На спине у Руни набито загадочное слово. Невилл объяснил, что значит тату Уэйна 🤔

Во время последнего выпуска подкаста Stick to Football, в записи которого участвуют Джейми Каррагер, Гари Невилл, Иан Райт, Рой Кин и Джил Райт, обсуждали татуировки. Легенда «Арсенала» Райт признался, что у него есть свежая наколка, которую он посвятил Ширеру и Линекеру, а Невилл рассказал, как увидел странное тату у форварда «МЮ» Уэйна Руни.

Невилл: «У Руни на спине было набито слово «then» (тогда/ладно), T-H-E-N. Вы слышали эту историю? Как-то подошел к нему и спросил «что это такое?», а он ответил: «Когда мы были моложе, то это была наша любимая с приятелем фраза: «Ok, then» («Окей, ладно»)».

После того, как Иан Райт разразился смехом от такого неожиданного развития событий, Гари добавил: «У его приятеля [было набито] «OK», а у него − «THEN».

Бывшему форварду «Арсенала» оставалось добавить только: «Это явно что-то значит для него».

Известно о том, что у Уэйна Руни как минимум четыре больших татуировки. Та, о которой рассказал Гари Невилл, набита у экс-форварда на пояснице.