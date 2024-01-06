Алехандро Гарначо ответил фанату «Манчестер Сити», который троллил его в личных сообщениях

Алехандро Гарначо ответил фанату «Манчестер Сити», который пытался троллить его в личных сообщениях в социальной сети.

В прошлом сезоне Гарначо в составе «Манчестер Юнайтед», когда команда проиграла финал Кубка Англии на «Уэмбли» своему непримиримому сопернику «Сити».

Илкай Гюндоган оформил дубль и обеспечил победу подопечным Пепа Гвардиолы со счетом 2:1.

После финального свистка явно удрученный Гарначо был замечен сидящим на газоне, пока «Сити» праздновал победу.

Недавно один болельщик «Сити» написал в социальных сетях, что он прислал Гарначо фотографии гола Гюндогана в финале и реакции аргентинца на поле.

Гарначо ответил парню: «Нет, братан, это не круто, может быть, тебе следует проявить уважение и не присылать мне такие вещи».

«Я испортил ему день, отправив гол Гюндо, то как он плакал на «Уэмбли», «Сити» с Кубком Англии, стало лучше, он мне ответил, плача навзрыд», – радовался в ответ болельщик «Сити».

Стоило ли Алехандро вообще отвечать ему?