«Я считаю, что это великолепно». Мактоминей назвал два правила, беспрекословное соблюдение которых требует Тен Хаг

Эрик тен Хаг известный приверженец дисциплины и высоких стандартов, и многие игроки почувствовали, насколько для него это важно.

Криштиану Роналду оказался на скамейке запасных, несмотря на его статус, а Джейдон Санчо провел несколько месяцев вне игры из-за нежелания извиниться за то, что обвинил Тен Хага во лжи о качестве своих тренировок.

Можно подумать, что такой подход может раздражать игроков, но, по мнению Скотта Мактоминея, именно этого и не хватало команде. В подкасте High Performance полузащитник рассказал, соблюдение каких правил для нидерландца важнее всего:

«Тренер настолько требователен, и у него так много высоких стандартов, которым должна соответствовать вся команда, и я считаю, что это великолепно. Я думаю, так и должно быть, особенно когда ты играешь за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Мы все должны быть профессионалами во всем, что мы делаем.

Он очень жестко относится к опозданиям и требует, чтобы все выглядят одинаково, носили одинаковые спортивные костюмы и одежду. Все это способствует созданию ощущения команды, поэтому никто не чувствует себя важнее и выше остальных, все вместе и двигаются в правильном направлении».

Мактоминей является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в Премьер-лиге в этом сезоне, забив 5 голов в 18 играх. Он далеко не всегда выходит в стартовом составе, но не считает, что тренер к нему несправедлив:

«Нельзя принимать близко к сердце всякий раз, когда ты не играешь, хотя, возможно, иногда я это делал. Это может быть сложно, но нужно осознавать, что ты в команде и что другие чувствуют то же самое.

Дело не только в тебе, все хотят играть, поэтому, когда тебе предоставляется такая возможность, ты должен ею воспользоваться, и именно об этом я и думал в матче против «Брентфорда».

В клубе всегда нужно проявлять себя, иначе они пойдут и найдут кого-то получше. Ты должен доказывать, что можешь быть тем, кто может помочь команде, и ты должен доказывать это на каждой тренировке».