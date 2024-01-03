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«Мы общались много часов». Тен Хаг рассказал, как прошла его первая встреча с сэром Джимом Рэтклиффом

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Эрик тен Хаг рассказал журналистам, как прошла его первая встреча с новым владельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом и представителями INEOS.

Британский бизнесмен, выкупивший 25% акций «красных дьяволов», впервые посетил базу «Манчестер Юнайтед» через пару дней после наступления нового года. В ходе своего визита Рэтклифф провел большую встречу с тренерским штабом для оценки его работы. Итоги этой беседы подвел Тен Хаг на пресс-конференции перед матчем с «Уиганом»:

«Очень позитивно, должен сказать. У нас была долгая встреча, мы общались много часов. По многим вопросам мы находимся на одной волне. Все было очень позитивно, я думаю, с обеих сторон. Это была очень конструктивная встреча. У них есть хорошие идеи».

Теперь именно Рэтклифф и его команда отвечают за все спортивные решения «Манчестер Юнайтед», и именно от них будет зависеть будущее Эрика. Как сообщали британские медиа, INEOS готов сохранить голландского тренера до конца сезона, а там провести новую оценку результатов его работы.

 

1 комментарий
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