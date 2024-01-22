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«Я считаю, что это великолепно». Мактоминей назвал два правила, беспрекословное соблюдение которых требует Тен Хаг

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Эрик тен Хаг известный приверженец дисциплины и высоких стандартов, и многие игроки почувствовали, насколько для него это важно.

Криштиану Роналду оказался на скамейке запасных, несмотря на его статус, а Джейдон Санчо провел несколько месяцев вне игры из-за нежелания извиниться за то, что обвинил Тен Хага во лжи о качестве своих тренировок.

Можно подумать, что такой подход может раздражать игроков, но, по мнению Скотта Мактоминея, именно этого и не хватало команде. В подкасте High Performance полузащитник рассказал, соблюдение каких правил для нидерландца важнее всего:

 

 

«Тренер настолько требователен, и у него так много высоких стандартов, которым должна соответствовать вся команда, и я считаю, что это великолепно. Я думаю, так и должно быть, особенно когда ты играешь за такой клуб, как «Манчестер Юнайтед». Мы все должны быть профессионалами во всем, что мы делаем.

Он очень жестко относится к опозданиям и требует, чтобы все выглядят одинаково, носили одинаковые спортивные костюмы и одежду. Все это способствует созданию ощущения команды, поэтому никто не чувствует себя важнее и выше остальных, все вместе и двигаются в правильном направлении».

Мактоминей является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в Премьер-лиге в этом сезоне, забив 5 голов в 18 играх. Он далеко не всегда выходит в стартовом составе, но не считает, что тренер к нему несправедлив:

«Нельзя принимать близко к сердце всякий раз, когда ты не играешь, хотя, возможно, иногда я это делал. Это может быть сложно, но нужно осознавать, что ты в команде и что другие чувствуют то же самое.

Дело не только в тебе, все хотят играть, поэтому, когда тебе предоставляется такая возможность, ты должен ею воспользоваться, и именно об этом я и думал в матче против «Брентфорда».

В клубе всегда нужно проявлять себя, иначе они пойдут и найдут кого-то получше. Ты должен доказывать, что можешь быть тем, кто может помочь команде, и ты должен доказывать это на каждой тренировке».

 

5 комментариев
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ну на счёт формы идиотизм, а опоздания нужно пресекать, но не радикальными методами. Топ тренер тот кто может найти подход к топ игроку, а не ставит ультиматум.
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Подумалось. Все чаще, когда говорят о футбольных клубах, упоминают слово "проект". Как предприятие по извлечению прибыли, со своей корпоративной этикой. Футбольный клуб это как завод, где есть генеральный директор, начальник производства (спортдир),начальник цеха (гл.тренер) и квалифицированные работники (игроки). Вот правила, про которые рассказывает МакТом, они как раз для предприятия и подходят, где у всех есть однообразеая форма, инструкция как работать, какие именно этапы исполнять строго по инструкции и т.д. А если еще вспомнить историю, как 7Хаг требовал, чтобы все бутылочки с водой были одного цвета и стояли строго в определенном месте, то это дополняет сравнение.В футболе такое не катит, потому что футбол это еще про творчество и импровизацию и футболист в какой-то мере это творческая профессия, загнав их в такие рамки успеха на поле с талантливыми игроками не добьёшься.
+4
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+4
Ответ GibsonFlyingV
Подумалось. Все чаще, когда говорят о футбольных клубах, упоминают слово "проект". Как предприятие по извлечению прибыли, со своей корпоративной этикой. Футбольный клуб это как завод, где есть генеральный директор, начальник производства (спортдир),начальник цеха (гл.тренер) и квалифицированные работники (игроки). Вот правила, про которые рассказывает МакТом, они как раз для предприятия и подходят, где у всех есть однообразеая форма, инструкция как работать, какие именно этапы исполнять строго по инструкции и т.д. А если еще вспомнить историю, как 7Хаг требовал, чтобы все бутылочки с водой были одного цвета и стояли строго в определенном месте, то это дополняет сравнение.В футболе такое не катит, потому что футбол это еще про творчество и импровизацию и футболист в какой-то мере это творческая профессия, загнав их в такие рамки успеха на поле с талантливыми игроками не добьёшься.
Инженер вполне себе творческая работа. А они живут по заводским правилам)
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Подумать только, лучший бомбардир и 5 голов. Наверно принципы очень помогают…
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Ответ Waititi
ну на счёт формы идиотизм, а опоздания нужно пресекать, но не радикальными методами. Топ тренер тот кто может найти подход к топ игроку, а не ставит ультиматум.
Тут немного не соглашусь. Здесь речь о том, что все равны и так же в одежде подчеркивается дисциплина. Сын ходит в секцию, каждый одевается кто в лес, кто по дрова. Кто в старой форме, кто в новой. И так играют иногда.
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