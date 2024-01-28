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«Мы говорим на многие темы». Тен Хаг высказался о вероятном продлении контракта с «МЮ»

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Во время недавней пресс-конференции Эрика тен Хага спросили, поднимал ли сэр Джим Рэтклифф вопрос нового контракта. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не подтвердил и не опроверг эти слухи.

«Мы говорим на многие, многие темы, но я не могу вдаваться в подробности, особенно когда речь идет о личном. Но первое и самое важное − это то, что речь идет о клубе, о команде. Мы должны работать в ней по самым высоким стандартам, чтобы достичь наших целей. Речь не идет о каком-то конкретном человеке».

Хотя контракт с Тен Хагом истекает только следующим летом, появилась информация о том, что его работа может быть под угрозой, поскольку дела на поле идут все хуже и хуже.

Все внимание будет приковано к игре «МЮ» против «Ньюпорта» в Кубке Англии. Если дела пойдут не так, как хотелось бы, INEOS может принять жесткое решение.

2 комментария
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Конечно нужно продлевать!
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Я думаю все клубы премьер лиги будут только рады продлению этого топчика.
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