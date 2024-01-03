United Tweets
Блог

Долгожданное возвращение. Два южноамериканских игрока «Манчестер Юнайтед» начали тренировки с командой

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

Поскорее бы увидеть их на поле.

«Манчестер Юнайтед» постепенно начинает преодолевать кризис травм, и Эрик тен Хаг получил прекрасный новогодний подарок в виде двух игроков основы.

Клуб подтвердил на сайте, что Лисандро Мартинес и Каземиро вернулись к полноценным тренировкам с первой командой перед матчем Кубка Англии против «Уигана». Обе южноамериканские звезды усердно работали на занятии вместе с остальными футболистами.

Аргентинский защитник не играл за «красных дьяволов» с 20 сентября, а опорник чуть меньше — с 1 ноября.

Это означает, что и Лисандро, и Каземиро вскоре вернутся в команду, которая тяжело страдала без них. Еще неизвестно, сыграют ли один или оба игрока против «Уигана» или они готовятся вернуться к делу в следующем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий