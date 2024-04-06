«Я знаю, что он способен на это»: Тен Хаг уверен, что Антони наконец нашел свою игру в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в драматичной встрече с «Челси». Матч закончился победой лондонцев со счетом 4:3.

Для Антони игра получилась не такой уж плохой. Впервые в этом сезоне Премьер-лиги бразилец отдал ассист – он помог забить Гарначо. Всего во всех турнирах бразилец забил два мяча и отдал две голевые.

Тен Хаг считает, что его подопечный наконец адоптировался в новом клубе:

«Я знаю, что он способен на это. Когда я был тренером «Аякса», я очень часто видел такую игру в его исполнении, но здесь, в «МЮ», мы такого пока не видели. Возможно, в начале [карьеры Антони в «Юнайтед»] мы видели проблеск, в первых трех матчах, когда он забил три гола.

Но после этого он забивал скорее случайно, как в матче с «Барселоной» в прошлом сезоне [в 1/16 ЛЕ], когда он забил победный гол, но он способен на это. Вчера вечером [в матче с «Челси»] я увидел того Антони, которого хотел видеть».

Впереди у «красных дьяволов» матч с «Ливерпулем». В предыдущей кубковой встрече команд Антони забил гол.

Сумеет ли бразилец отличиться и в грядущей игре?