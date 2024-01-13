United Tweets
Блог

«Я могу быть намного, намного лучше»: Мактоминей признал, что в одной области ему нужно стать лучше

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может стать лучшим клубным бомбардиром этого сезоне. В его активе уже шесть голов, но шотландец не собирается останавливаться на достигнутом.

«Нужно просто наблюдать за тем, как мяч летит в штрафную, и стараться успеть к нему. Как в тот вечер против «Уигана», − сказал Мактоминей в интервью ICS. − Я мог забить два или три гола, и до сих корю себя за то, что не удалось. Это упущенная возможность, потом анализирую эти шансы и думаю: «Я должен был забить хотя бы два из них».

«Таков футбол − нужно использовать моменты. К счастью, в некоторых матчах мне удавалось, но я все еще могу добиться гораздо большего. С теми шансами, которые я получаю, и Бруну [Фернандеш], и Кристиан [Эриксен], и такие игроки, как Маркус [Рэшфорд], [Алехандро] Гарначо, дающие качественные передачи в штрафную − да, как полузащитник, я должен делать немного больше».

В воскресенье «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Играть надо лучше, вот что надо
0
0
0
Скотти друг мой тебе не хватает только классных снайперских передач а в твоём возрасте вряд ли ты уже научишься
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий