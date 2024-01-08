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Каземиро и Мартинес не выйдут на матч против «Уигана». Тен Хаг рассказал о состоянии игроков

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«Манчестер Юнайтед» готовится к встрече с «Уиганом» в рамках третьего раунда Кубка Англии. В этом матче «красные дьяволы» вновь останутся без помощи Каземиро и Лисандро Мартинеса.

На предматчевой пресс-конференции Тен Хаг рассказал о состоянии игроков:

«Они уже давно вернулись к работе на газоне, а совсем недавно приступили к командным тренировкам. Конечно, не полностью, а частично. Теперь им предстоит сделать следующие шаги к восстановлению. Это, разумеется, займет несколько дней, я думаю, даже недель».

Журналист спросил тренера, насколько важным для команды, претендующей лишь на Кубок Англии, является предстоящий матч с «Уиганом». Тен Хаг напомнил репортеру, что «МЮ» также сражается за победу в чемпионате:

«У нас также есть Премьер-лига, поэтому нам предстоит борьба за два трофея. Мы будем сражаться за победу в Премьер-лиге и Кубке Англии».

Лича пропустил уже 22 матча «Манчестер Юнайтед» из-за травмы колена. Каземиро не отстает от одноклубника, он пропустил 17 встреч «дьяволов».

Желаем игрокам скорее вернуться в строй.

3 комментария
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За победу в премьер-лиге?
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Пусть восстанавливаются сколько нужно, без форсирования
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Ответ Mark Malik
За победу в премьер-лиге?
Мю может победить в АПЛ,но это только при условии ,что соперники ОЧЕНЬ сильно будут ошибаться
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