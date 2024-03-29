🔥 «Манчестер Юнайтед» хочет перехватить Хоселу у мадридского «Реала» (Relevo)

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Хоселу, сообщает Relevo.

«Красные дьяволы» запросили стоимость трансфера нападающего. Напомним, 34-летний игрок принадлежит «Эспаньолу», но играет за «Реал Мадрид» на правах аренды.

Хоселу предпочитает остаться в «Реале» на постоянной основе.

Сообщается, что соглашении игрока с королевским клубом есть пункт о выкупе в размере € 1,5 млн. Мадридцы также довольны выступлением нападающего, который забил 16 голов в 38 матчах текущего сезона.

«Реал Мадрид» и Хоселу примут окончательное решение в конце сезона.