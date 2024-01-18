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😮 ИИ представил «Олд Траффорд» после реновации. Вам точно понравится этот стадион 🤩

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Сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед» после нескольких месяцев переговоров.

Британский миллиардер взял на себя контроль над футбольными операциями, пообещав инвестировать во все области клуба.

Когда речь заходит об «Олд Траффорд», то всегда появляются три варианта: небольшой ремонт, расширение южной трибуны или строительство совершенно нового стадиона.

Над последним искусственный интеллект уже поработал.

«Олд Траффорд» сейчас
«Олд Траффорд» после реконструкции (по версии ИИ)

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4 комментария
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С высоты "птичьего полета" выглядит неплохо, остальное слишком футуристично
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