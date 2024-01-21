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«Наша цель – восстановить статус клуба». «МЮ» переманил гендиректора «Сити», ранее он работал и с «Барсой»

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Манчестер Юнайтед» подтвердил назначение Омара Беррады на должность нового генерального директора.

«Клуб полон решимости вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара – первый шаг на этом пути», – говорится в заявлении «Юнайтед».

«Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, проверенным опытом успешного руководства и страстью к тому, чтобы помочь возглавить изменения в клубе. В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, курируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».

Наша цель – восстановить статус «Манчестер Юнайтед» как клуба, выигрывающего титулы. Мы рады, что Омар присоединится к нам, чтобы помочь в достижении этой цели, и болельщики «Юнайтед» снова смогут увидеть, по словам сэра Мэтта Басби, красный флаг, высоко развевающийся на вершине английского, европейского и мирового футбола.

Дата начала работы Омара будет подтверждена в установленном порядке, а пока Патрик Стюарт продолжит работу в качестве временного генерального директора».

11 комментариев
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Ответ qvykwxkh28
Как его переманили в этот клуб ??
Напиши Ретклифу, че ты сюда пишешь
+11
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+11
Ответ qvykwxkh28
Как его переманили в этот клуб ??
Ну так в МЮ он будет занимать должность CEO, а в Сити был «всего лишь» директором по футбольным операциям. Безусловное повышение как в должности так и в окладе.
+3
0
+3
Мне вот интересно кого сейчас сэр Джим спортдиром назначит?
Не думаю что назначив СЕО такую крупную фигуру как Берраду, он оставит спортдиром нуля Мёрто.
+2
0
+2
У Сити такой игрок появился только в прошлом сезоне, до этого же они брали АПЛ. Или другой пример Ливерпуля, у них есть забивной Салах и 1 победа в АПЛ за 8 лет Карл
+1
0
+1
Ответ Answer1
Ну так в МЮ он будет занимать должность CEO, а в Сити был «всего лишь» директором по футбольным операциям. Безусловное повышение как в должности так и в окладе.
ну, я бы не принижал его значение у шейха Мансура.
Там он руководил футбольными операциями всей сити груп, а это больше чем 1 клуб, включая ман сити.
Кстати, не только футбольными операциями но и коммерческими тоже.
+1
0
+1
Ответ Dred
ну, я бы не принижал его значение у шейха Мансура. Там он руководил футбольными операциями всей сити груп, а это больше чем 1 клуб, включая ман сити. Кстати, не только футбольными операциями но и коммерческими тоже.
да, но он уже давно метил на место Чики. хотел повышение. но не получил.
0
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0
Ответ Dred
ну, я бы не принижал его значение у шейха Мансура. Там он руководил футбольными операциями всей сити груп, а это больше чем 1 клуб, включая ман сити. Кстати, не только футбольными операциями но и коммерческими тоже.
вот и ушел.
0
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Ответ Dato Gedenidze
Не думаю, что все изменения будут сразу с двух ног, Рэтклифф сказал что сначало пранализирует ситуацию, так что посмотрим... думаю он вместе со спортивным отделом INEOS проанализирует селекционный отдел запросят базу данных игроков которых они просматривали и оценивали и проведут анализ с осуществлёнными трансферами сравнят и дадут оценку могли ли за те же деньги купить игроков которые лучше себя показывают и были в списке селекционного отдела, если да то это вина Спорт. Директора что принял не лучшие решения...
Тогда и сольют его...
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Ответ Dred
Мне вот интересно кого сейчас сэр Джим спортдиром назначит? Не думаю что назначив СЕО такую крупную фигуру как Берраду, он оставит спортдиром нуля Мёрто.
Эшфорда
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