📸 Эмоциональная реакция Тен Хага на промах Мактоминея в концовке матча с «Тоттенхэмом». Скотт мог вырвать победу для «МЮ»

Матч «МЮ» и «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ закончился ничьей 2:2. «Красные дьяволы» дважды по ходу встречи вели в счете, но вырвать победу так и не смогли.

На 95-й минуте у Мактоминея появился отличный шанс забить. Гарначо навесил точно на Скотта, которому не мешали соперники. Шотландец пробил головой в прыжке – мяч пролетел над перекладиной.

На обидный промах хавбека эмоционально отреагировал Тен Хаг.

После матча тренер высказался о результате встречи:

«Я крайне разочарован. Расстраивает, когда дважды выходишь вперед, но пропускаешь два гола. Но с этим нужно смириться. Отношение команды, ее дух были прекрасны. Мы сражались и отдали все силы».

После 21 тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку, набрав 32 очка. На восьмом месте расположился «Брайтон», отстающий от «дьяволов» на одно очко, при этом у команды есть матч в запасе.

Как думаете, чего не хватило «МЮ» для победы над «Тоттенхэмом»?