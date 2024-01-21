«Наша цель – восстановить статус клуба». «МЮ» переманил гендиректора «Сити», ранее он работал и с «Барсой»
Манчестер Юнайтед» подтвердил назначение Омара Беррады на должность нового генерального директора.
«Клуб полон решимости вернуть футбол и результаты на поле в центр всего, что мы делаем. Назначение Омара – первый шаг на этом пути», – говорится в заявлении «Юнайтед».
«Будучи одним из самых опытных футбольных руководителей на высшем уровне европейского футбола, Омар обладает богатым футбольным и коммерческим опытом, проверенным опытом успешного руководства и страстью к тому, чтобы помочь возглавить изменения в клубе. В настоящее время он занимает должность директора по футбольным операциям в City Football Group, курируя 11 клубов на пяти континентах, а до этого занимал руководящие посты в «Барселоне».
Наша цель – восстановить статус «Манчестер Юнайтед» как клуба, выигрывающего титулы. Мы рады, что Омар присоединится к нам, чтобы помочь в достижении этой цели, и болельщики «Юнайтед» снова смогут увидеть, по словам сэра Мэтта Басби, красный флаг, высоко развевающийся на вершине английского, европейского и мирового футбола.
Дата начала работы Омара будет подтверждена в установленном порядке, а пока Патрик Стюарт продолжит работу в качестве временного генерального директора».
Не думаю что назначив СЕО такую крупную фигуру как Берраду, он оставит спортдиром нуля Мёрто.
Там он руководил футбольными операциями всей сити груп, а это больше чем 1 клуб, включая ман сити.
Кстати, не только футбольными операциями но и коммерческими тоже.