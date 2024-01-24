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Почему «МЮ» отклонил предложение «Интера» по Аарону Уан-Биссаке

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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение миланского «Интера» по обмену Дензела Думфриса и Аарона Уан-Биссаки.

По данным The Sun, «красные дьяволы» рассматривают 26-летнего футболиста как «ценного члена команды», несмотря на то, что он не всегда появляется на поле.

Контракт защитника должен был быть расторгнут в конце сезона 23/24, но «Манчестер Юнайтед» недавно инициировал продление на один год.

Будущее Уан-Биссаки можно будет оценить летом, но ясно, что Эрик тен Хаг не хочет позволять ему покидать клуб, не подписав замену.

 

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