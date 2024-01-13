«Я могу быть намного, намного лучше»: Мактоминей признал, что в одной области ему нужно стать лучше

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может стать лучшим клубным бомбардиром этого сезоне. В его активе уже шесть голов, но шотландец не собирается останавливаться на достигнутом.

«Нужно просто наблюдать за тем, как мяч летит в штрафную, и стараться успеть к нему. Как в тот вечер против «Уигана», − сказал Мактоминей в интервью ICS. − Я мог забить два или три гола, и до сих корю себя за то, что не удалось. Это упущенная возможность, потом анализирую эти шансы и думаю: «Я должен был забить хотя бы два из них».

«Таков футбол − нужно использовать моменты. К счастью, в некоторых матчах мне удавалось, но я все еще могу добиться гораздо большего. С теми шансами, которые я получаю, и Бруну [Фернандеш], и Кристиан [Эриксен], и такие игроки, как Маркус [Рэшфорд], [Алехандро] Гарначо, дающие качественные передачи в штрафную − да, как полузащитник, я должен делать немного больше».

В воскресенье «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд».