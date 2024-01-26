Джим Рэтклифф проводит масштабную перестройку медицинского штаба «МЮ». Ее возглавил экс-сотрудник «Арсенала», а первой «жертвой» стал физиотерапевт 😳
По данным Mirror, сэр Джим Рэтклифф одобрил масштабную реструктуризацию медицинского департамента «Манчестер Юнайтед» в рамках стратегии обновления клуба.
Новому главе медицинского штаба Гэри О'Дрисколлу было поручено провести полную перестройку медподразделения клуба.
Первоначальные корректировки включают в себя увольнение физиотерапевта (имя не уточняется) первой команды, и ожидается, что это не последний уход одного из давних сотрудников клуба.
Добавим, что О'Дрисколл ранее работал в «Арсенале». Перед ним поставили задачу - свести к минимуму количество травм в «Манчестер Юнайтед».