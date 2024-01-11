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😳 «Не было ни одной проблемы с дисциплиной». Рангник считает, что Санчо не дали возможности проявить себя в «МЮ»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Бывший спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о возвращении Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию».

«За шесть месяцев, которые у меня были в клубе, не было ни одной проблемы с дисциплиной. Наоборот. Он тихий и приятный парень.

Когда он был в форме, то был в основе и хорошо справлялся со своей ролью. У него не было возможности проявить себя в «Манчестере».

Теперь он должен вернуться в форму, выступая в «Дортмунде». С его точки зрения, этот переезд имеет смысл.

Джейдон провел лучшее время в дортмундской «Боруссии», и когда он был здоров, то всегда был хорош. Да, ему было не так комфортно, как в Дортмунде. Но это было связано с общей ситуацией в клубе», - заявил Рангник.

Отметим, что это не первый раз, когда Рангник хвалит Санчо.

В январе 2022 года он сказал:

«На тренировках он выглядит одним из лучших игроков».

1 комментарий
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"Не было возможности проявить себя" Куча возможностей была, он не один и не два раза играл в основе, но по большому счету это был пшик. Не его одного вина, но и с него ее полностью снимать - бред.
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