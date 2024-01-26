United Tweets
Блог

Джим Рэтклифф проводит масштабную перестройку медицинского штаба «МЮ». Ее возглавил экс-сотрудник «Арсенала», а первой «жертвой» стал физиотерапевт 😳

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

По данным Mirror, сэр Джим Рэтклифф одобрил масштабную реструктуризацию медицинского департамента «Манчестер Юнайтед» в рамках стратегии обновления клуба.

Новому главе медицинского штаба Гэри О'Дрисколлу было поручено провести полную перестройку медподразделения клуба.

Первоначальные корректировки включают в себя увольнение физиотерапевта (имя не уточняется) первой команды, и ожидается, что это не последний уход одного из давних сотрудников клуба.

Добавим, что О'Дрисколл ранее работал в «Арсенале». Перед ним поставили задачу - свести к минимуму количество травм в «Манчестер Юнайтед».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Учитывая количество травм в этом сезоне что-то делать точно нужно было.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий