру против «Ливерпуля» в прошлый раз, а Мэйсон Маунт, вероятно, появился слишком поздно, чтобы оказать хоть какое-то влияние.

Хаотичный стиль игры не выдерживает

Против «Ливерпуля» «МЮ» был слишком открыт и оставлял огромные бреши, мешающие задней линии. К счастью, Андре Онана был в хорошей форме, и «Ливерпуль» упустил множество моментов. Кроме того, «Юнайтед» позволил сопернику нанести 28 ударов по воротам, что просто абсурдно, учитывая, что у них самих их было всего девять. За последние 14 матчей манкунианцы допустили 308 ударов.

Нынешний стиль игры не выдерживает критики и приносит «красным дьяволам» больше вреда. Эрик тен Хаг должен найти способы сделать полузащиту более компактной, чтобы соперникам было сложнее наносить удары по воротам Онана.