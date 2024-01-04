📸Первый раз на базе «МЮ». Рэтклифф приехал в Каррингтон, где познакомился с Тен Хагом и легендарным администратором

Сэр Джим Рэтклифф в начале недели впервые после покупки доли в «Манчестер Юнайтед» посетил базу в Каррингтоне.

Британский миллиардер провел личную встречу с Эриком тен Хагом, также не отказался от возможности поприветствовать игроков и персонал «МЮ».

Сэр Джим и Тен Хаг

Сэр Дэйв Брэйлсфорд также присутствовал на встрече

Встреча с Расмусом Хейлундом

Рэтклифф также лично поприветствовал 82-летнюю Кэт Фиппс, легендарного администратора «Манчестер Юнайтед», которая работает в клубе 55 лет.

Рэтклифф и Кэт Фиппс

В ноябре вечно улыбчивая женщина поговорила с клубным телевидением MU TV: «Денис Лоу, Бобби Чарльтон и, конечно же, Джордж Бест регулярно заходили в офис, постоянно давали автографы людям, чтобы те отправляли их по почте.

Помню, как они приходили и садились на радиатор под окном, чтобы расписаться. Мы всегда хорошо общались. Я хорошо ладила с сэром Мэттом Басби и Джимми Мерфи. Мы понимали, что Мэтт где-то рядом, когда чувствовали запах дыма из его трубки. Он или Джимми часто угощали нас конфетами, чаще всего по утрам.

[С сэром Алексом Фергюсоном] мы всегда шутили. Иногда спорили, как брат с сестрой, он кричал на меня, а я на него. Но все это было в хорошем смысле. Если бы мне нужно было описать его одним словом, я бы сказала «заботливый». Он заботится. Когда скончался мой муж, он на похороны привел игроков. Это меня поразило. Он и [покойная] Кэти Фергюсон были так добры ко мне».