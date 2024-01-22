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Девушка Алехандро Гарначо спровоцировала слухи о расставании с футболистом всего через несколько месяцев после рождения ребенка

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Девушка Алехандро Гарначо спровоцировала слухи о разрыве со звездой «Манчестер Юнайтед» недавним постом в социальных сетях.

Ева Гарсия опубликовала селфи с сыном от футболиста, подписав его: «Ты и я против всего мира».

Подписчики девушки заметили, что Ева отписалась от игрока сборной Аргентины в социальных сетях.

Гарначо и Гарсия в октябре отпраздновали рождение своего первенца. 19-летний футболист объявил о рождении своего сына Энцо Гарначо Гарсиа в социальных сетях, опубликовав очаровательную фотографию.

5 комментариев
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Странно. Взрослые люди вроде...
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Карма вингеров - менять девушек раз в квартал!
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Из Юнайтед хотят свалить даже девушки игроков
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Ну алименты на 18 лет родила, можно и разойтись
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Ответ Артём Сизов
Странно. Взрослые люди вроде...
😆 а ты хорош
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